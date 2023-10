“เจ้าสัว” เร่งบุกตลาดแดนมังกร รุกทุกแพลตฟอร์ม-ปรับแพกเกจจิ้ง

ผู้จัดการรายวัน 360 - เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี เปิดเกมรุกหนักขยายการส่งออกตลาดจีนเต็มที่ ปักหมุดกลุ่ม Snack lover ชาวจีน เสริมแกร่งช่องทางการขายให้เข้าถึงทุกแพลตฟอร์มทั้งช่องทางขายโมเดิร์นเทรด และผ่าน E-Commerce เน้นช่องทางแหล่งท่องเที่ยวให้สะดวกต่อการซื้อและหิ้วเป็นของฝากกลับจีน หวังหนุนรายได้ตลาดจีนโตก้าวกระโดด และสร้างการรับรู้แบรนด์เจ้าสัวในระดับสากลนางสาวณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแผนธุรกิจของเจ้าสัวว่า บริษัทฯ บุกตลาดจีนมากขึ้นทั้งในแง่ของการขยายตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวเมืองไทย และการรุกเข้าสู่ตลาดประเทศจีนด้วยการส่งออกโดยตรงอย่างเต็มที่ในปี 2566 และ 2567 จากที่ผ่านมาสินค้าเจ้าสัวได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศจีนทั้ง เจ้าสัวข้าวตังปลาหยอง หนังปลาทอดกรอบรสไข่เค็ม และ สินค้า Wholesome ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือเจ้าสัว สินค้าในกลุ่มธัญพืช healthy snackทั้งนี้ ผู้บริโภคในตลาดจีนชื่นชอบในรสชาติและความอร่อยที่ลงตัวของผลิตภัณฑ์เจ้าสัว โดยเฉพาะข้าวตังที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ที่ได้คุณค่าทางสารอาหารและตอบโจทย์ผู้ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ดังนั้น เพื่อตอกย้ำความเป็นเจ้าแห่งตลาดขนมขบเคี้ยว better for you snack จึงปรับกลยุทธ์การจัดจำหน่ายในประเทศจีน เพื่อเร่งเพิ่มยอดขายรองรับภาพรวมเศรษฐกิจและกำลังซื้อผู้บริโภคในจีนที่กำลังฟื้นตัว โดยกลยุทธ์การกระจายสินค้าทั้งช่องทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ซึ่งเป็นช่องทางที่มีศักยภาพและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยทางเจ้าสัวมีแผนออกสินค้าใหม่เพื่อขยายฐานความนิยมของผู้บริโภคในจีนอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันตลาดนักท่องเที่ยวในไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน เกาหลี ฮ่องกง และเวียดนาม ทางเรามีการทำการตลาดหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เช่น การทำสื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์เจ้าสัว การปรับแพกเกจจิ้งให้เหมาะสมสำหรับชาวต่างชาติ เน้นการจัดชิมและวางขายในช่องทางแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อกระจายสินค้าได้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทุกช่องทางมากยิ่งขึ้น เพื่อตอกย้ำว่าเจ้าสัวเป็นสินค้า “Thailand Must Buy” สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทย“ปัจจุบันเจ้าสัวมีการส่งออกและขยายธุรกิจไปทุกทวีปทั่วโลก ในหลากหลายรูปแบบธุรกิจให้เหมาะสมในแต่ละประเทศ ซึ่งเรามีแผนที่จะเติบโตธุรกิจโดยมีแผนลงทุนการตลาดในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์เจ้าสัวและนำเสนอสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องในแต่ละประเทศ อีกทั้งยังมีแผนที่จะขยายการส่งออกไปยังทวีปยุโรป และอเมริกา อีกด้วย” ณภัทร กล่าว