"บัวขาว" คัมแบ็คเวทีราชดำเนินชก 2 ไฟต์เริ่ม 9 ก.ย.นี้ ให้ลุ้นเจอใครของแข็งแน่

บัวขาว บัญชาเมฆ เตรียมคืนสังเวียนมวยไทยแห่งแรกของโลกโลก ขึ้นชกในศึกราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ ในวันที่ 9 ก.ย.นี้ กับไฟต์จริง นับสถิติ ใส่อาวุธโชว์ของกันเต็มที่ให้เป็นเกียรติประวัติบัวขาว ยอดนักชกซูเปอร์สตาร์เบอร์ 1 ของไทยเพิ่งมีอายุครบ 41 ปีเมื่อ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา ตั้งแต่คัมแบ็คอย่างยิ่งใหญ่ในปีที่แล้ว ก็ได้รับโอกาสขึ้นชกรายการใหญ่มากมาย มีโปรแกรมจัดชกข้ามไปถึงต้นปีหน้า และยังได้ขึ้นชกหลายสไตล์มีทั้งแบบมวยไทยไปจนกระทั่งมวยสากลอาชีพอย่างไรก็ตาม นักชกซูเปอร์สตาร์เบอร์ 1 ของไทยยอมรับว่าในฐานะตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนากีฬามวยเวทีราชดำเนิน และได้ขึ้นชกในศึก RWS : Legend of Rajadamnern ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศึก Rajadamnern World Series (RWS) เมื่อปีที่แล้วถึง 3 ไฟต์ ตั้งใจว่าอยากจะขึ้นชก กลับมาสร้างตำนานในปีนี้อีกครั้งที่ราชดำเนิน ก่อนจะเปลี่ยนสายกีฬา ทั้งนี้ไฟต์แรกจะชกในวันที่ 9 ก.ย. และไฟต์ส่งท้ายปีคือในวันที่ 2 ธ.ค.บัวขาวโด่งดังขึ้นมาจากการร่วมแข่งขันมวย “เค-วัน” ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่หลายปี และคว้าแชมป์ เค-วัน เวิลด์แมกซ์ 2004 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยชนะ จอห์น เวย์น พาร์ นักมวยชาวออสเตรเลีย รวมไปถึง โคฮิรุมากิ และ มาซาโตะแชมป์เก่าชาวญี่ปุ่น และกลายเป็นแชมป์รายการนี้ถึง 2 สมัย ในปี 2004 และ 2006 และเป็นคนแรกที่ได้แชมป์ถึง 2 สมัย“ในศึก Legend of Rajadamnern ไฟต์ต่อไปที่จะเกิดขึ้น อยากให้การชกของผมเป็นการชกกันจริงจัง ไม่ใช่ Exhibition น็อกได้ก็น็อกกันไปเลย นับสถิติการชกอย่างเป็นทางการด้วยความภาคภูมิใจ ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นการชกเป็นเกียรติประวัติให้ตัวเองอีกสักครั้งในปีนี้ และตอนนี้ก็สภาพร่างกายฟิตเปรี๊ยะพร้อมขึ้นชกแล้ว”บัวขาวกล่าวต่ออีกว่า เร็วๆ นี้จะมีการเปิดเผยว่าคู่ชกที่มาเจอกันในราชดำเนินจะเป็นใคร โดยส่วนตัวอยากจะเจอกับนักมวยที่แข็งแกร่งและใครชนะก็จะเป็นชัยชนะที่เด็ดขาด สมศักดิ์ศรี แต่รับประกันว่าเปิดตัวเมื่อไหร่จะทำให้แฟนมวยตื่นเต้นอย่างแน่นอนทั้งนี้ RWS : Legend of Rajadamnern ในวันที่ 9 ก.ย.นี้ แฟนมวย สามารถหาซื้อบัตรได้ที่ rajadamnern.com หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีเวิร์คพอยท์ช่อง 23 รวมทั้งยังมีช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง Youtube : WorkpointOfficial และ Facebook : Workpoint Entertainment และยังมีการถ่ายทอดสดทาง ดะโซน (DAZN) บริษัทสตรีมมิงคอนเทนต์กีฬายักษ์ใหญ่ โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปกว่า 200 ประเทศและเขตการปกคองทั่วโลกในศึก RWS : Legend of Rajadamnern เมื่อปีที่แล้ว บัวขาวทีเคโอนักมวยหนุ่มหล่ออย่าง โคตะ มิอุระ ไปในยกที่ 3 เมื่อเดือนส.ค. จากนั้นจึงน็อก โยชิฮิโระ ซาโตะ อดีตคู่ปรับเก่าในยกแรกในการชกเมื่อปลายเดือนต.ค. และ9 ธ.ค.ปีเดียวกัน บัวขาวเจอกับ โอเล็กซานเดอร์ เยฟิเมนโก้ นักมวยชาวยูเครนซึ่งจบลงโดยไม่มีผู้ชนะตามกติกาการต่อสู้สาธิตคิกบ็อกซิ่ง