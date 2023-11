TikTok ขับเคลื่อนครีเอเตอร์ไทย ดันซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีสากล

สร้างปรากฏการณ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ตลาดสากล TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก จัดงาน "TikTok Awards Thailand 2023" การประกาศรางวัลสุดยอดผู้สร้างคอนเทนต์ที่สุดของประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้ธีม Big on the Small Screen พาเหรดครีเอเตอร์ ไอดอล และศิลปินดังกว่า 1,300 ชีวิตร่วมงาน ปลดล็อคศักยภาพ และสร้างโอกาสให้ครีเอเตอร์ไทย พร้อมยกระดับคอนเทนต์คุณภาพ และเปิดประสบการณ์สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ไม่เหมือนใครนายพิสุทธิ์ โรจน์เลิศจรรยา Head of Operations - Thailand, TikTok กล่าวว่า จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่าคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก โดยเฉลี่ย 5 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน ส่งผลให้การรับชมคอนเทนท์ในรูปแบบวิดีโอสั้นแนวตั้งบน TikTok เพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บน TikTok นั้นไม่เพียงแค่การรับชม แต่ยังรวมไปถึงการคอมเมนท์ การกดติดตาม การแชร์วิดีโอ และการสร้างสรรค์คอนเทนท์ของตัวเองด้วยการร่วมเล่นชาเลนจ์ทั้งนี้ TikTok ได้นำข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวมาปรับกลยุทธ์ สู่การสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่ตอบโจทย์ สร้างการจดจำ และต่อยอดสู่การขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และล่าสุดกับ TikTok Awards Thailand 2023 การประกาศรางวัลสุดยอดผู้สร้างสรรค์ คอนเทนต์ที่สุดของประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายการตลาดได้แบบครบวงจร โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,300 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 2 เท่า“สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของรางวัลสุดยอดครีเอเตอร์ในปีนี้คือการที่คนธรรมดาสามารถสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับ สร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนในคอมมูนิตี้ จนมีชื่อเสียง และโด่งดังขึ้นมาได้ สะท้อนถึงจุดยืนของ TikTok ในการเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถใช้เพื่อขับเคลื่อนสังคมในเชิงบวก โดยได้มีการเปิดโหวตให้กับประชาชนทั่วไปร่วมส่งคะแนนเสียงให้กับครีเอเตอร์ที่ชื่นชอบ และมีผู้ร่วมโหวตทั่วประเทศมากกว่า 42 ล้านครั้ง รวมทั้งยังมียอดเข้าชมผ่าน #TikTokAwards2023TH มากกว่า 779 ล้านวิว การันตีถึงความนิยมของ TikTok ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี” นายพิสุทธิ์ กล่าวพัฒนฉัตร พฤกษ์วัฒนาชัย Head of Marketing - Thailand, TikTok กล่าวว่า รางวัลต่าง ๆ ในปีนี้สะท้อนถึงความนิยมของแพลตฟอร์ม โดยครีเอเตอร์ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นใครก็ได้ที่มีไลฟ์สไตล์ของตัวเอง และสามารถปลดล็อกศักยภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสขึ้นมาได้ ภายใต้แนวคิด Big on the Small Screen ซึ่งในปีต่อไป เราจะพยายามผลักดันให้เกิดการสร้างคอนเทนต์ที่หลากหลายเพื่อทำให้ TikTok เป็นแพลตฟอร์มสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง“งาน TikTok Awards จะเป็นแรงกระเพื่อมที่แสดงให้คนไทยเห็นว่า TikTok ทำอะไรได้มากกว่าการสร้างสรรค์ คอนเทนต์ แต่รวมไปถึงการปลดล็อกศักยภาพ และสร้างโอกาสให้กับผู้คน ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์อินไซด์ที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม เป็นพื้นที่เรียนรู้ สร้างประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจที่สามารถต่อยอดสู่การสร้างแคมเปญต่าง ๆ รวมถึงการตอบแทนสังคม ตอกย้ำความเป็นแพลตฟอร์มสำหรับทุกคน ตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์ที่ทุกคนต้องการ” พัฒนฉัตร กล่าวปิดท้ายด้วย ครีเอเตอร์ บิว - วราภรณ์ ปิยะนันทสมดี เจ้าของรางวัล Creator of the Year กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า แค่ทราบว่าตัวเองมีรายชื่อเข้าชิงรางวัลก็รู้สึกดีใจมากแล้ว รางวัลนี้ถือเป็นแรงผลักดันให้บิวตั้งใจผลิตคอนเทนต์ต่อไป เป็นกำลังใจที่ดีมาก ๆ ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนร่วมกันทำคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ลงในแพลตฟอร์ม TikTok กันเยอะ ๆ นะคะ ซึ่ง TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวาไรตี้ หรือเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ก็สร้างความบันเทิงให้ทุกคนได้ครบครัน สำหรับคนที่อยากจะสร้างอาชีพ TikTok Shop ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายสินค้าที่อาจจะทำให้เราพลิกชีวิตจากการทำคอนเทนต์ขายของได้เช่นกันสำหรับรางวัล "TikTok Awards Thailand 2023" ในปีนี้มีทั้งหมด 17 รางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.Hall of Fame Awards มอบให้แก่ครีเอเตอร์ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์จากหลากหลายหมวด 2.People's Choice มอบให้แก่ศิลปิน ดารา สตรีมเมอร์ และครีเอเตอร์จากหลากหลายวงการ และ 3.Special Awards ที่จะมอบให้แก่ครีเอเตอร์ที่สร้างแรงกระเพื่อมทางบวกแก่สังคม และสร้างแรงบันดาลใจที่ TikTok เลือกสรร รวมไปถึงร้านค้ายอดนิยม ตอกย้ำถึงการเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของ TikTok อาทิ พิชญา ปิติชัยสมาน จากช่อง Fakfah6699 ที่ได้รับรางวัล Inspiring SME of the Year และ วุฒิพงษ์ ลิขิตชีวัน จากช่อง Arteereview ที่ได้รับรางวัล TikTok Shop Creator of the Year เป็นต้น โดยมีเหล่าสุดยอดครีเอเตอร์สายต่าง ๆ นักแสดง และศิลปินชื่อดังมากมายเข้าร่วมงานด้วยกลยุทธ์การทำตลาดของ TikTok ในปีนี้ที่เน้นการสร้างให้เกิดความยั่งยืนในการใช้งาน พร้อมกับการขยายกลุ่มผู้ใช้งานให้กว้างขึ้น และสร้างความชัดเจนของแพลตฟอร์มในการเป็นพื้นที่สร้างปรากฏการณ์ หรือจุดกระแสให้เกิดการพูดถึงในวงกว้าง ดังนั้น การจัดงาน "TikTok Awards Thailand 2023" ในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างอีโคซิสเตมส์ให้สมบูรณ์แบบ