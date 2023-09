"มนพร”ปลื้มวีซ่าฟรีบูมท่องเที่ยวทางน้ำ เรือดินเนอร์เจ้าพระยาเต็มยาว 2 เดือน สั่งเจ้าท่าฯทำเส้นทางท่องเที่ยวเพิ่ม

“มนพร”ปลื้มวีซ่าฟรี นักท่องเที่ยวจีนเพิ่ม บูมท่องเที่ยวทางน้ำเรือดินเนอร์เจ้าพระยาจองเต็มยาว 2 เดือนสั่งเข้มความปลอดภัย และเร่งทำเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเพิ่ม เปิดกิจกรรมวันทางทะเลโลก ประจำปี 66 ร่วมมือเอกชนลดทิ้งขยะ น้ำเสียลงทะเลวันที่ 26 ก.ย. 2566 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานหลักภายใต้คณะอนุกรรมการจัดงานวันทางทะเลโลกที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2566 ได้จัดกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2566 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “MARPOL at 50 – Our commitment goes on” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานครนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกล่าวเปิดงานว่า งานวันทางทะเลโลก จัดเป็นประจำทุกปี ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ หรือ อนุสัญญา MARPOL ตามความมุ่งมั่นขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ที่ต้องการให้ประเทศสมาชิกพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ลดขยะ ลดการปลอยก๊าซ ปล่อยน้ำเสียจากเรือลงสู่ทะเล เนื่องจากปัจจุบันการคมนาคมขนส่งทางทะเล ซึ่งใช้เรือเป็นพาหนะขับเคลื่อนโดยเครื่องจักรกล อาศัยพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วตามความต้องการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ตามมา ขณะเดียวกัน ต้องมีการปรับมาตรฐาน การเดินเรือทะเลให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งนำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งจะต้องมีการออกแบบเรือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทั้งนี้ ประเทศไทย เริ่มมีการค้าขายทางเรือและขนส่งสินค้าทางน้ำมาอย่างยาวนาน ด้วยยุทธศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์ที่ติดทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นที่รู้จักในระดับโลก โดยความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งของโลกและของประเทศไทย ที่อาศัยการขนส่งสินค้า น้ำมันเชื้อเพลิง อาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผ่านทางเรือมากขึ้น ทำให้การขนส่งทางทะเลเปรียบเหมือนกระดูกสันหลัง และเป็นเส้นทางของการค้าขายระหว่างประเทศ และมีบทบาทสำคัญต่อการค้าโลก โดยมีส่วนแบ่งในการขนส่งมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศ จะมีการส่งเสริมการขนส่งทางทะเล หรือทางน้ำซึ่งกระทรวงคมนาคมมีการตั้งเป้าหมายเพิ่มทั้งปริมาณและมูลค่าการขนส่ง เนื่องจากการขนส่งทางทะเล สามารถขนส่งได้จำนวนมากและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยจะต้องมีการพัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการ เรื่องกฎหมาย และการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย PM2.5 ซึ่งเป็นตัวชี้วัด ที่ทุกหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน เพื่อทำให้ได้ตามเป้าหมาย@วีซ่าฟรี นักท่องเที่ยวจีน บูมท่องเที่ยวทางน้ำเรือดินเนอร์เจ้าพระยาจองเต็มยาว 2 เดือนนางมนพรกล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งส่งเสริมการเดินทางและขนส่งสินค้าทางน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งจากนโยบาย วีซ่าฟรี ของรัฐบาลนั้น ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจ่ากประเทศจีนเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งปกติคนจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำอย่างมาก ซึ่งจะร่วมมือกับภาคเอกชนผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการคมนาคมท่องเที่ยวทางน้ำ โดยคาดว่าจะเริ่มที่เส้นทางท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีรายงานว่าเรือภัตตาคาร หรือเรือดินเนอร์ แม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 26 ลำ มียอดจองแน่นไปถึง 2 เดือนข้างหน้าแล้ว ซึ่งได้กำชับตรวจสอบความพร้อมของท่าเทียบเรือต่างๆ การอำนวยความสะดวก มีไฟฟ้าแสงสว่าง เจ้าหน้าที่ดูแลเพียงพอ“ตอนนี้ได้มอบหมายทางรองปลัดกระทรวงคมนาคมและอธิบดีกรมเจ้าท่า ช่วยกันทำแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อจะได้เร่งทำโรดโชว์ให้นักท่องที่ยวจีนโดยเร็ว รวมไปถึงเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำด้วยเนื่องจากคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ตนเน้นเรื่องปลอดภัย ตรงเวลาและประหยัด ซึ่งในสัปดาห์นี้ มีแผนจะลงพื้นที่ท่าเรือท่องเที่ยวทะเลอันดามัน เพื่อดูความพร้อมในส่วนของการท่องเที่ยวทางทะเลด้วย เรื่องนี้ช้าไม่ได้ จะไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไปแน่นอน“รมช.คมนาคมกล่าวนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐกำกับดูแลงาน ด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางทะเลที่เกิดจากเรือ ซึ่งในปีนี้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับสนธิสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลฉบับแรก ที่เรียกชื่อว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ หรือ อนุสัญญา MARPOL และกำหนดเป็นหัวข้อการจัดงานในปีนี้ คือ “MARPOL at 50 – Our commitment goes on” ที่ต้องการให้ประเทศสมาชิกได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ หรืออนุสัญญา MARPOL ที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างมากมาย ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการเดินเรือสำหรับกิจกรรมวันทางทะเลโลกประจำปี 2566 มีการกล่าวปาฐกถา โดยรองปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้แทนจาก World Shipping Council ในหัวข้อ “Moving Toward Greener Shipping : GHG Reduction in Maritime Sector” มีการจัดเวทีเสวนา หัวข้อ “การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งทางน้ำ” ประกอบด้วย นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย , ผศ.ดร.อาทิตย์ ทิพย์พิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , ดร. เฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย , นายอาณัติ มัชฌิมา ประธานบริหารงานทั่วไปบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย , นาวาตรี เจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และ นาวาเอก ปริศฎางค์ กาศขุนทด กรรมการผู้จัดการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประธานสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย รวมไปถึงการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีบทบาทในการกำกับดูแลและพัฒนานวัตกรรมการขนส่งทางน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม