ORอัดฉีดงบลงทุน5ปี 6.7หมื่นล. พร้อมวางงบProvisionalลุยธุรกิจใหม่อีก15,942ล้านบ.

บอร์ดORอนุมัติงบการลงทุน5ปีนี้(2567-71)จำนวน 67,396.3 ล้านบาท เน้นลงทุนใน4กลุ่มธุรกิจหลัก เน้นธุรกิจMobility 36,266.4 ล้านบาท หรือราว 53.8%และกลุ่มLifestyle 17,944.5 ล้านบาท คิดเป็น26.6% ของงบลงทุน พร้อมเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีอีก 15,942.5 ล้านบาท เพื่อการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2567 – 2571) จำนวน 67,396.3 ล้านบาท ซึ่งจัดทำภายใต้วิสัยทัศน์ “Empowering All Toward Inclusive Growth” หรือ เติมเต็ม โอกาส เพื่อการเติบโตร่วมกัน โดยหมายถึงการเติบโตของผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับ ORแผนการลงทุน 5 ปี จำนวน 67,396.3 ล้านบาท แบ่งตามกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้ กลุ่มธุรกิจMobility 36,266.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 53.8%กลุ่มธุรกิจLifestyle 17,944.5 ล้านบาท คิดเป็น26.6% กลุ่มธุรกิจGlobal 8,007.4 ล้านบาทคิดเป็น 11.9% และกลุ่มธุรกิจInnovation & New Business 5,178 ล้านบาท คิดเป็น 7.7%ซึ่งในปี2567 OR วางงบลงทุนไว้ที่ 23,186.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจLifestyle 10,144.4ล้านบาท กลุ่มธุรกิจ Mobility 8,823.6ล้านบาท กลุ่มธุรกิจ Innovation & New Business 2126.2 ล้านบาทและกลุ่มธุรกิจ Global 2,091.2ล้านบาทนายดิษทัต กล่าวว่า OR มีแผนการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Business) มุ่งเน้นรักษาความเป็นผู้นำในประเทศไทยในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน (Oil Ecosystem) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายระบบจัดเก็บและการกระจายผลิตภัณฑ์เพื่อรักษา ความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเครื่องที่อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย มุ่งเน้นสู่การรองรับการใช้พลังงานสะอาดผ่านการลงทุนขยายเครือข่าย สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “EV Station PluZ” และพลังงานทางเลือกอื่นในอนาคต อีกทั้งมุ่งหวังเพื่อความแข็งแกร่งในธุรกิจ Cafe Amazon ตลอด Value chain รวมทั้งหาโอกาสร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ All Lifestyles อาทิ ธุรกิจด้าน Health & Wellness ธุรกิจด้าน Tourism เป็นต้นนอกจากนั้น ยังเน้นสร้างการเติบโตในประเทศที่มีศักยภาพสูง อาทิ กัมพูชา รวมถึงแสวงหาการเติบโตในต่างประเทศ ผ่านการขยายเครือข่ายไปยังประเทศใหม่ ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ (Asset-Light Growth) และยังแสวงหาธุรกิจใหม่ (OR new S-curve) เพื่อสนับสนุนต่อยอดในธุรกิจปัจจุบันเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนนอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้าอีกจำนวน 15,942.5 ล้านบาท โดยหลักเพื่อการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR