BEM พาเล่าเรื่องรอบราง... ความหมายที่แตกต่าง แต่ปลายทางเดียวกัน

พาออกเดินทางสร้างความทรงจำ สร้างศิลปะผ่านเลนส์ ในกิจกรรมกิจกรรมประกวดถ่ายภาพแห่งปี ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท ณ เมโทร อาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน ได้รับเกียรติศิลปิน สตรีทอาร์ตชื่อดังจากอดีตวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ริมถนน ผู้มีความหลงใหลใน การถ่ายภาพ ลั่นชัตเตอร์จากหัวใจ ไม่มีความซับซ้อนในการถ่ายภาพ เล่าว่า “กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ที่ได้นำประสบการณ์มาส่งต่อ แลกเปลี่ยนกัน โดยการถ่ายภาพถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ประกอบไปด้วย เส้น รูปร่าง รูปทรง แสงและเงา องค์ประกอบที่ถูกนำมารวมกัน ขอแค่ให้ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเอง มองภาพแบบไหน ถ่ายออกมาแบบนั้น คิดว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้ค้นหาตัวตน”หลังจากเปิดรับสมัครทำให้ได้กระแสตอบรับจากกลุ่มคนหลากหลายเพศ หลากหลายวัยอย่างท่วมท้น การแข่งขันจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักศึกษา และ ประเภทบุคคลทั่วไป ซึ่งการแข่งขันได้จบลงและได้ผู้ชนะในแต่ละประเภทเป็นที่เรียบร้อยโดยประเภทนักศึกษารางวัลผู้ชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ได้แก่ นางสาวณัฎฐธิดา คงกะพันธ์ เจ้าของผลงาน “ลองออกมาสิ” ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากมุมเล็กๆ แต่กลับมีความหมายอยู่ในจินตรนาการอย่างน่าทึ่ง“ภาพที่ส่งเข้าประกวด ที่จริงคือภาพโคมไฟที่บังเอิญเดินไปเจอ เมื่อมองเข้าไปเห็นเป็นรูปทรงวงกลม ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในกรอบที่อึดอัด เลยทำให้เกิดไอเดียความคิดให้ออกมาจากกรอบนั้น และเมื่อมองลึกๆ จะมีป้ายข้างๆ ตรงกำแพงเขียนว่า “Don’t Touch” ห้ามจับ ห้ามสัมผัส ทำให้นึกถึงแคปชั่นที่เคยบอกว่า ลองออกมาจากกรอบดู ซึ่งมันทำให้คิดว่าได้ว่า บางครั้งอาจจะเชื่อคำพูดของคนอื่นมากเกินไป จนไม่กล้าออกมาจากกรอบนั้นไม่คิดว่าผลงานจะได้รับรางวัลที่ 1 รู้สึกโชคดีมากๆ ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้จาก อ.พิชัย ที่สอนเรื่องของแสงและเงา ทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ และการถ่ายรูปของเราได้เปลี่ยนไป ภาพแต่ละภาพ เมื่อย้อนเวลากลับมาดูมันกลายเป็นสิ่งที่มีความหมาย มีเรื่องเล่ามากกว่าเดิม และยังสามารถนำไปปรับในเรื่องของการเรียนได้อีกด้วย”ส่วนประเภทบุคคลทั่วไปรางวัลผู้ชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ได้แก่ นายจิณณภัทร พลับนิล เจ้าของผลงาน “อ้าาาาาาาาาาา” เด็กรุ่นใหม่ไฟแรง ที่หลงใหลการถ่ายภาพหลากหลายแนว แต่ไม่หยุดพัฒนาตนเอง ร่วมกิจกรรมเพื่อตามหามุมมองใหม่ๆ“ภาพที่เกิดจากการหันมองเพียงเสี้ยววินาที ที่ได้เห็นองค์ประกอบของภาพวาดบนพนังที่มีสีสันสดใส และมีตู้ดับเพลิงอยู่บริเวณนั้นอย่างลงตัว ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอ้าปาก จึงเป็นที่มาของชื่อภาพนี้ครับ ชอบความพิเศษที่มาจัดบริเวณ เมโทร อาร์ต สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน เพราะมีผลงานศิลปะที่จะถูกเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน เลยทำให้การบันทึกภาพบริเวณนี้เป็นความทรงจำที่ดีอีกหนึ่งความทรงจำ และได้ศิลปินสตรีทอาร์ต อย่าง อ.