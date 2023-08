Take a wreath (เทกอะรีธ) ธุรกิจพวงหรีดให้เช่า เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

หรือหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Take a wreath กล่าวว่า “กุ้งเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ต้องพักงานในช่วงโควิดเป็นเวลาเกือบ 3 ปี เราเห็นว่ามีหลายธุรกิจที่ล้มไปในช่วงนั้น กุ้งกับหุ้นส่วนเลยก่อตั้งธุรกิจพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ให้เช่าในชื่อ Take a wreath ขึ้นมา ด้วยแนวคิดที่อยากจะทำธุรกิจที่ช่วยรักษาโลกใบนี้ให้อยู่กับเราให้นานยิ่งขึ้น แต่ตอนแรกก็มีหลายคนยังไม่เข้าใจว่าพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์จะรักษ์โลกหรือสร้างสังคมที่ยั่งยืนขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะขอเล่าว่าปกติพวงหรีดดอกไม้สด หลังจากจบงานแล้ว ทางวัดก็จะนำไปทิ้งรวมกันไว้ในบ่อขยะเพื่อรอการฝังกลบหรือการเผา ซึ่งล้วนเป็นกระบวนการที่สร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม เช่น พวงหรีดดอกไม้สดที่ถูกทิ้งไว้นานๆ จะเกิดก๊าซมีเทนที่อาจทำให้เกิดการเผาไหม้ขึ้นในบ่อขยะ หรือแม้แต่การเผาก็ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่น PM 2.5 ด้วย ดังนั้น การเลือกใช้พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์จึงนับเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะและลดการเกิดมลพิษทางอากาศด้วย”“นอกจากนั้นเรายังรักษาแนวคิดการสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยการสร้างอาชีพสู่ชุมชน โดยการให้ผู้สูงอายุจากชุมชน อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา มาช่วยเตรียมอุปกรณ์และดอกไม้ เพื่อให้นักออกแบบพวงหรีดของเราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นด้วย พวงหรีดของเราทำขึ้นด้วยมือทุกชิ้น จากวัสดุคุณภาพดี และที่สำคัญคือไม่ซ้ำกันเลย เพราะเราเชื่อว่าพวงหรีดจะแทนความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อผู้ล่วงลับซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว และยังเป็นตัวแทนของกำลังใจจากผู้ให้ต่อครอบครัวของผู้จากไปได้อีกด้วย ข้อดีคือพวงหรีดของเราจะสวยงามตลอดงาน ไม่ช้ำหรือเหี่ยวเหมือนพวงหรีดดอกไม้สดค่ะ” คุณกุ้งเสริมพวงหรีดของมีให้เลือกหลายแบบ ในโดยเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ทาง Take a wreath จะนำกลับมาฆ่าเชื้อทำความสะอาดด้วยรังสียูวีและซ่อมแซมให้สวยงามเพื่อการนำกลับมาใช้อีกครั้ง และพร้อมทั้งให้มูลนิธินั้นออกอนุโมทนาบัตรในชื่อของลูกค้าและส่งให้ถึงบ้านติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK: Take a wreath IG: takeawreath LINE: @takeawreath