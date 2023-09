ระบบรางนิวไฮรอบใหม่!ศุกร์ต้นเดือนก.ย.ผู้โดยสารBTS กว่า 9.3 แสน ดันยอดรวมทะลุ 1.75ล้านคน

กรมรางเผย ศุกร์ต้นเดือน (1 ก.ย. 66) มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทและสายสีลมสูงสุด 9.3 แสนคน -เที่ยว ส่งผลให้มีผู้ใช้ระบบรางรวม 1,758,544 คน-เที่ยว ทำสถิติใหม่อีกครั้ง (Another New High) หลังมีโควิด-19นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 (เมื่อวาน) ซึ่งเป็นวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน 2566 มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS เพิ่มขึ้นมากสุด ทำให้มีผู้ใช้บริการระบบราง รวมเป็น 1,758,544 คน-เที่ยว สูงที่สุดอีกครั้ง (Another New High) ตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมือง จำนวน 76,271 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 26,420 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 49,851 คน-เที่ยว) และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,682,273 คน-เที่ยว ประกอบด้วย1.รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 76,484 คน-เที่ยว2.รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จำนวน 28,058 คน-เที่ยว (รวมจำนวนผู้โดยสารรถไฟทางไกลมาต่อสายสีแดงฟรี จำนวน 196 คน-เที่ยว)3.รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 518,232 คน-เที่ยว4.รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) จำนวน 76,688 คน-เที่ยว5.รถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 930,903 คน-เที่ยว (นิวไฮ ตั้งแต่มี covid-19)6.รถไฟฟ้าสายสีทอง จำนวน 8,003 คน-เที่ยว7.รถไฟฟ้าสายสีเหลือง จำนวน 43,905 คน-เที่ยวโดยจำนวนผู้ใช้บริการระบบรางสูงสุดก่อนหน้านี้ไม่นาน เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 จำนวน 1,757,790 คน-เที่ยว แต่เมื่อวานนี้ มีผู้ใช้บริการระบบรางเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะสาย รถไฟฟ้าสายสุขุมวิทและสายสีลม มากสุดตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด จึงเป็นการทำสถิติใหม่อีกครั้ง