ส.อ.ท.แนะช่องรัฐบาลใหม่ปรับโครงสร้างค่าไฟดูแลประชาชน

เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาคเอกชนกำลังติดตามการจัดตั้งรัฐบาลใหม่อยู่โดยคาดหวังว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ควรจะต้องมีความกล้าหาญ และมีความจริงใจ ในการแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเป็นหนึ่งในค่าครองชีพที่สำคัญของประชาชน ไม่ควรให้ค่าไฟฟ้าเป็นแหล่งหาผลประโยชน์ใดๆ โดยเห็นว่าทางออกของค่าไฟฟ้าจะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุและปรับโครงสร้างเพื่อประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยต้องแก้ไขทั้งระยะเร่งด่วน กลางและยาวทั้งนี้ระยะแรกต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(Ft) ได้แก่ 1. การปรับหนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยการใช้เครื่องมือทางการเงินมาช่วย เช่น การออกพันธบัตรรัฐบาล มีระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น 5 ปี2. การแก้ไขปัญหากำลังการผลิตไฟฟ้า(Supply) ที่เกินกับความต้องการ เช่น แก้ไขปัญหาค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า(AP) โดยเร่งเจรจาลดมาร์จิ้น(Margin) ยืดเวลาของสัญญาเดิม ควบคู่ไปกับการไม่เร่งเพิ่มปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ 3.ส่งเสริมและปลดล็อคการเข้าถึงพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ให้สะดวกและเป็นธรรม4. การปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ(NG) เช่น การลดมาร์จิ้นNG ขาย SPP(ผู้ผลิตไฟรายเล็ก) ให้ใกล้เคียงขาย IPP (ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่) ,ปรับสูตรราคา NG ขายปิโตรเคมี เป็นราคาเดียวกับขายโรงไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหา ก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ( Long term vs Spot )สำหรับการแก้ไขปัญหา ระยะกลาง และระยะยาว ได้แก่ เร่งรัฐบาลเจรจาเรื่องเขตพื้นที่ไหล่ทวีปคาบเกี่ยวไทย- มพูชา (Overlapping Claimed Area: OCA) ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 2. การเปิดให้บุคคลที่สาม( Third Party Accessหรือ TPA ) ระบบ Logistics ของทั้ง ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ และ ส่งเสริมการแข่งขันเสรี ลดการผูกขาดใดๆ 3. ปรับกลไกการบริหารพลังงาน และค่าไฟฟ้า ทั้งระดับ Policy / Regulator / Operation ให้โปร่งใส มีความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลด้วยค่าไฟฟ้า เป็นระบบ Cost plus เป็นภาระของผู้บริโภค และ ควรจัดตั้ง เวทีคณะกรรมการร่วมรัฐและเอกชน(กรอ.)พลังงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เป็นต้น