‘ฟิลิปส์’ เปิดตัวสินค้าใหม่ ‘Philips Hue’ บุก Home Entertainment-PC Gaming

ผู้จัดการรายวัน 360 - "ซิกนิฟาย" (Signify) ผู้นำธุรกิจระบบไฟ หลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่างระดับโลก ภายใต้แบรนด์ฟิลิปส์ (Philips) สร้างปรากฏการณ์ใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยเปิดตัวไลน์สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ ‘Philips Hue’ ใหม่ เน้นด้าน Home entertainment และ PC gaming เติมเต็มไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่นายจาร์กันนาธาน ศรีนิวาสัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ซิกนิฟายมีเจตนารมณ์ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสร้างคุณค่าแก่สังคมโลก ภายใต้แนวคิด “Unlock the extraordinary potential of light for brighter lives and a better world” โดยบริษัทมุ่งลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ตรงความต้องการที่แตกต่างกัน”จากรายงานของ MARKETSANDMARKETS พบว่า ในปี 2569 ตลาดสมาร์ทไลต์ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 28 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปี 2564 ที่มีมูลค่า 10.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณ 20% ซึ่งเป็นการขยายตัวตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการอุปกรณ์แสงสว่างอัจฉริยะที่เชื่อมต่อระบบ IOT และโซลูชันส์ระบบไฟภายในบ้านที่เติมเต็มการใช้ชีวิตภายในบ้าน ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของแต่ละบุคคล สำหรับประเทศไทยตลาดหลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่างมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยฟิลิปส์เป็นแบรนด์ผู้นำในตลาดแสงสว่างที่อยู่ในใจคนไทยมายาวนานกว่า 71 ปีล่าสุด ฟิลิปส์ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มฟิลิปส์ ฮิว “Philips Hue” นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำของอุปกรณ์แสงสว่าง IoT อัจฉริยะที่เข้ามาเติมเต็ม และช่วยยกระดับภาพ เสียง และแสงแบบ Seamless & Dynamic เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความบันเทิงภายในบ้าน ทั้งคอซีรีส์ คอหนัง แฟนกีฬา สายฟังเพลง สายเกม Console สาย PC gaming/E-sport หรือแม้แต่สายทำ Content ด้วยระบบไฟ IoT อัจฉริยะที่เปลี่ยนแสงได้ถึง 16 ล้านเฉดสีรุ่นใหม่เน้นด้าน Home entertainment และ PC gaming ที่มาพร้อมฟีเจอร์สุดล้ำ เข้ามาช่วย Upgrade กลุ่มลูกค้าที่มี Philips Hue อยู่แล้วและกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการเพิ่มอรรถรสความบันเทิงภายในบ้าน หรือคอนโดฯ สุดหรู ได้แก่• Philips hue Play HDMI Sync Box กล่องอัจฉริยะสำคัญ ที่จะปลดล็อกประสบการณ์ Entertainment ซึ่งจะทำหน้าที่ sync ภาพ และเสียงจากแหล่งภาพ• Philips hue Play Gradient Strip for TV ไฟเส้นอัจฉริยะ 16 ล้านเฉดสีที่สามารถไล่หลายเฉดสีในเส้นเดียวสำหรับติดกับหลัง TV ทั่วไปขนาดจอ 55”-60”• Philips hue Play Gradient Strip for PC ไฟเส้นอัจฉริยะ 16 ล้านเฉดสีที่สามารถไล่หลายเฉดสีในเส้นเดียวสำหรับติดกับหลังจอมอนิเตอร์ PC ทั่วไป• Philips hue Play Light Bar ไฟแท่งอัจฉริยะ 16 ล้านเฉดสีที่ปรับใช้ได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอน และยึดติดหลัง TV“จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป เช่น การอยู่บ้านมากขึ้น เลือกสนุกหรือทำกิจกรรมในบ้านมากขึ้น รวมไปถึงการเวิร์กฟรอมโฮม อีกทั้งเทรนด์ Smart Home ได้เข้ามามีบทบาทมากกว่าที่เคยมีมา ด้วยการอำนวยความสะดวกให้ผู้คน ระบบไฟแสงสว่าง IoT อัจฉริยะถือเป็น Smart Devices ที่เสมือนประตูเข้าสู่โลก Smart Home ในการใช้ไฟสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ที่บ้านในทุกวัน อีกโจทย์ที่ฟิลิปส์ฮิว ได้พัฒนาและศึกษาความต้องการการใช้งานที่หลากหลายของผู้บริโภค เราจึงมุ่งลงทุนวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเติมเต็มการใช้ชีวิตในบ้านให้ “สนุก” ยิ่งขึ้น ตอบรับเรื่อง Home entertainment รวมไปถึงให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการการประหยัดพลังงาน เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้คน และใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค” นายจาร์กันนาธานกล่าวนายรณวิทย์ ศรฤทธิ์ชิงชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Philips Hue ที่ช่วยด้าน Home entertainment, Console gaming และ PC gaming เป็นอุปกรณ์แสงสว่าง IoT อัจฉริยะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค และยังเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่ม Console gaming และ PC gaming ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย”นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับพันธมิตร เช่น Samsung TV ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Philips Hue ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์กลุ่มทีวี และจอภาพ พร้อมทั้งพันธมิตรอื่นๆ ที่จะทยอยเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตลาดร่วมกัน โดยมีการรับประกันสินค้านานถึง 2 ปี พร้อมบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ รวมถึงการขยายช่องทางจำหน่ายผ่านตัวแทนและร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น Philips lighting Official Store ทั้งใน Shopee และ Lazada, ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟิลิปส์บนออนไลน์, Homepro, Power Buy, Power Mall, บุญถาวร และร้าน DotLife