พิชัย มาร่วมสร้างมุมมองใหม่ ทำให้ประสบการณ์ครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆ ครับ”“ผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพิเศษและมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ทุกผลงานต่างมีความหมายในรูปแบบและมุมมองตนเอง ที่ไม่มีคำว่าถูกหรือผิด ไม่มีเกณฑ์การตัดสินใจเฉพาะเจาะจง จะสังเกตได้ว่าภาพของผู้ได้รับรางวัลจะมีความหลากหลายทางอารมณ์ เน้นการเล่าเรื่องราว เพราะรูปที่ออกมาจากความรู้สึก จะมีความหมายในตัวเอง ศิลปะเป็นเสมือนการเล่าเรื่องแบบตรงไปตรงมา” พิชัย กล่าวทิ้งท้ายถึงแม้ผู้ร่วมกิจกรรมจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปในรูปแบบของตนเอง แต่ภาพทุกภาพได้ถูกถ่ายทอดมาจากความตั้งใจที่อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน เมื่อได้หันกลับมามองภาพเหล่านั้น ก็จะให้นึกถึงวันดีๆ ที่เราได้ออกเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เช่นเดียวกับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ที่พาผู้ใช้บริการไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย และบริการที่น่าประทับใจจนเป็นที่จดจำผลงานทั้งหมดจะจัดแสดงอยู่ในนิทรรศการพื้นที่ของ Metro Art สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน สามารถเข้าชมผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้•รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท : นางสาวณัฎฐธิดา คงกะพันธ์ ผลงาน “ลองออกมาสิ”•รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท : นายเอกสิทธ์ เขียวสม ผลงาน “ชานชาลามาทะเล”•รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท : นายกฤศ กุลศรัณย์ ผลงาน “ความมืดกลืนกิน”•รองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท ได้แก่ นางสาวปราณี แก้วกระจาย ผลงาน “ต่าง” และ นางสาวกนกพิชชา เขียวมั่ง ผลงาน “Monday mood”•รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท ได้แก่ นายศุภชัย นิธิสกุลกาญจน์ ผลงาน “blue tone”, นางสาวนาตาลี สมศรี ผลงาน “แตกต่างเหมือนกัน”, นางสาวปารณีย์ กองเมือง ผลงาน “Float along with ambient”, นายกฤษฎา ธรรมวงศา ผลงาน “คั่นกลางระหว่างเรา” และ นางสาวกฤษณี วิเศษวงษา ผลงาน “เรียบง่าย”•รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท : นายจิณณภัทร พลับนิล เจ้าของผลงาน “อ้าาาาาาาาาาา”•รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท : นายวงศกร โชคอุดมทรัพย์ ผลงาน “Fall”•รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท : นายวสุ สมอไทย ผลงาน “สะท้อน”•รองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาทได้แก่ นายพุทธิพงศ์ นิพัทธอุทิศ ผลงาน “การเดินทางไม่มีที่สิ้นสุด” และ นายฉัตรดนัย ฉายอรุณ ผลงาน “อยาก...(มีโอกาส)”•รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท ได้แก่ นายสิทธิชัย ไม้คู่แผ่นดิน ผลงาน “Everywhere is Art”, นางสาวสุรดา ดิเรกมหามงคล ผลงาน “ศิลปะและมนุษย์”, นางสาวจิราฤกษ์ ทิพย์ลุ้ย ผลงาน “Some time”, นายธิติศักดิ์ หวังเกษม ผลงาน “มุมรับยิ้ม” และ นายศิวกรณ์ เผ่าพันธุ์ ผลงาน “เลเยอร์เพดาน”