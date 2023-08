BEM ชวนท่องโลกแห่งสีสัน เวิร์คช้อปสีอะคริลิก

เดือนกันยายนนี้ ยกระดับอีกขั้นของการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ด้วยสีอะคริลิก กิจกรรมที่จะพาทุกคนเปิดประตูสู่โลกจินตนาการในสถานีศิลปะ พบกับจากที่จัดโดยผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ร่วมกับเครือข่ายสมาคมสีน้ำโลก IWS ประเทศไทย (International Watercolor Society) ชวนทุกคนท่องโลกแห่งสีสันเข้าร่วม Workshop “วาดภาพด้วยสีอะคริลิก” จาก ครูจอห์น-พสธร กุลคง ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และครูพิ้งกี้ อิศรเสนาฯ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จะมาสอนวิธีการใช้สีอะคริลิกแบบเข้าใจง่ายบน canvas โดยใช้ภาพต้นแบบจากศิลปินระดับโลก อย่างแวนโก๊ะห์ พร้อมคำแนะนำหลากหลายเทคนิคสำหรับมือใหม่ เพื่อให้การใช้สีดูสวยงามและเป็นธรรมชาติสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ฟรี !! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) ผ่าน QR Code ทาง Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro หรือ https://citly.me/tTOCB สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 หรือติดตามทางช่องทาง Facebook (เฟซบุ๊ก) : BEM Bangkok Expressway and Metro / Twitter (ทวิตเตอร์) : BEM Bangkok Expressway and Metro / Instagram (อินสตาแกรม) : mrt_bangkok และ Mobile Application (โมบายแอปพลิเคชัน) : Bangkok MRT