“เซ็นทรัล วิลเลจ” จัดหนักครบ 4 ปี ชู Strategic Magnet ดันโต 30%

ผู้จัดการรายวัน 360 – เซ็นทรัลพัฒนา ผู้บริหาร “เซ็นทรัล วิลเลจ” ลักชูรี่เอาท์เล็ตระดับโลกที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของไทย ร่วมทุนกับ บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท (ไทยแลนด์) หนึ่งในบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บิ๊ก อสังหาริมทรัพย์ระดับโลก จัดใหญ่ฉลองครบรอบ 4 ปี “เซ็นทรัล วิลเลจ” เปิดกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ด้วย Strategic Magnet ขนทัพแบรนด์เนม กว่า 300 แบรนด์ชั้นนำ จัดใหญ่ฉลองในแคมเปญ Magical Candy Celebration วางเป้าหมาย Luxury Lifestyle Destination ใหม่ที่มากกว่าลักชูรี่เอาท์เล็ต ผ่านแคมเปญ Magical Candy Celebration คาด ช่วยเพิ่มทราฟฟิคในช่วงฉลองครบรอบเติบโตเพิ่มขึ้น 25-30%ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เพื่อเป็นการฉลองครบรอบปีที่ 4 ของ “เซ็นทรัล วิลเลจ” ลักชูรี่เอาท์เล็ตระดับโลกที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของไทย ปีนี้ ได้จัดกิจกรรมพิเศษรองรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งไทยและต่างชาติ พร้อมการพัฒนารูปแบบพื้นที่ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากการจับจ่ายใช้สอย เติมเต็มประสบการณ์การเพื่อผู้มาเยือนโดยจากข้อมูล ระยะเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการในศูนย์เฉลี่ย 4 -5 ชั่วโมง ด้วย Magnet หลากหลายที่มากกว่าการช้อปปิ้ง โดยตลอดช่วงที่ผ่านมา เซ็นทรัล วิลเลจ ประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักช้อปทั้งไทย, Expat และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งเฟส 1 & 2 โดย Top 5 ประเทศที่เข้ามาใช้บริการสูงสุด ได้แก่ ฮ่องกง,ซาอุดิอาระเบีย,อินโดนีเซีย,ไต้หวัน และจีน ตามลำดับกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ เติมเต็มแม็กเนตใหม่ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ The Emerging Lifestyle Communities ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและไลฟ์สไตล์ ประกอบด้วย1. ยอดขายดีต่อเนื่อง : ปัจจุบัน จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อภาพรวมธุรกิจ โดยเฉพาะหลังกรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นอันดับ 1 ในปี 2023 จากเว็บไซต์ Travelness มีชาวต่างชาติเดินทางมาทั้งสิ้น 22.78 ล้านคน โดยข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่า เฉพาะช่วง 24–30 กรกฎาคม 2566 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 563,882 คน คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 80,555 คน ทำให้สถานการณ์ภาพรวมของ Outlet เมืองไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะนักท่องเที่ยวถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักโดยในช่วงม.ค.-ส.