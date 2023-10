ถอดรหัส “ทรู คอร์ป” สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย กับ 3 รางวัลใหญ่ HR Asia Awards 2023 และอีก 7 รางวัล HR Excellence 2023

เปิดเผยว่า “หลังการรวมทรู-ดีแทค การสร้างสุดยอดองค์กรที่น่าทำงาน หรือ Best Place to Work ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการก้าวเป็นเทเลคอม เทคคอมปานีชั้นนำของไทย ด้วยเชื่อว่า “คน” คือหัวใจของความสำเร็จและพลังขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งทรูมุ่งเน้นดูแลให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข มีคุณค่า สร้างคอมมูนิตีให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม อีกทั้งยังเปิดเวทีที่ให้พนักงานได้แสดงศักยภาพบนพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 4C ที่แข็งแกร่ง สนับสนุนกลุ่มคนหลากหลายและผสานความแตกต่าง สร้างคนให้พร้อมสู่การเป็นผู้นำและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัลที่เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ “Future-Ready True, Future-Ready You” รวมถึงสร้างสถานที่ทำงานที่ตอบโจทย์ความคาดหวังของ Talents ในทุกเจเนอเรชัน ควบคู่กับวางแผนและออกแบบสวัสดิการที่ดีและมั่นคงสำหรับทุกคนในองค์กรซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ความมุ่งมั่นทั้งหมดนี้ส่งผลให้ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ครองรางวัลใหญ่ HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 “องค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด” 3 ปีซ้อน”สำหรับรางวัล HR Asia The Most Caring Company 2023 สะท้อนวิถี HR ของทรูที่ให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรรอบด้าน ตั้งแต่การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 4C ที่ทุกคนในครอบครัวยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียว ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการปรับสถานที่ทำงานให้ทันสมัย ภายใต้แนวคิด “Createch Living Space” ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ควบคู่กับโปรแกรมพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็น True Next Gen, True Academy และ One Young World รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิด เช่น กิจกรรม Ask Us Anything ตลอดจนมีโปรแกรมสวัสดิภาพดีๆ เช่น แอปพลิเคชันหมอดี เพื่อให้พนักงานปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำงานอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพทั้งกายใจ เกิดความสมดุลที่ดีระหว่างงานและชีวิต และที่สำคัญต้องสามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทรู พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด “Future-Ready True, Future-Ready You” นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการบริหารจัดการบุคคล กระบวนการทำงาน เช่น แพลตฟอร์มดิจิทัลภายในองค์กร TrueConnect รวมถึง MY TRUE ฟังก์ชัน HR ที่ออกแบบมาเพื่อมอบสุดยอดประสบการณ์ของพนักงานในการเข้าถึงทุกบริการของ HR ที่สะดวกด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา กระตุ้นให้พนักงานตื่นตัว ตระหนักรู้ถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิต ควบคู่กับการอบรมทักษะดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้ทุกคนพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง ทรานส์ฟอร์มสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลไปด้วยกัน การันตีด้วยรางวัล HR Asia Digital Transformation Awards 2023 ที่มอบให้แก่องค์กรที่สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของพนักงานสู่รูปแบบดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรมรางวัลครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจต่อเนื่อง หลังจากที่ทรู ได้รับ 7 รางวัลความเป็นเลิศจากเวทีจากสถาบันประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้แก่1.Gold ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางทรัพยากรบุคคล (Excellence in the Use of HR Tech)2.Silver ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Excellence in Talent Management)3.Silver ความเป็นเลิศด้านสถานที่ทำงานที่คำนึงถึงสุขภาวะของพนักงาน (Excellence in Workplace Wellbeing)4.Bronze ความเป็นเลิศด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Excellence in HR Change Management)5.Bronze ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผู้นำ (Excellence in Leadership Development)6.Bronze ความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมองค์กร (Excellence in Workplace Culture)7.Silver ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลแห่งปี (HR Leader of the Year)