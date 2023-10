“ทีเส็บ” ปรับแผนไมซ์ ดัน 3 กลุ่มลุยตลาด เป้าปี67ทะลุ1.4 แสนล.

การตลาด – “ทีเส็บ” ปรับกลยุทธ์รุก รับตลาดเปลี่ยนแปลง เปิดแผนรุกตลาดไมซ์ เพิ่มคุณค่าอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เจาะ 3 กลุ่มธุรกิจหลักสอดแทรกทุนวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นในระยะยาว ตั้งเป้าสิ้นปี 2567 ดึงนักเดินทางไมซ์ 23.2 ล้านคน ทำรายได้ 1.4 แสนล้านบาทเผยพฤติกรรมไมซ์ใหม่ ปีงบประมาณที่แล้ว ทะลุเป้า ล่าสุดของบตลาดพิเศษ สู้ปัจจัยลบที่ยังมีอยู่นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในปี 2567 ของทีเส็บยึดโยงการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัว เพื่ออยู่รอดและเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขันจากหลักดังกล่าว ทีเส็บจึงลงทุนทำวิจัยหัวข้อ MICE Foresight ว่าด้วยอนาคตของอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อให้ทราบทิศทางที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนกลยุทธ์ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานของทีเส็บใน 21 ปีของการก่อตั้งประสบความสำเร็จ สามารถประมูลสิทธิ์งานไมซ์ระดับโลกได้สำเร็จกว่า 442 งาน และให้การสนับสนุนงานไมซ์ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 6,300 งาน คิดเป็นมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศแล้วไม่ต่ำกว่า 63,000 ล้านบาทนอกจากนี้ ผู้ประกอบการไมซ์ 650 รายทั่วโลกยกให้ประเทศไทยเป็นที่หนึ่งในใจ (Top of Mind) เมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ 14 ประเทศทั่วเอเชีย ตามด้วยญี่ปุน และสิงคโปร์ โดยประเทศไทยโดดเด่นในเรื่องความคุ้มค่าของการใช้จ่าย ความมีเอกลักษณ์ ความพร้อมในการรองรับนักเดินทาง และภาพลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องไมซ์อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลกเผชิญกับความท้าทายสำคัญ ทั้งในเรื่องการเดินทางธุรกิจจะลดลง ช่วงการเดินทางเพื่อร่วมงานไมซ์จะสั้นลง และความต้องการเปลี่ยนไป เช่น นวัตกรรมไมซ์ แหล่งประชุมใหม่ ประสบการณ์ใหม่ เป้าหมายทางธุรกิจใหม่และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมดังนั้น ทีเส็บได้กำหนดแนวทางในอนาคตพุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งประชุมที่ให้มูลค่าและคุณค่าสูง (High Value-Added Destination) และสร้างกลยุทธ์ใหม่ โดยผสมผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านการใช้นวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์และกระชับการทำงานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน“แนวทางนี้จะสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นและคุณค่าให้แก่กิจกรรมไมซ์ที่จัดในประเทศไทย ซึ่งเราหวังว่าในอีกสิบปีข้างหน้า ภาพลักษณ์ไมซ์ไทยจะชัดเจนในฐานะแหล่งประชุมที่มีคุณค่าสูง เพิ่มบทบาทไทยในการกระตุ้นไมซ์ทั่วเอเซีย เป็น Springboard of ASIA's Growth ภาคธุรกิจมีความก้าวหน้า มั่นคง”*** เปิดแผนรุกไมซ์ปี 2567สำหรับการดำเนินงานในปี 2567 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเป้าหมาย Springboard of Asia’s Growth นั้น ทีเส็บจะผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยผ่าน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่1. งานเทศกาลนานาชาติ (Festival) ซึ่งที่ผ่านมา ทีเส็บได้สนับสนุนงานเทศกาลกว่า 100 งาน สร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้ประเทศกว่า 50,000 ล้านบาท โดยทิศทางการดำเนินงานในอนาคตทีเส็บจะขับเคลื่อนโดยใช้ “ต้นทุน” ทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ หรือ Soft Power เป็นตัวสร้างมูลค่าแบบ 360 องศา ในการสร้างประสบการณ์ที่มีอัตลักษณ์ มีคุณค่า และเป็นจุดขายใหม่ ที่ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีมาตรการในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ที่ต้องทำในปี 2567 คือ เร่งทำตลาดเชิงรุกในต่างประเทศ เน้นสร้างเครือข่ายผ่านการทำ Roadshow One-on-One Meeting