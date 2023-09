สามย่านมิตรทาวน์ ฉลองครบรอบ 4 ปีชวนมิตรมาซี้กันมากกว่าเดิม

เพื่อตอกย้ำการเป็นคลังแห่งอาหารและการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็น Placemaking Space พื้นที่ในการสร้างและเปิดรับแรงบันดาลใจใหม่ พร้อมส่งมอบความสุขให้แก่มิตรทุกคน สามย่านมิตรทาวน์ได้เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และคณะดนตรี แห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(เอแบค) จัดงาน See by Ears | Hear by Heart เห็นด้วยหู รู้ด้วยใจ คอนเสิร์ตที่เปิดพื้นที่ให้ผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ร่วมกับศิลปินชั้นนำระดับประเทศ Indy Camp และ Playground เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทางสายตาได้แสดงความสามารถด้านดนตรี รวมทั้งได้มอบความสุข และความบันเทิงให้แก่ผู้คนในสังคม

พร้อมเปิดโอกาสให้มิตรวาร์ปมาใช้ชีวิตแบบ Level up พบกับบรรยากาศความสดใส และสร้างประสบการณ์ใหม่ภายในศูนย์การค้าฯ ให้สุขใจไปด้วยกัน กับผลงานอาร์ตภายใต้คอนเซ็ปท์ Let’s mitr up จากการคอลแลบระหว่างสามย่านมิตรทาวน์ กับศิลปินนักวาดภาพประกอบเจเนอเรชั่นใหม่ “มะเหมี่ยว”

ฐิติพร กลิ่นทโชติ (22mm.t) ที่พาเหล่าคาแรกเตอร์สุดคิวท์มาเล่าความเป็นสามย่านมิตรทาวน์ในบรรยากาศการเฉลิมฉลองครบ 4 ปี ทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ และอุโมงค์เชื่อมมิตร

ร่วมส่งมอบความสุขแบบ Level up ด้วยสิทธิพิเศษ มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ตลอดเดือนเกิดศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จับมือกับร้านค้าภายในศูนย์ฯ นำโดย 8 พันธมิตรแบรนด์ดัง อาทิ Tim Hortons, CELEBRITY FITNESS, K STREAT, KFC, Swensen’s, PROJECT H Muay Thai Gym อัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม พร้อมโปรโมชั่นโดนใจจากร้านค้าอีกมากมาย อีกทั้ง Medium and More ยังส่งโปรโมชั่นสุดพิเศษมาร่วมฉลองกับแคมเปญ เสก สุข 4 ปี MORE สุข 4 ชั้น ตั้งแต่วันนี้ - 2 ตุลาคมนี้ ไม่ว่าจะเป็น ร่วมกิจกรรม Lucky Draw, เวิร์คช็อป ที่ ชั้น 4 MORE Arts & Crafts ระหว่าง 29 กันยายน – 1 ตุลาคมนี้ รวมทั้งสามารถช้อปสินค้าออนไลน์ สะดวก ง่าย พิเศษสุด ๆ สำหรับลูกค้าที่ช้อปออนไลน์ทาง Facebook และไลน์ครบ 600 บาท ส่งฟรี

พิเศษ! สำหรับสายช้อปกับแคมเปญ “สามย่านมิตรทาวน์ ครบรอบ 4 ปี ช้อปสนุก อัปเลเวล ความสุขไปด้วยกัน” เมื่อช้อปครบ 3,500 บาทขึ้นไป รับฟรี !! กระเป๋าแล็ปท็อป SAMYAN Let’s Mitr up! มูลค่า 690 บาท (จำกัดการแลก 1 สิทธิ์ต่อวัน จำกัด 800 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ) ถึง 30 กันยายนนี้

วาร์ปมาใช้ชีวิตแบบ Level up พร้อมร่วมฉลองครบ 4 ปี ตลอดเดือนกันยายนนี้ พร้อมร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงได้ในช่วงปลายเดือนนี้ ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 น. ถึง 22.00 น. และสำหรับโซน 24 ชม. เปิดให้บริการตามปกติ