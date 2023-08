WOPE เปิดตัวแบรนด์ “ทอรีน คอฟฟี่” กาแฟชูกำลังรุกแฟนคลับเวิร์คพอยท์”

ผู้จัดการรายวัน 360 -WOPE บริษัทที่เกิดจากความร่วมมือของ ‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE และ ‘บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์’ หรือ WORK เปิดตัวสินค้าไลน์ใหม่ของบริษัท แบรนด์ “ทอรีน คอฟฟี่” กาแฟชูกำลัง เจาะกลุ่มคนทำงานที่ต้องการปลุกพลัง พร้อมปล่อย TVC เรื่อง ‘คนจริง คนสั่งชีวิต’ ผลงาน ต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ผู้กำกับโฆษณาชื่อดังระดับโลก วางเป้ายอดขายปีแรก 100 ล้านบาทนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เปิดเผยว่า จากความร่วมมือระหว่าง เซ็ปเป้ กับ เวิร์คพอยท์ จัดตั้งเป็นบริษัท โวป จำกัด (WOPE Co.,Ltd.) เพื่อพัฒนา ผลิต ทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผ่านนวัตกรรมและการสื่อสารที่โดนใจผู้บริโภค“เรามองเห็นโอกาสในตลาดกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงในไทยที่มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 19,000 ล้านบาท และคาดว่าปีนี้จะเติบโตถึง 9% ซึ่งกาแฟเพื่อสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นี้ เราจึงส่งสินค้าใหม่เอาใจคนทำงานสู้ชีวิต แบรนด์ “ทอรีน คอฟฟี่” กาแฟชูกำลังรายแรกของไทย ที่มีส่วนผสมหลักของทอรีนและวิตามินบีรวม เจาะกลุ่มคนทำงานอายุ 28-45 ปี เตรียมปล่อยแคมเปญสื่อสารการตลาดที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์กลุ่มเป้าหมายแบบบูรณาการ (Integrate) ทั้ง On TV, Online, On Stars และ On Ground เป็นทางเลือกใหม่ให้คนสั่งชีวิต มีตัวช่วยในการปลุกพลังในทุกวัน หาซื้อง่าย วางจำหน่ายที่ 7-11 และ CJ More ทุกสาขา ราคาซองละ 7 บาท ตั้งเป้ายอดขายปีแรก 100 ล้านบาท”นายธนศักดิ์ หุ่นอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WORK เปิดเผยว่า ฐานแฟนคลับของช่อง Workpoint ส่วนใหญ่เป็นคนทำงานที่เก่งและแกร่ง เป็นคนสั่งชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นในทุกวัน เราจึงต่อยอดความสำเร็จของลูกอมครูเพ็ญศรีไปสู่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ ด้วยสินค้าไลน์ใหม่เป็นกาแฟชูกำลังที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยสื่อสารผ่านสื่อ TV, สื่อ Online ที่เวิร์คพอยท์มีผู้ติดตามราว 90,000,000 Followers, ใช้ On Stars คือเหล่าศิลปินดารา ซึ่งรวมทั้งที่เป็นคนสู้ชีวิตจากหลากหลายวงการ ผนวกกับ On Ground Activity ที่จะบุกลงไปถึงที่ของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสื่อนอกบ้าน (OOH) แบบจัดเต็ม ซึ่งแคมเปญจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป เพื่อสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั่วประเทศนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE กล่าวว่า “เราอยากส่งกำลังใจและพลังกายให้กับคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้ต้องทำงานแม้ยามกลางคืน ที่ผู้คนส่วนใหญ่กำลังนอนหลับ แต่พวกเขาจำเป็นต้องอดทน ฝืนร่างกายและสมอง สู้ชีวิตเพื่อปากท้อง ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดและเสื่อมลง เราเข้าใจและอยากสื่อสาร Message นี้ในรูปแบบของหนังสั้นและหนังโฆษณาเรื่อง ‘คนจริง คนสั่งชีวิต’ ซึ่งเราได้ผู้กำกับที่เป็นที่สุดของวงการคือ ต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ผู้กำกับโฆษณาชื่อดังระดับโลก ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของ ‘คนจริง’ ไม่มีท้อ ในหลากหลายอาชีพ ที่ไม่ว่าจะพบอุปสรรค ความเหลื่อมลํ้า หรือการกดขี่อย่างไร ก็พร้อมจะสู้ข้ามผ่าน พร้อมสั่งชีวิตด้วยมือตนเอง เชื่อว่าจะโดนใจ ‘คนสั่งชีวิต’ ทุกคนอย่างแน่นอน”