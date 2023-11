วิทยุการบินฯเจ้าภาพร่วมจัดประชุม ACM 2023 ฉลอง25 ปี “3 พันธมิตร GLOBALink/Asia-Pacific”

วิทยุการบินฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Aviation Customer Meeting (ACM) 2023 และฉลองครบรอบ 25 ปี “3 พันธมิตร GLOBALink/Asia-Pacific”วิทยุการบินฯ ร่วมกับ Collins Aerospace และ Aviation Data Communication Corporation เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Aviation Customer Meeting (ACM) 2023 ครั้งที่ 13 ที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2566 และร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี ของการเป็นพันธมิตร GLOBALink/Asia-Pacificนายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ร่วมกับ Collins Aerospace สหรัฐอเมริกา และ Aviation Data Communication Corporation (ADCC) สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Aviation Customer Meeting (ACM) 2023 ในหัวข้อ “Unlocking Value through Data and Connectivity” เพื่อตอบรับการเปลี่ยนผ่านระบบสื่อสารการบินเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ สายการบินจะได้รับประโยชน์จากระบบสื่อสารการบินในยุคดิจิทัลอย่างเต็มที่กับการสร้างการรับรู้ระบบสื่อสารการบินในยุคเปลี่ยนผ่าน ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการบินกับระบบเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการบินนี้การประชุม Aviation Customer Meeting (ACM) 2023 ครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 55 สายการบินทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คู่ค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสมาชิกในวงการอุตสาหกรรมการบินจากทั่วโลก ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกับผู้บรรยายที่ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบินกว่า 25 คน มีการแบ่งปันความรู้และชี้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้กับ ผู้ร่วมประชุม โดยนำเสนอเกี่ยวกับสถานะสื่อสารการบินในปัจจุบัน และการพัฒนาในอนาคตของบริการสื่อสารข้อมูลสายการบินและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารข้อมูลการบิน รวมทั้งเทคโนโลยีการบินในอนาคต เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งในการประชุมทั้ง 3 ฝ่าย ได้ร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี ของการเป็นพันธมิตร “GLOBALink/Asia - Pacific” ระหว่าง วิทยุการบินฯ Collins Aerospace และ ADCC โดยความร่วมมือนี้ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อสร้างข่ายสื่อสารข้อมูลการบินแทนที่เครือข่ายการสื่อสารการบินระบบเสียงแบบเก่า ปัจจุบันความร่วมมือกำลังเติบโตอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้เกิดสถานีรับ-ส่งภาคพื้นดิน 390 แห่ง ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็นขอบเขตพื้นที่ให้บริการ Data Link สำหรับอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคนี้