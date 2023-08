กระหึ่มทั่วโลก “ครูพิช พัทธ์นิธาน” นำเยาวชนไทยสร้างชื่อคว้า 53 เหรียญทอง บนเวที World Championships of Performing Arts ครั้งที่ 26 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้อยู่เบื้องความสำเร็จศิลปินใครๆ หลายคน อาทิและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้ง นำทีมเด็กไทย เข้าร่วมการแข่งขัน World Championships of Performing Arts ครั้งที่ 26 ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งหมด 20 คน ซึ่งในปีนี้นักร้องหนุ่มได้เดินทางไปร่วมแข่งขันด้วย และสามารถคว้าเหรียญจากการแข่งขันได้ทั้งหมด 165 เหรียญ แบ่งเป็นเหรียญทอง 53 เหรียญ เหรียญเงิน 71 เหรียญ เหรียญทองแดง 41 เหรียญ และยังได้รับโล่สำหรับคนที่ทำคะแนนได้สูงสุดในช่วงอายุ 5-10, 11-15, 16-24, 25 ขึ้นไป (Division Winner) จำนวน 23 โล่ รวมถึงได้แชมป์โลกประเภทขับร้องกลุ่มมาครองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ WCOPA Thailand อีกด้วย1. รางวัล Outstanding National Director เป็นรางวัลสำหรับครูพิช พัทธ์นิธาน ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการ WCOPA ประเทศไทยในการปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยมในตลอด 7 ปีที่ผ่านมา2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (3rd Best National Costume) ชุดขบวนพาเหรดประจำชาติภายใต้แนวคิด Esan of Thailand ออกแบบโดย รัฏฐพิชญ์ แสงดา3. รางวัล Winner of Best Coach ผู้ที่ได้รับรางวัล ครูบิ๊ก ธานัท4. รางวัลดีไซน์เนอร์ยอดเยี่ยม (Exceptional Designer) ผู้ออกแบบ ณิชาภัทร แก้วกำพลกุล สวมใส่โดยน้องไข่มุก พลอยชมพู แก้วกำพลกุล โดยชุดได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทศกาลผีตาโขน ซึ่งนำผ้าไหมสีชมพูหลากหลายเฉด มาตัดเย็บกับผ้าขาวม้า และนำหวดนึ่งข้าวเหนียวมาเป็นเครื่องประดับศีรษะตกแต่งลวดลายไทยใหม่ให้เกิดความสวยงามแปลกตา“ครูพิช พัทธ์นิธาน” ในฐานนะผู้นำตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน กล่าวว่า “ครูมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ขอบคุณทุกๆ กำลังใจจากชาวไทย และขอบคุณความตั้งใจของตัวแทนประเทศไทยทุกๆ คนครับ”สำหรับในปีนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 และ ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ทางหน้าเพจเฟซบุค “WCOPA Thailand” สามารถสอบติดตามข่าวสารและสอบถามได้ทั้ง 4 ช่องทาง Line: กด https://lin.ee/482cQbaPA Facebook: ค้นหา “WCOPA Thailand” Email: wcopa.thailand@gmail.com Tel: 095-791-6996