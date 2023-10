เปิดตัวหลอดไฟอัจฉริยะ "Philips Hue" เสริมบรรยากาศจากเกมสู่โลกจริง!

ฟิลิปส์ ฮิว (Philips Hue) คือนวัตกรรมสุดล้ำของอุปกรณ์แสงสว่าง IoT อัจฉริยะที่เข้ามาเติมเต็ม และช่วยยกระดับภาพ เสียง และแสงแบบ Seamless & Classified Dynamic เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความบันเทิงภายในบ้าน เพิ่มสีสัน ความสนุก รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจส่วนบุคคล ทั้งคอซีรีส์ คอหนัง แฟนกีฬา สายฟังเพลง สายเกม Console สาย PC gaming/E-sport หรือแม้แต่สายทำ Content ด้วยระบบไฟ IoT อัจฉริยะที่เปลี่ยนแสงได้ถึง 16 ล้านเฉดสีรุ่นใหม่เน้นด้าน Home entertainment และ PC gaming ที่มาพร้อมฟีเจอร์สุดล้ำ เข้ามาช่วย Upgrade กลุ่มลูกค้าที่มี Philips Hue อยู่แล้วที่บ้าน และสร้างประสบการณ์แสงเหนือระดับให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการเพิ่มอรรถรสความบันเทิงภายในบ้าน หรือคอนโดสุดหรู ได้แก่ Philips hue Play HDMI Sync Box กล่องอัจฉริยะที่จะปลดล็อกประสบการณ์ Entertainment ซึ่งจะทำหน้าที่ sync ภาพและเสียงจากแหล่งภาพ เช่น Apple tv, Chromecast tv, Android box, AIS playbox, True ID box และ Console เกมทุกค่าย เพื่อทำให้ระบบไฟ Philips Hue สามารถ sync แสงไปกับภาพและเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ seamless ที่สุด โดยมี HDMI in มาให้ถึง 4 portsไฟเส้นอัจฉริยะ 16 ล้านเฉดสีที่สามารถไล่หลายเฉดสีในเส้นเดียวสำหรับติดกับหลัง TV ทั่วไปขนาดจอ 55-60 นิ้ว เพื่อแสดงแสงได้ตรงตามภาพในแต่ละมุมขอบของจอ ใช้คู่กับ Philips Hue Sync Boxไฟเส้นอัจฉริยะ 16 ล้านเฉดสีที่สามารถไล่หลายเฉดสีในเส้นเดียวสำหรับติดกับหลังจอมอนิเตอร์ PC ทั่วไป เพื่อแสดงแสงได้ตรงตามภาพในแต่ละมุมขอบของจอ PC มีมาให้เลือกทั้งแบบสำหรับจอเดียวขนาด 24-27 นิ้ว, จอเดียวขนาด 32-34 นิ้ว และขนาด 24-27 นิ้ว แบบ 3 จอติดไฟแท่งอัจฉริยะ 16 ล้านเฉดสีที่ปรับใช้ได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอน และยึดติดหลัง TV เสริม Classified Ambience การดูหนังฟังเพลงเล่นเกมในจุดที่ต้องการได้ตามจินตนาการกล่าวว่า “การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป เช่น การอยู่บ้านมากขึ้น เลือกสนุกหรือทำกิจกรรมในบ้านมากขึ้น รวมไปถึงการเวิร์คฟอร์มโฮม อีกทั้งเทรน Smart Home ได้เข้ามามีบทบาทมากกว่าที่เคยมีมา ด้วยการอำนวยความสะดวกให้ผู้คน ระบบไฟแสงสว่าง IoT อัจฉริยะถือเป็น Smart Devices ที่เสมือนประตูเข้าสู่โลก Smart Home ในการใช้ไฟสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่บ้านในทุกวัน ซึ่งนอกเหนือจากที่เราใช้ไฟในการสร้างบรรยากาศ หรือปรับเปลี่ยนอารมณ์ขณะอยู่ที่บ้าน อีกโจทย์ที่ฟิลิปส์ฮิว ได้พัฒนาและศึกษาความต้องการการใช้งานที่หลากหลายของผู้บริโภค เราจึงมุ่งลงทุนวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเติมเต็มการใช้ชีวิตในบ้านให้ 'สนุก' ยิ่งขึ้น ตอบรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายภายในบ้านมากกว่าที่เคย การมีประสบการณ์เหนือระดับในเรื่อง Home entertainment รวมไปถึงให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการการประหยัดพลังงาน เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้คน และใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค เช่น การถนอมสายตา การใช้แสงช่วยให้การนอนหรือตื่นนอนดีสดชื่นขึ้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และตอบโจทย์ความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจของแต่ละบุคคล ตามวิสัยทัศน์บริษัทว่าด้วย Brighter lives, Better world”กล่าวเสริมว่า “ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Philips Hue ที่ช่วยด้าน Home entertainment, Console gaming และ PC gaming เป็นอุปกรณ์แสงสว่าง IoT อัจฉริยะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค มีระบบการควบคุมอัจฉริยะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน สมาร์ทวอร์ท มีระบบสั่งการด้วยเสียง รองรับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคแบบอัตโนมัติไร้รอยต่อ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับการรับชมความบันเทิงภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูทีวี ซีรีส์ กีฬา ภาพยนตร์ รวมถึงการเล่นเกมส์ทั้ง Console และ PC ด้วยบรรยากาศจากแสงที่แตกต่างกันถึง 16 ล้านเฉดสี สามารถปรับหรี่หรือเพิ่มแสงได้ตามต้องการให้เหมาะสมกับกิจกรรม และสร้างบรรยากาศสุดยอดความบันเทิงที่อยู่ตรงหน้า หรือจากเสียงเพลงที่เราเปิดฟัง”ฟิลิปส์ยังได้จับมือกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังทั้งสาย Lifestyle และสาย Gaming เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Philips Hue สู่ผู้บริโภค พร้อมร่วมมือกับพันธมิตร อาทิ Samsung TV ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Philips Hue ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์กลุ่มทีวีและจอภาพ รวมถึงพันธมิตรอื่น ๆ ที่จะทยอยเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตลาดร่วมกัน โดยมีการรับประกันสินค้านานถึง 2 ปี พร้อมบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ รวมถึงการขยายช่องทางจำหน่ายผ่านตัวแทนและร้านค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ Philips lighting Official Store ทั้งใน Shopee และ Lazada , ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟิลิปส์บนออนไลน์, Homepro, Power Buy, Power Mall บุญถาวร และร้าน DotLifeติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของทางฟิลิปส์เพิ่มเติมได้ที่ www.philips-hue.com หรือ www.lighting.philips.co.th และแฟนเพจ Philips lighting