Happy Journey With BEM ชวนพับ “โอริงามิ” อวยพรครบรอบ 19 ปี MRT Blue line

“โอริงามิ” ศิลปะการพับกระดาษจากประเทศญี่ปุ่น ที่ดังไกลไปทั่วโลก และถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน มีส่วนช่วยให้ผู้พับกระดาษมีสมาธิมากยิ่งขึ้น พร้อมเสริมสร้างจินตนาการการเรียนรู้ด้านรูปทรงต่างๆเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ชวนน้องๆ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ และโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) โรงเรียมรอบเขตพื้นที่ให้บริการ เฉลิมฉลองเนื่องในเดือนครบรอบ 19 ปี การเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ด้วยกิจกรรม “โอริงามิ ศาสตร์แห่งสมาธิ ศิลปะพับกระดาษจากญี่ปุ่น” ที่ Metro Art อาร์ตสเปซใจกลางเมือง ภายใน MRTสถานีพหลโยธินงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิทยาศาสตร์ผู้หลงใหลในการพับกระดาษ ซึ่งผู้เขียนหนังสือโอริงามิ พับกระดาษฉลาดล้ำ มาร่วมถ่ายทอดความสนุกจากการพับกระดาษ การผสมผสานศิลปะ ต่อยอดความคิดด้วยการพับกระดาษเป็นรถไฟฟ้า พร้อมเขียนคำอวยพรอย่างสร้างสรรค์ โดยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ Tan-staR ศิลปิน Digital & Craft Artist มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม Happy Journey with BEM ในแต่ละเดือน จะมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป โดยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นเดือนที่มีความพิเศษของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เราจึงอยากนำกิจกรรมที่มีความหมายดีๆ อย่างโอริงามิ มาให้ทุกคนได้ทำร่วมกัน ช่วยเสริมสร้างทักษะและช่วยฝึกสมาธิให้กับเด็กๆ เพราะขณะที่ทำนั้นสมองและจิตใจจะจดจ่อกับการพับกระดาษ ระบบประสาทจะมีความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็น มือ ดวงตา ทั้งยังต้องใช้จินตนาการสูง”ตลอดกิจกรรมเด็กๆ ต่างให้ความสนใจ และร่วมถ่ายทอดเรื่องราวการให้บริการของรถไฟฟ้า MRT ออกมาอย่างตั้งใจ ทั้งยังเขียนคำอวยพรครบรอบ 19 ปี MRT Blue line สุดสร้างสรรค์ พร้อมนำไปจัดเป็นนิทรรศการแสดงผลงานบริเวณ Metro Art ภายในสถานีพหลโยธิน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ชื่นชมและเดือนสิงหาคม ผู้ที่ชื่นชอบศิลปะแห่งการตัดปะ ต้องไม่พลาด เพราะศิลปินคอลลาจชื่อดัง “นักรบ มูลมานัส” จะมาสร้างประสบการณ์โลกศิลปะรูปแบบใหม่ให้กับทุกคน ติดตามรายละเอียดและร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีในกิจกรรม Happy Journey with BEM ได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) : BEM Bangkok Expressway and Metro