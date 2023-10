BGC คว้ารางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023” สุดยอดองค์กรที่น่าร่วมงานย้ำการบริหารคนสู่องค์กรยุคใหม่

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BGC เปิดเผยว่า “ด้วยนโยบายของ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเราที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะเราเชื่อว่า คน คือสิ่งสำคัญที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ รางวัลที่เราได้รับเปรียบเสมือนเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นและตั้งใจของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงานทุกคนภายในองค์กรอย่างดีที่สุด ไม่เพียงแต่การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเท่านั้น เรายังให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เหมาะสม ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบเป็นทีมนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ เพราะเราเชื่อว่าพนักงานทุกคนมีส่วนในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน”ทั้งนี้ “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023” มี Business Media International (BMI) เป็นผู้สำรวจความผูกพันของพนักงานผ่าน Total Engagement Assessment Model (TEAM) โดยวัดผลจากองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างสูง โดยคัดเลือกสุดยอดองค์กรกว่า 500 แห่ง จาก 13 ประเทศในเอเชีย ซึ่งจากผลสำรวจพบว่า BGC ได้รับคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกมิติเมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมขององค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลเอาใจใส่บุคลากรของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี