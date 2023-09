บางจากฯเปิด “ธุรกิจโรงกลั่น-การค้าน้ำมัน”สู่ผู้นำในเอเชียแปซิฟิก

บางจากฯ เปิดศักราชใหม่ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน “A New Era Unfolds” ก้าวสู่ผู้นำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายในงาน APPEC 2023 ที่สิงคโปร์กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน “A New Era Unfolds” แนะนำธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันที่ได้ก้าวขึ้นมายืนอยู่ในแนวหน้าของธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บูรณาการเข้ากับ supply chain ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมเดินหน้าต่อยอดธุรกิจและสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจและนักลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่า 250 คนที่มาร่วมงาน ณ โรงแรม Swissotel The Stamford ประเทศสิงคโปร์นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษแนะนำธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจาก ที่ได้ขยายธุรกิจให้หลากหลาย สร้างความสมดุล ปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จนปัจจุบันมี 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและค้าน้ำมัน กลุ่มธุรกิจการตลาด กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยกลุ่มธุรกิจขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ ๆ และสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) และได้กล่าวถึงกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันที่ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้ง supply chain ด้วยโรงกลั่นระดับ world class 2 แห่ง คือโรงกลั่นบางจาก พระโขนง และโรงกลั่นบางจาก ศรีราชา กำลังการผลิตรวมเกือบ 300,000 บาร์เรลต่อวันนอกจากนี้ ยังมีบริษัทบีซีพี เทรดดิ้ง (BCPT) ที่ประเทศสิงคโปร์ ที่มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในตลาดโลก ดำเนินธุรกิจการค้าน้ำมันระหว่างประเทศในกว่า 20 ประเทศ กับคู่สัญญากว่า 100 รายทั่วโลก พร้อมก้าวสู่การเป็น sustainable supplier โดยการรับรองของ ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) และยังได้จัดตั้งบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ (BFPL) เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารการขนส่งเชื้อเพลิงทางรถและเรือ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ต่อยอดการขยายคลังน้ำมันให้ครอบคลุมทั่วประเทศผ่านธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ และลงทุนในธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ SAF จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วตอบโจทย์สังคมโลกในการตั้งเป้าหมาย Net Zero ผ่านบริษัทบีเอสจีเอฟ (BSGF)งาน A New Era Unfolds จัดขึ้นในระหว่างการประชุมประจำปีของอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Petroleum Conference APPEC 2023) ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นงานที่มีการรวมตัวและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหารบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก