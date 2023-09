“คุณหมอไก่” At Medical Clinic ย้ำความสำเร็จ The Eyes Story ซีซั่น 4 โครงการสร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

The Eyes Story ซีซั่น 4

“คุณหมอไก่” At Medical Clinic ย้ำความสำเร็จ The Eyes Story ซีซั่น 4 โครงการที่มอบโอกาส และ เริ่มใช้ชีวิตกับดวงตาคู่ใหม่ สำหรับ ผู้ที่มีปัญหาด้าน เพราะดวงตาคือส่วนเติมเต็มความมั่นใจในการใช้ชีวิต เผยเรื่องราวของการได้รับโอกาส จาก 2 เคส 2 เรื่องราว ที่ได้รับคัดเลือกกับโครงการนี้ เตรียมรับชมสัมภาษณ์ “คุณหมอไก่” แพทย์หญิง อาภรณ์ ไชยเครื่อง เจาะลึกกว่าจะประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ ได้ฝ่าฟันอะไรมาบ้าง และเผยมุมมองของการมอบโอกาสที่เป็นดั่งการมอบชีวิตใหม่ ผ่านรายการตีสิบเดย์ ออนแอร์ 9.9 นี้เวลาดี 15.00น ช่อง 33HDแพทย์หญิงอาภรณ์ ไชยเครื่อง หรือ “คุณหมอไก่” แห่ง AT Medical Clinic เดินหน้าแคมเปญ The Eyes Story ซีซั่น 4 มอบดวงตาคู่สวยมอบให้ เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ แก่ผู้ที่มีปัญหาด้านดวงตา ความผิดปกติของชั้นตา รูปทรงของหนังตาที่มีความผิดปกติ หรือผิดรูป AT Medical Clinic มอบโอกาสให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้จำนวน 2 ท่าน ทุกเทคนิคของการศัลยกรรม และควบคุมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมดวงตาด้วยเทคนิคพิเศษ โดย “คุณหมอไก่” อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนแคมเปญเกิดขึ้นเพราะคำว่าโอกาส “คุณหมอไก่” มีความศรัทธาเรื่องการให้ และ เป็นความตั้งใจของ AT Medical Clinic มาโดยตลอด เพราะ การให้ มีความสุขมากกว่าการได้รับ และ การมอบโอกาส เป็นเหมือนการเปลี่ยนชีวิต ให้กับคนที่ต้องการ อยากได้โอกาส และ ด้วยความที่ “คุณหมอไก่” มีเทคนิคการทำตาอันเลื่องลือ พร้อมความมืออาชีพที่สะสมมายาวนาน อีกทั้ง ความใส่ใจมาตรฐานในการให้บริการ และ ความเป็นกันเอง ของ “คุณหมอไก่” และ ทีมแพทย์พร้อมด้วยพนักงานทุกคน ล้วนเป็นที่ประทับใจ สำหรับลูกค้า และ ผู้ที่สนใจ เรื่องราวของการโครงการ The Eyes Story ซีซั่น 4 ครั้งนี้ สร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ และเป็นการคืนกำไรสู่สังคมของการแบ่งปันในยุคปัจจุบันติดตามรับชมและ เคสที่ได้รับการคัดเลือก มาร่วมพูดคุยประสบการณ์ ก่อน และ หลังได้เข้าร่วมแคมเปญ The Eyes Story ซีซั่น4 ในรายการตีสิบเดย์ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน เวลาดี 15.00 น ช่อง 33HD และ ท่านยังสามารถรับชมผ่าน YouTube Official: 2020 entertainment และห้ามพลาดเผยผลงานการผ่าตัดทั้ง 2 เคสของหมอไก่ ในรายการตีสิบเดย์ออนไลน์สเปเชียล วันจันทร์ที่ 11 กันยายน นี้ เวลาดี 20.30น ช่องทางการรับชม https://www.facebook.com/ATTENDAYSHOW และ Official YouTube: 2020entertainment