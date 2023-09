CRC ปั้น “GO Wholesale” ทุ่ม 2 หมื่นล. บุกธุรกิจค้าส่ง

ผู้จัดการรายวัน360 – “เซ็นทรัล” ออกหมัดเด็ด ลุยธุรกิจค้าส่ง ฟู้ดเซอร์วิส ปั้น “ GO Wholesale” ออกรบ ทุ่มงบ 20,000ล้านบาท เป้า5 ปี ปูพรมผุดทั่วไทยไม่ต่ำกว่า 50-70 สาขา เติมเต็มอีโคซิสเต็มให้กับธุรกิจ ได้ทีมงานมือดีมาเสริมทัพเพียบนายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ซีอาร์ซี/CRC เปิดเผยว่า ซีอาร์ซี จะขยายธุรกิจB2B ในกลุ่มฟู้ดเซอร์วิส เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของตลาดค้าส่งอาหารในไทยที่มีโอกาสเติบโตอีกมาก จึงเปิดตัว ธุรกิจ ‘GO Wholesale’ ขึ้น เพื่อให้เป็น New Growth Engine สำหรับ CRC ที่จะช่วยเติมเต็มกลุ่มฟู้ดให้เป็น Total Solution และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้อย่างครบวงจร และเติมเต็มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งให้กับกลุ่มครบวงจรโดย GO Wholesale จะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักให้กับธุรกิจกลุ่มฟู้ดของ CRC พร้อมทั้งเป็น Platform of Trust ให้กับทุก Stakeholders ซึ่งปัจจุบันกลุ่มค้าส่งของซีอาร์ซีที่มีเพียงฮารด์ไลน์ มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 17% ของรายได้ทั้งหมดของซีอาร์ซี แต่เมื่อมีค้าส่งด้านอาหารเข้ามาคาดว่าจะทำรายได้ค้าส่งอาหารให้ประมาณ 60,000 – 70,000 ล้านบาท และจะผลักดันให้สัดส่วนรายได้กลุ่มโฮลเซลล์ทั้งหมดเพิ่มเป็น 25% - 30% ภายใน 5 ปีจากนี้สำหรับ GO Wholesale เรามีกลุ่มเป้าหมายหลัก 4 กลุ่ม คือ Food Retailers, Food Services, Food Lovers และกลุ่มโฮเรก้า ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจาก Power of Network ของกรุ๊ป ประกอบไปด้วยศูนย์การค้า 110 แห่ง ที่ครอบคลุมใน 100 จังหวัด ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม ร้านอาหารกว่า 6,750 ร้าน และ โรงแรม 93 แห่ง นอกจากนี้เรายังมี Loyalty Platform ที่ครอบคลุมลูกค้ามากกว่า 28 ล้านราย รวมไปถึงทีมผู้บริหารมืออาชีพที่นำโดยคุณสุชาดา อิทธิจารุกุล และทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในธุรกิจค้าส่งอาหารมากกว่า 20 ปี ทั้งหมดนี้ทำให้เรามีความมั่นใจอย่างยิ่งในความพร้อมของ GO Wholesale ที่จะมาสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับ CRC” นายญนน์ กล่าวนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ ผู้บริหาร โก โฮลเซลล์ เปิดเผยว่า ภาพรวมมูลค่าตลาดอาหารในไทย (เฉพาะคนไทยบริโภค) มีประมาณ 2.6 ล้านล้านบาท มีการเติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปี ซึ่งยังไม่นับรวมการบริโภคของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในไทยอีกไม่ต่ำกว่า 3-4 แสนล้านบาท โดยในระบบมีร้านอาหารมากกว่า 6 แสนร้านค้า มีร้านโชห่วยมากกว่า 6 แสนร้านค้า ถือเป็นตลาดที่ใหญ่และมีศักยภาพอย่างมากทั้งนี้ บริษัทฯวางแผนระยะยาวที่จะเปิดศูนย์ค้าส่ง โก โฮลเซลล์ ในไทยช่วง 5 ีปีจากนี้ประมาณ 50-70 สาขา ด้วยงบประมาณรวมไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท โดยสาชาแรกเตรียมเปิดเดือนธันวาคมที่ถนนศรีนครินทร์สมุทรปราการ และเปิดอีก 3 สาขาภายในปีนี้ ที่ เชียงใหม่ พัทยา และที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ลงทุนเฉลี่ย 500 ล้านบาทต่อสาขา โดยคาดว่าถึงสิ้นปีนี้กับ 4 สาขาที่เปิด จะมีรายได้รวมกันประมาณ 500 ล้านบาท และคาดว่าจะมีสมาชิกสิ้นปีนี้ทั้งระบบธุรกิจและระบบลูกค้าทั่วไปประมาณ 20,000 รายนายริคาร์โด้ โบอารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจเซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ ประเทศไทย กล่าวว่า ศูนย์ค้าส่ง ‘GO Wholesale’ สาขาแรกมีพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร ด้วยการออกแบบ Store Layout รูปแบบใหม่ที่พร้อมตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจโฮเรก้า ร้านอาหารและร้านค้าปลีก และการให้บริการใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อมาช่วยสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ ด้วยสินค้ามากกว่า 20,000 รายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนกอาหารสด ซึ่งมีตั้งแต่อาหารทะเลเป็นๆ, เนื้อคุณภาพพรีเมียม และการให้บริการตัดแต่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้า, บริการชำระเงินด้วยช่องทางที่หลากหลาย, การให้บริการทุกช่องทางอย่างไร้รอยต่อ และสิทธิประโยชน์สมาชิกที่หลากหลาย ที่รวมถึงลอยัลตี้แพลตฟอร์ม The 1 ในเครือเซ็นทรัลฯทั้งนี้ นางสุุชาดา เป็นอดีตซีอีโอของแม็คโครธุรกิจค้าส่งรายใหญ่ของไทย ขณะที่มีอดีตผู้บริหารระดับสูงจากแม็คโครอีกหลายรายที่ได้เข้าร่วมงานที่โก โฮลเซลล์ ครั้งนี้ด้วย