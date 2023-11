"ซีเค พาวเวอร์" คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ สะท้อนนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชูค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร

"ซีเค พาวเวอร์” หรือ CKPower เสริมดีกรีความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023” (สุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียแห่งปี) และ “HR Asia Most Caring Company Awards” (องค์กรที่ห่วงใยใส่ใจพนักงานที่สุด) จากเวที HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 จัดโดย HR Asia สะท้อนประสิทธิภาพนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชูค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียว ตามกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของซีเค พาวเวอร์ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีเค พาวเวอร์ ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่ง “บุคลากร” เป็นฟันเฟืองและพลังขับเคลื่อนที่สำคัญเพื่อให้องค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยดูแลในทุกแง่มุมของการดำเนินงาน ผ่านการดูแล ส่งความห่วงใย และใส่ใจไปยังพนักงาน ผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงปลูกฝังการเป็น “ผู้ให้” ไปสู่ลูกค้า ชุมชน สังคม นักลงทุน และคู่ค้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความ “ใส่ใจ” ในทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เป็นผลให้ซีเค พาวเวอร์ ได้รับ 2 รางวัลระดับนานาชาติ “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023” (สุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียแห่งปี) และ “HR Asia Most Caring Company Awards” (องค์กรที่ห่วงใยใส่ใจพนักงานที่สุด) จากเวที HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 รางวัลอันทรงเกียรติจาก HR Asia เป็นปีแรก นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ผู้บริหารและบุคลากรในซีเค พาวเวอร์ตลอดเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาเราสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็น DNA ที่เข้มแข็งผ่านค่านิยม ‘CAWTA’ (เข้าท่า) ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ 1. COACHING AND LEARNING: สอนกันเหมือนพี่น้อง เรียนรู้ ดูแล และเติบโตไปด้วยกันอย่างครอบครัว 2. ACCOUNTABILITY: ทำให้ดีที่สุดและรับผิดชอบในสิ่งที่ตามมา ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เต็มที่ มีความรับผิดชอบและมีความเป็นเจ้าของงาน 3. WORK ETHICS: ‘ถูกต้อง’ มาก่อน ‘ถูกใจ’ มีจรรยาบรรณในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง 4. TEAMWORK: รวมพลัง 1+1 ต้องได้มากกว่า 2 เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ควบคู่ไปกับการจุดประกายศักยภาพรายบุคคล เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดต่อองค์กร และ 5. ADAPTABILITY: เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง เสริมสร้างความสามารถในการปรับตัว เป็นการยอมรับและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเสาหลักในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเสริมสร้างความผูกพันของชาวซีเค พาวเวอร์