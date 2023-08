OR มอบสิทธิพิเศษซื้อก๊าซหุงต้มให้ผู้อาศัยการเคหะผ่านแอปฯ “OR LPG”

OR ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ มอบสิทธิพิเศษสำหรับซื้อ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ให้ผู้พักอาศัยของการเคหะผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG มีแผนนำร่องใน 12 จังหวัด 28 โครงการ รวมแล้วกว่า 10,000 หลังคาเรือนนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการก๊าซหุงต้ม ปตท. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในโครงการที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ ระหว่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายทรงพล เทพนาโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน OR และ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารซีนายสุชาติเปิดเผยว่า OR ได้ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จัดโครงการมอบสิทธิพิเศษสำหรับการซื้อ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ให้แก่ผู้พักอาศัยของการเคหะฯ ผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG ซึ่งมีแผนนำร่องใน 12 จังหวัด 28 โครงการ รวมแล้วกว่า 10,000 หลังคาเรือน โดยได้ริเริ่มโครงการนำร่องแล้วใน 3 พื้นที่ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี 2 ระยะ 1 (พุนพิน) โครงการเคหะชุมชนภูเก็ต (เทพกระษัตรี 2 เฟส 1) และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนภูเก็ต ส่วน 1 (ป่าครองชีพ) รวมถึงอีก 2 โครงการที่อยู่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 1 และโครงการเคหะชุมชนธนบุรี 1ทั้งนี้ OR ยังมีแผนดำเนินการในโครงการอื่นๆ ของการเคหะฯ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป โดย OR ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการซื้อ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” สำหรับผู้อาศัยในโครงการของการเคหะฯ ด้วยการมอบสิทธิพิเศษผ่านการใช้ “Promotion Code” ในการสั่งซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. หรือมัดจำถังก๊าซหุงต้ม ปตท.ใหม่ ผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG โดยร้านค้าตัวแทนก๊าซหุงต้ม ปตท.ที่ร่วมจำหน่ายสินค้าในแอปพลิเคชัน OR LPG จะเป็นผู้จัดส่งก๊าซหุงต้ม ปตท. ให้โครงการของการเคหะฯ ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งร้านค้าตัวแทนก๊าซหุงต้ม ปตท. (Dealer) ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือประชาชนในโครงการที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาตินี้ด้วยนายทวีพงษ์กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” การเคหะแห่งชาติจึงได้หาแนวทางและสรรหาสิ่งที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ ด้วยการร่วมกับ OR จัดโครงการก๊าซหุงต้ม ปตท. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในโครงการที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ โดยสิทธิพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายและการให้บริการก๊าซหุงต้ม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้มที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย พร้อมการให้บริการที่เป็นมาตรฐานทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน OR LPG ทั้งในระบบ iOS และ Android ได้ที่ https://onelink.to/emg58m และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: “จุดพลังความอร่อย by ก๊าซหุงต้ม ปตท.” หรือที่ www.pttlpgshops.com เพื่อค้นหาร้านค้าตัวแทน ก๊าซหุงต้ม ปตท. ใกล้บ้านคุณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1365 Contact Center