ควบคู่กับการเปิดเวทีรับฟังความท้าทายต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การสร้างเครือข่ายและโอกาสในเวทีโลก2. การแสดงสินค้านานาชาติ จากรายงานของสมาคมการแสดงสินค้าโลก หรือ UFI พบว่า ในปี 2565 ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน และอันดับ 4 ของเอเชีย ในด้านพื้นที่การจัดงานแสดงสินค้า และในปี 2566 งานแสดงสินค้ายังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มรายได้และจำนวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติเข้าสู่ไทย ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 68% หรือเทียบเท่ากับรายได้ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่มียอดสูงสุดก่อนการระบาดของโควิด 19 นอกจากนี้ยังมีงานแสดงสินค้าใหม่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 25 งาน และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต ทีเส็บจึงได้เตรียมแนวทางในการสร้างความได้เปรียบด้านแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าไทย โดยการสร้างเครื่องมือวิเคราะห์การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในตลาดที่การแข่งขันยังไม่สูงนัก (Blue Ocean) พร้อมสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน3. ตลาดไมซ์ในประเทศ ในปี 2566 มีนักเดินทางไมซ์ในประเทศ จำนวน 16.5 ล้านคน คิดเป็น 95% ของนักเดินทางไมซ์โดยรวมทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ประมาณ 50,000 ล้านบาท และยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุม และทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ทีเส็บจึงได้เตรียมความพร้อมการพัฒนาและยกระดับพื้นที่เป้าหมาย (Destination Readiness) และการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า (Authentic Experience) เชื่อมโยงเมืองไมซ์ทั้ง 10 แห่ง พร้อมเปิดตัวแคมเปญ ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในภาพรวมโดยกำหนดเป้าหมายว่า สิ้นปีงบประมาณ 2567 ประเทศไทยจะมีนักเดินทางไมซ์ รวมทั้งสิ้น 23.2 ล้านคน ทำรายได้ 1.4 แสนล้านบาท แบ่งเป็นตลาดต่างประเทศ 9.6 แสนคน รายได้ 6.3 หมื่นล้านบาท และตลาดในประเทศ 22.2 ล้านคน รายได้ 7.3 หมื่นล้านบาท*** ยื่นของบตลาดพิเศษนายจิรุตถ์ กล่าวด้วยว่า ทีเส็บได้ยื่นเรื่องไปทางรัฐบาล เพื่อขออนุมัติงบประมาณการตลาดพิเศษหรืองบเอ็กซ์ตร้าที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณประจำปี 2567 เพื่อนำมาใช้ในการทำตลาดและกระตุ้นตลาดของทีเส็บ ในช่วงไตรมาสแรกปีงบประมาณนี้ ( 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567 ) โดยจะต้องทำตลาดเต็มที่กับการโรดโชว์ในพื้นที่่ใหม่มากขึ้นเนื่องจากขณะนี้ยังมีปัจจัยลบหลายประการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของทีเส็บ โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศที่จะเข้ามาในไทย แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังมีปัจจัยลบอื่นอีกเช่น สงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่รุนแรงขึ้น สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ัยังไม่จบลง เที่ยวบินของสายการบินหลายแห่งยังไม่กลับมาบริการเท่าเดิมรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆในระยะยาว เช่น การที่อุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญ ทั้งในเรื่องของการเดินทางธุรกิจจะลดลง ช่วงการเดินทางเพื่อร่วมงานไมซ์จะสั้นลง และความต้องการเปลี่ยนไป เช่น นวัตกรรมไมซ์ แหล่งประชุมใหม่ ประสบการณ์ใหม่ เป้าหมายทางธุรกิจใหม่และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม*** ฝ่ายไมซ์อินเทลลิเจนซ์และนวัตกรรมนางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายไมซ์อินเทลลิเจนซ์และนวัตกรรม กล่าวถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการคาดการณ์เชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทางไมซ์ ว่า แนวโน้มดังกล่าวสามารถแยกออกมาได้เป็น 7 ประการที่สำคัญได้ดังนี้คือ1. TECHNOLOGYเรื่องของการนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงในกาดำเนินธุรกิจด้านไมซ์ต่างๆ2. DIRECT – TO – BIG