CPN เปิดโครงการใหม่ตามแผน โชว์Q2/66 รายได้และกำไรพุ่ง

1. โครงการ

“ Sustainable

Tourism Ecosystem” ผลักดันการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลัก

และเมืองรอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวลงลึกถึงชุมชน

เพื่อกระจายรายได้ สร้าง

Local

Wealthให้กับชุมชนท้องถิ่นทั่วไทย

โดยใช้จุดแข็งของศูนย์การค้าเซ็นทรัล

ที่เป็นเดสติเนชั่นด้านไลฟ์สไตล์และช้อปปิ้ง

และมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ

ให้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางด้านการท่องที่ยว









2. เดินหน้า Journey to NET Zero 2050 จัดงานกรีนเอ็กซ์โปแห่งปี “Better Futures Project”ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อส่งเสริมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับโลก พร้อมทั้งริเริ่มGreen Initiativesใหม่ๆ เช่น จับมือGreen Partnershipการไฟฟ้านครหลวง MEA และ SCG ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ร่วมกับร้านค้าและพันธมิตร, วางแผนออก Sustainability linked loan / bondใหม่ 10,000 ล้านบาท และ เตรียมเปิดตัวLow Carbon Mallศูนย์การค้าต้นแบบรักษ์โลกแห่งแรกที่ Central Westvilleในเดือนพฤศจิกายน 66 นี้

3. ตอกย้ำการเป็นเดสติเนชั่นในทุกเทศกาล ชูความสำเร็จจากการจัดงาน THAILAND’S PRIDE CELEBRATION 2023 “PRIDE FOR ALL”สุดยิ่งใหญ่ สร้างปรากฏการณ์รวมตัว LGBTQIAN+ กว่า 500 ชีวิต ที่มาร่วมขบวนพาเหรดสะบัดธงสีรุ้ง สัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียม ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยตั้งเป้าดันประเทศไทยให้เป็น Top of Pride Destinationระดับโลก ดึงดูดทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

ผู้จัดการรายวัน360-ซีพีเอ็น เดินหน้าเปิดโครงการใหม่ตามแผน พร้อมแผนงานและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน สร้างความแข็งแกร่งให้ทั้งระบบธุรกิจ โชว์ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2566 เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง รายได้รวม 11,133 ล้านบาท โต 22% จากปีก่อน และกำไรสุทธิ 3,678 ล้านบาท โต 34% จากปีก่อนนางสาวนภารัตน์ศรีวรรณวิทย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยงของเซ็นทรัลพัฒนากล่าวว่า“ผลประกอบการของบริษัทฯยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องรายได้รวมเพิ่มขึ้นในทุกๆธุรกิจโดยเฉพาะศูนย์การค้าและธุรกิจที่อยู่อาศัยโดยมีปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการบริโภคภายในประเทศที่ดีขึ้นโดยในไตรมาสที่ปี2566บริษัทฯมีรายได้รวม11,133ล้านบาทโต22%จากปีก่อนและกำไรสุทธิ3,678ล้านบาทโต34%จากปีก่อนพร้อมเร่งเติมเต็มธุรกิจnon-retailในโครงการมิกซ์ยูสเปิดโครงการใหม่ตามแผนได้แก่ โรงแรมGO!Hotelอยู่ติดกับโรบินสันบ้านฉางในเดือนพฤษภาคม และคอนโดมิเนียมเอสเซ็นท์ เพชรบุรี ในเดือนมิถุนายน66อีกทั้งเดินหน้าแผนsustainablegrowthตามแผนธุรกิจปีในการสร้างระบบธุรกิจที่แข็งแกร่งภายใต้โมเดล‘TheEcosystem for All’ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งมิติ ของPeople(ด้านชุมชนและสังคม)และPlanet(ด้านสิ่งแวดล้อม)ผ่านโปรเจ็กต์ต่างๆได้แก่นอกจากนี้ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย ที่ได้รับรางวัลการันตีอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้รางวัล “Thailand Top CEO of The Year 2023”ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดโดยนิตยสารBusiness+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3 รางวัลยอดเยี่ยม “Best CEO, Best CFOและ Best IRจาก IAA Awards for Listed Companies 2022-2023” สะท้อนความเป็นเลิศรอบด้านในการบริหารจัดการธุรกิจและการเงิน สร้างการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ควบคู่กับการใส่ใจดูแลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย ยึดหลัก ESG (Environmental, Social, and Governance) จนได้รับการยอมรับจากนักวิเคราะห์การลงทุนและ stakeholders