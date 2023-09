AB6IX คอนเฟิร์มเวิลด์ทัวร์เจอแฟน ‘ABNEW’ ไทย ในคอนเสิร์ต ‘THE FUTURE 2023 AB6IX WORLD TOUR IN BANGKOK’

หลังจากที่วง AB6IX (เอบีซิกซ์) ประกาศปล่อย EP.ใหม่ “THE FUTURE IS OURS : LOST” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ‘ABNEW’ ไทย เตรียมตัวกรี๊ดดังๆ เมื่อ 4 หนุ่ม AB6IX วงบอยแบนด์สุดฮอตจากเกาหลีใต้ สังกัด “BRANDNEW MUSIC” นำโดย Jeon Woong (จอน อุง), Kim Donghyun (คิม ดงฮยอน), Park Woojin (พัค อูจิน) และ Lee Daehwi (อี แดฮวี) เตรียมบินลัดฟ้ามาเสิร์ฟความสุข ‘ABNEW’ ไทย อีกครั้ง ในคอนเสิร์ต ‘THE FUTURE 2023 AB6IX WORLD TOUR IN BANGKOK’ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 19.00 น. ที่ ULTRA ARENA SHOW DC ที่จัดโดย HLAND Entertainmentการกลับมาไทยครั้งนี้ AB6IX ได้เตรียมความสนุกและความมันส์ครั้งใหม่มาเสิร์ฟแฟนๆ โดยเฉพาะ พร้อมทั้งมอบของขวัญให้กับเหล่าแฟน ๆ ชาวไทยที่คอยให้ความรักและการสนับสนุนพวกเขาอย่างดีเสมอมา ซึ่งก่อนหน้านี้ หนุ่ม ๆ AB6IX ได้เดินทางไปเสิร์ฟความสุขให้กับเหล่าแฟน ๆ ไปแล้วหลายประเทศ และถึงคิวประกาศคอนเฟิร์มเวิลด์ทัวร์เจอแฟน ‘ABNEW’ ไทยทาง Instagram อย่างเป็นทางการ ที่จะได้สัมผัสความสนุกสุดมันส์ที่ทั้งสี่หนุ่มได้เตรียมมาเป็นอย่างดีทั้งโชว์และเพลง ที่ขนมาสาดบนเวทีครั้งนี้ให้สมกับการรอคอย และหลังจากนั้นทั้งสี่หนุ่ม ‘AB6IX’ ก็จะเดินทางทัวร์ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้อีกด้วยABNEW ชาวไทยห้ามพลาด เตรียมบุกประเทศไทยอย่างแน่นอน ประกาศนัดหมายให้ทราบโดยทั่วกัน แล้วเตรียมตัวไปมันส์กันให้เต็มที่ และสามารถติดตามอัพเดทผลงาน AB6IX ได้ที่ YouTube: https://www.youtube.com/AB6IX ,Twitter: https://twitter.com/AB6IX ,Twitter: https://twitter.com/AB6IX_MEMBERS ,Facebook: https://www.facebook.com/AB6IX ,Instagram: https://www.instagram.com/ab6ix_official/ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจำหน่ายบัตร ผังที่นั่ง และสิทธิพิเศษต่างๆ ได้แล้ววันนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Twitter : https://twitter.com/HLAND_ENT , Facebook : https://www.facebook.com/HLAND.ENT , IG : https://www.instagram.com/h.land_entertainment/