CUSTOMERผู้บริโภคนักเดินทางไมซ์มีความคาดหวังที่สูงเพิ่มขึ้น มีความต้องการที่จะเจรจาและติดต่อโดยตรงกับผู้ขายไม่ต้องการติดต่อผ่านคนกลา งเพราะจะทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีและตรงกว่า3. MICE FOR BRANDING การทำธุรกิจไมซ์ก็สามารถนำมาใช้เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างแบรนด์ดีได้ประการหนึ่ง4.VALUE ON EXPERIENCE AND NEW TYPE OF DESTINATION AND FORMAT การสร้างคุณค่าจากประสบการณ์และโมเดลใหม่สู่จุดหมายปลายทางอย่างดี5. REGIONALISATIONS การเที่ยวในแต่ละภูมิภาคที่จะต้องให้ความสำคัญกับแต่ละพื้นที่มากขึ้น6. SUSTAINABILITY PRACTICE การท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืน เพราะผู้บริโภคปัจจุบันให้ความสนในเรื่องนี้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เจนZ สนในเรื่องนี้มากขึ้น7. FLEXIBILITY AND RESILIENCE ABILITYผู้ประกอบการควรต้องมีความยืดหยุ่นต่างๆมากขึ้น ไม่ควรไปทำอะไรให้ตายตัว*** ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์ และเทศกาลนานาชาตินางสาวหริสุดา บุญยวัฒน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์ และเทศกาลนานาชาติ กล่าวว่า ทีเส็บมองว่าการจัดเฟสติวัล เป็นตลาดที่น่าสนใจและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งเมืองไทยเราก็มีงานเฟสติวัลมากมายที่น่าสนใจ ซึ่งงานด้านเฟสติวัลนี้หากพิจารณาให้ดีแต่จะมีความหลากหลายแต่สิ่งที่ทีเส็บจะเน้นมี 5 กลุ่มเฟสติวัล คือ 1.ศิลปวัฒนธรรม 2.งานสร้างสรรค์และไลฟ์สไตล์ 3. บันเทิง 4.กีฬา และะ 5.นวัตกรรมและเทคโนโลยีในช่วงที่ผ่านมา มีการจัดเฟสติวัล เทศกาลไปแล้วมากกว่า 120 งาน สามารถสร้างรายได้สะพัดมากกว่า 50,409.78 ล้านบาททั้งนี้ประเทศไทยมีมูลค่าทางด้านตลาดงานสร้างสรรค์ประมาณ 1.51 TRILLION THBนายดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการ ฝ่ายงานอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของฝ่ายฯในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา มีการจัดงานสร้างสรรทั้งหมด 132 งาน มีนักเดินทางไมซ์รวม 269,439 คน และสร้างรายได้รวม 17,783 ล้านบาทส่วนเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 ตั้งเป้าหมายจะมีงานจำนวน 145 งาน มีนักเดินทางไมซ์รวม 296,383 คน และสร้างรายได้รวม 19,561 ล้านบาทโดยมีโครงการจัดทำแนวทางสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าไทย ด้วยการ จัดโรดโชว์ เป็นตัวแทนให้กับผู้ประกอบการไทย และ นำพาผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมนานาชาติเป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยในหลายมิติ ในการนำและเชื่อมต่อทั้งระบบ*** ฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศนางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ กล่าวว่า มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ปี2566 พบว่าจำนวนนักเดินทางไมซ์ 17.4 ล้านคน สร้างรายได้สะพัด 101.5 พันล้านบาท โดยสัดส่วนตลาดไมซ์ในประเทศ แบ่งเป็น M&I 2.9%, C 6.6% และ E 90.5%ในปี67 มีโครงการเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการ รวม 6 โครงการ ในช่วง 6 เดือน (Quick Win ) ประกอบด้วย 1. ออกแบบการสนับสนุนให้ตอบสนองความต้องการแต่ละกลุ่ม C & E , 2. สร้างแชมป์เปี้ยนอุตสาหกรรม Regional National International, 3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล “ยกทีมประชุม รุกรักเมืองไทย” , 4. สร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านสินค้าและบริการ เส้นทางไมซ์ใหม่ 7 Theme plus (Soft Power Series) , 5. ปลดล็อกอำนวยความสะดวกการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ (Exhibition Clinic), 6. ขยายโอกาสยกระดับงานไมซ์ตามงาน Agenda Baseโดยปี2567 ทางฝ่ายฯตั้งเป้าหมายจัดงานรวม 102 งาน และตั้งเป้าจำนวนักเดินทางไมซ์ในประเทศเติบโต 10% รายได้สะพัดเติบโต10% และคาดการณ์ว่าจะมีการจัดประชุมทางวิชาการ 40 งาน และงานแสดงสินค้า 25 งาน สร้างงานกระจายรายได้ โดยมีมูลค่าทางการค้ากว่า 1,440 ล้านบาท และมีเศรษฐกิจหมุนเวียนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท