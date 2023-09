บี.กริม คว้ารางวัล HR Asia Best Company to Work for in Asia 2023 ต่อเนื่องปีที่ 2 ตอกย้ำสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

โดยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – การลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน และประธานกลุ่มธุรกิจ บี.กริม อุตสาหกรรม เป็นตัวแทนรับสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2566 จากเวที “HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2023 จัดโดย HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยามและเปิดเผยว่า การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร ทั้งยังเป็นดัชนีชี้วัดมวลความสุขของพนักงานในการร่วมงานกับ บี.กริม สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืนขององค์กร โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บี.กริม ให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมุ่งสนับสนุนกันระหว่างทีมผู้บริหารและพนักงาน มีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ภายใต้ค่านิยมหลัก 4 ประการ (4Ps Core Values) ประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) การมีทัศนคติที่ดี (Positivity) ความร่วมมือกัน (Partnership) และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Pioneering Spirit) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการทำงานและหลักปฏิบัติของ บี.กริม ที่ยึดถือมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมา บี.กริม มีการดำเนินโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ “องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” โดยเสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม และเตรียมพร้อมการเติบโตขององค์กรในยุคดิจิทัล อาทิ ร่วมกับ Global Innovation Catalyst (GIC) บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างนวัตกรรมระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา นำหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย Stanford และ Oxford มาช่วยพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC และ Harbour.Space University จากประเทศสเปน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคแห่งนวัตกรรม เป็นต้นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล กล่าวเสริมว่า การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี (Doing Business with Compassion) คือ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่ บี.กริม มุ่งปฏิบัติมายาวนานกว่า 145 ปี บี.กริม มีการบริหารดูแลบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน ส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับ การส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลอันทรงเกียรตินี้จึงเป็นเหมือนเสียงสะท้อนความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร ต้องขอขอบคุณครอบครัว บี.กริม ทุกคน ที่ทุ่มเททำงานเพื่อองค์กรอย่างดีเยี่ยม การได้รับรางวัล HR Asia Best Company to Work for in Asia ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เป็นสิ่งที่ทำให้ทางทีม People Partnership มุ่งมั่นในการดูแลบุคลากรอย่างดีที่สุด ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 เป็นรางวัลที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแขนงต่างๆ อย่างโดดเด่น โดยมีนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) ของบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ดำเนินการ จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2013 โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดระดับความมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรการทำงานในมิติต่างๆ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากองค์กรชั้นนำ ระดับภาคพื้นเอเชีย ร่วมพิจารณาตัดสิน ภายใต้หัวข้อ Total Engagement Assessment Model (TEAM) แบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์หลัก ประกอบด้วย การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมรางวัล HR Asia Awards เป็นรางวัลที่ครอบคลุมในกลุ่ม 15 ประเทศของเอเชีย ได้แก่ จีน กัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนาม และไทย ส่งผลให้เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด เพื่อเชิดชูองค์กรต้นแบบที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารดูแลทรัพยากรบุคคลอันเป็นเลิศ