ค.66 ที่ผ่านมา เซ็นทรัลวิลเลจมีทราฟฟิกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 8% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมีลูกค้าชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นทั้ง FIT, Group Tour, Family2. แบรนด์ชั้นนำครบครัน : ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ด้วยแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกกว่า 300 แบรนด์ อาทิ Ferragamo, Coach, Zegna, Kate Spade New York, Kenzo, Marimekko, Max & Co, Michael Kors, Outlet By Club21, Mango Outlet, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, The Cosmetics Company Store, Bath & Body Works, Coccinelle และJim Thompson, Rev Runnr, @Brandname.Com, Cos Marche', Daniel Hechter, Samsonite, Tumi, American Tourister, Sf Brandname และแบรนด์ชั้นนำเฉพาะที่เซ็นทรัลวิลเลจอีกมากมาย3. ฐานลูกค้ากำลังซื้อสูง : สร้าง Lifestyle Communities ใหม่ๆ ดึงลูกค้าข้าม Catchment ครอบคลุม Bangkok CBD ที่มีกำลังซื้อสูง และเพิ่มช่องทางการขาย Intensive Omnichannel จึงสามารถ Targeting ลูกค้ากำลังซื้อสูงของศูนย์การค้าสาขาอื่นที่มีอยู่ทั่วประเทศมาต่อยอดทำ CRM Marketing โดยอาศัยจุดแข็งของการเป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้า 38 แห่งทั่วประเทศ พร้อมผนึกกำลังกับ บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท (ไทยแลนด์) หนึ่งในบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในการตอบโจทย์ Center of Life ด้วยบทบาทของการเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง4.สร้าง Intensive Omnichannel : ขณะที่กลยุทธ์สำคัญที่สร้างความแตกต่างจนทำให้ “เซ็นทรัล วิลเลจ” เป็นผู้นำลักชูรี่เอาท์เล็ตมาตลอด 4 ปี คือการสร้าง Omnichannel Platform ของตัวเอง ผ่าน Live Streaming, Chat & Shop ที่สามารถสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย Engagement กับลูกค้าได้ทั่วประเทศ กลายเป็นโอกาสสำคัญในการเจาะกลุ่ม Top Spenders และ Quality Traffic ทั้งใน-นอก Catchment Area ในการสร้างยอดขายให้แบรนด์พันธมิตรได้อย่างแท้จริง โดยตลอดปีที่ผ่านมาพบว่า ยอด Live Streaming เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเติบโตขึ้น 8%เจาะ Unique Interest ของลูกค้าแบบลงลึก ประกอบด้วย1. กลุ่ม Family และ Mom & Kids – Food destination ที่ดีที่สุดในย่าน ปักหมุด ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 19 ร้านดัง ให้นักช้อปเอาท์เล็ตได้ช้อปต่อกันแบบฟินๆ นำทัพโดย Bar B Q Plaza Green Store สาขาต้นแบบรักษ์โลกแห่งแรกของไทย รวมถึงการเพิ่มแบรนด์ดังจากญี่ปุ่น อาทิ สินค้า Home & Living, เครื่องครัว, ของเล่นเด็กและเสื้อผ้า พร้อมด้วยสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่แบบ Full-Scale Playground, Pet-Friendly สร้างคอมมูนิตี้คนรักสัตว์ และร้านชา-กาแฟ สไตล์ญี่ปุ่น2. กลุ่ม Wealth – เจาะกลุ่ม High Spender จัดกิจกรรม Supercar Meeting และสามารถ Targeting กลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงของศูนย์การค้าเซ็นทรัลในสาขาอื่นๆ ทั่วประเทศมาต่อยอดทำ CRM Marketing ได้อย่างตรงจุด3. กลุ่ม Sports Lifestyle – ทำให้โครงการกลายเป็น Sport Destination มีกลุ่มคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬา เล่น Skateboard ดังนั้นจึงเติมเต็มด้วยแบรนด์ใหม่ๆ อาทิ Rev Runnr ร้านรองเท้าวิ่ง และอุปกรณ์วิ่งโดยเฉพาะ, Columbia อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง, จักรยาน, กอล์ฟ, วิ่ง และลาน Skate park และ E-Go karts by Monowheelนอกจากนี้ยังปั้นแลนด์มาร์คอีเวนต์ทุกเทศกาลตลอดทั้งปี เพื่อเจาะกลุ่มต่างๆ อาทิ Weekend activity ให้กับน้องๆ หนูๆ รับฟรี! สายไหมและลูกโป่งบิดโบโซ่, Inflatable Playground, Merry Go Round, จุดนัดหมาย Super car meeting อาทิ Mercedes Benz Test Drive, Pet Community อาทิ ฟาร์มสุข เป็นต้น พร้อมด้วยงาน Event ตลอดทั้งปี เพื่อสร้าง Local Engagement โดยที่ผ่านมาร่วมกับท้องถิ่นจัดงานต่างๆ อาทิ Bizclub Market ชิมเพลิน เดินชิล ของดีประจำถิ่นและสินค้า แฮนด์เมด จังหวัดสมุทรปราการ, เทศกาลอาหาร Halal, คาราวาน Food Truck เป็นต้นล่าสุด เปิดตัว EV Charging Station และ Tesla Supercharger Station แห่งแรกของสมุทรปราการ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วยจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง พร้อมให้บริการถึง 8 หัวชาร์จ Tesla 8 Supercharger จ่ายพลังงานสูงสุด 250 kW การรองรับระบบชาร์จ CCS ช่วยให้เติมพลังให้รถยนต์ไฟฟ้าของคุณง่ายๆ และสะดวก เปิดให้บริการแล้วที่ลานจอดรถประตูทางเข้า Gate Gฉลอง 4th Anniversary Celebration ผนึกกำลังพาทเนอร์และแบรนด์ชั้นนำ จัดเต็มความสนุกแบบจัดเต็มกับ Mini Concert สุด Exclusive จากศิลปินวง PROXIE, พบกับโปรโมชั่นจากแบรนด์ดังลดจัดเต็มสูงสุด 80% และโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก T1 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 (31วัน)รับฟรี Exclusive Tumbler มูลค่า 990บาท + Kate Spade voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อช้อปครบ 30,000บาทขึ้นไป (จำนวน 300 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ) เมื่อช้อปครบ 140,000บาท รับทันที Gift voucher Central Village มูลค่า 4,000บาท (500บาท ขั้นตำในการใช้ 3,000บาท จำนวน 8ใบ) จำนวน 50สิทธิ์ตลอดแคมเปญ จำกัด 1สิทธิ์/ท่าน/วัน (รวมใบเสร็จสูงสุด 10 บิลและเป็นใบเสร็จภายในวัน) ลูกค้า Central The1 credit card Installment ผ่อน 0% สูงสุด 3 เดือน เมื่อใช้จ่ายยอด 10,000 ขึ้นไป/เซลล์สลิป เฉพาะวันที่ 22-24 กันยายน 2566 เท่านั้น พร้อมรับสิทธิ์ถ่ายภาพ Photo booth ฟรี! เมื่อช้อปครบ 4,000บาทขึ้นไป (จำนวน 150สิทธิ์ต่อวัน) จำกัด 1สิทธิ์ /ท่าน / วัน (รวมใบเสร็จสูงสุด5ใบและเป็นใบเสร็จภายในวัน)การเดินทางสะดวกเพียง 30 นาที ด้วยบริการรถ Shuttle Bus Service : centralwOrld - Central Village (ค่าบริการ 100 บาท/เที่ยว) เวลาให้บริการ centralwOrld - central Village 10.00 I 13.00 I 16.00central Village - central wOrld 11.30 I 14.30 I 20.00 Shuttle Van : BTS On nut Station - Central Village - Suvarnabhumi Airport อัตราค่าบริการ 35 บาท/เที่ยว (10.00 – 18.00) BTS On nut Station - Central Village (ผู้โดยสารสามารถขึ้นรถได้ที่ จุด Bus Station หน้าศูนย์การค้าเซ็นจูรี่ อ่อนนุช) Central Village - Suvarnabhumi Airport (ผู้โดยสารสามารถขึ้นรถได้ที่ จุดจอด Shuttle Van Gate A)“เซ็นทรัล วิลเลจ” ภายใต้คอนเซ็ปต์ Bangkok Luxury Outlet มีมูลค่าโครงการรวม 5,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 36,000 ตร.ม. มีที่จอดรถมากกว่า 2,000 คัน เดินทางสะดวกจากในเมือง Bangkok CBD เพียง 30 นาที และใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมมอบเอาท์เล็ตดีลที่ดีที่สุด ช้อปแบรนด์เนมคุณภาพดีในราคาคุ้มค่า ลดสูงสุด 35-70% ช่วงแคมเปญพิเศษลดถึง 80% เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 22.00 น.