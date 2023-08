"บิ๊กตู่"โพสต์ชูผลงานการบินไทยพลิกฟื้นสำเร็จ จากหนี้ 3 แสนล้านกลับมากำไรกว่า 2,000 ล้าน

วันที่ 16 ส.ค.66.-พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha” ว่า พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับ หลายท่านที่ได้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง คงได้ทราบข่าวดีๆ ของประเทศไทยในสายตาชาวโลก ที่เราทุกคนควรภาคภูมิใจ และช่วยกันรักษาคุณค่าเหล่านี้ไว้ เช่น (1) ประเทศไทยติดอันดับที่ 3 ประเทศชั้นนำ-เมืองที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ Conde Traveler Readers’ Choice Award (2) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ The Travel ของสหรัฐอเมริกา ให้เป็น 1 ใน 10 ประเทศที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก สมกับฉายา “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” และ (3) กรุงเทพฯ เมืองหลวงของเรา เป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติเดินทางเยือนมากที่สุดในโลก ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2562 มีจำนวน 22.8 ล้านราย อ้างอิงตามดัชนี Global Destination Cities Index 2019 ของมาสเตอร์การ์ด (Mastercard) เป็นต้นนอกจากนี้ เรื่องดีๆ เกี่ยวกับ "การบินไทย" ที่เอาจริงเอาจังเคร่งครัดดำเนินการตามแผนฟื้นฟู ที่ผมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด จนสามารถพลิกจากเกือบล้มละลาย ด้วยภาระหนี้สินกว่า 300,000 ล้านบาท ในปี 2563 มาสู่การสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสที่ 2 ปี 2566 นี้ มีกำไรสุทธิ 2,273 ล้านบาท นับว่าสูงที่สุดในรอบ 20 ปี อีกทั้งจากการประกาศรางวัลของสกายแทรกซ์ ประจำปี 2566 (The 2023 Skytrax World Airline Awards) ก็ได้ชื่นชมให้การบินไทย เป็นสายการบินที่มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ดีที่สุดของโลก (World’s Best Airline Cabin Crew) เป็นอันดับ 8 อีกด้วย ซึ่งผมก็ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมทุกคน ทุกฝ่าย ที่ได้ช่วยกันกอบกู้ศักดิ์ศรี "สายการบินแห่งชาติ" ให้กลับมาสู่สายการบินแนวหน้าของโลกอีกครั้ง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย และสร้างรายได้เข้าประเทศยิ่งๆ ขึ้นไปทั้งนี้ จากประมาณการให้บริการจราจรทางอากาศของประเทศ คาดว่าในปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65 - ก.ย.66) จะมีเที่ยวบินรวม 722,660 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 ประมาณ 60% ซึ่งจะกลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 (ก่อนวิกฤตโควิด) ที่ 1 ล้านเที่ยวบิน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ผมได้สนับสนุนให้มีการเสริมศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของท่าอากาศยาน ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ กว่า 20 แห่ง เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณการจราจรทางอากาศ และการเติบโตของการท่องเที่ยวไทย โดยไม่ให้เสียโอกาสแม้จะเกิดการระบาดของโควิดก็ตามยิ่งกว่านั้น ที่ผ่านมาผมยังได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม อย่างไร้รอยต่อ ทั้งรถ - ราง - เรือ - อากาศ ที่ไม่เพียงอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการสัญจร-ท่องเที่ยว ไปถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จับจ่ายใช้สอยเงินทอง กระจายรายได้ทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง สิ่งที่สำคัญกว่านั้น ก็คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย เพราะโครงข่ายคมนาคมเปรียบเสมือน "เส้นเลือด" หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจและสังคม จึงไม่อาจที่จะหยุดการพัฒนาได้ครับ