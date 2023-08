CEA เปิดปฐมบทใหม่ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย กับงาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT

ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า CEA ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ มุ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านองค์ความรู้ต่าง ๆ งาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT จึงเป็นงานที่จะจุดประกายให้นักสร้างสรรค์ไทยเกิดความตื่นตัวทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการยกระดับนักคิด นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นบุคลากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถปรับตัวให้เท่าทันโลกต่อไปในปี 2564 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยมีมูลค่าประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 6.81% ของ GDP ประเทศไทย โดยกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ ธุรกิจและแรงงานสร้างสรรค์ ซึ่งประเทศไทยมีจำนวนธุรกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งสิ้น 82,072 ราย ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็ก แต่สามารถสร้างรายได้สูงกว่า 1.5 ล้านล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างแรงงานสร้างสรรค์กว่า 889,275 ราย และในปี 2565 สามารถเพิ่มขึ้นเป็น 963,549 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น ทั้งในแง่การเพิ่มขึ้นของแรงงานสร้างสรรค์ การเติบโตของธุรกิจสร้างสรรค์จะส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้เทียบเท่ากับนานาชาติ“การจัดงาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT จึงเป็นหมุดหมายใหม่ที่จะยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ให้เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมต่อเวทีทางความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ รวมไปถึงการส่งเสริมบุคลากรและหน่วยงานที่ริเริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาประเทศ เสริมสร้าง Creative Community ให้เทียบเท่าระดับนานาชาติต่อไป”สำหรับงาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT เป็นการจัดกิจกรรมประจำปีใน 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ Creativities Unfold, Creative Business Space และ Creative Excellence Awards โดยมีรายละเอียดที่น่าติดตามและน่าสนใจดังนี้1. CREATIVITIES UNFOLD งานชุมนุมทางความคิดสร้างสรรค์การกลับมาอีกครั้งของงานชุมนุมทางความคิดสร้างสรรค์ระดับโลกที่ทุกคนรอคอย!! ในธีม “VISIONAIRE: Reminisce/The Way Forward - แปลงอดีต เปลี่ยนวิสัยทัศน์อนาคต” โดยพบกับ 5 ผู้นำความคิดระดับนานาชาติแห่งโลกธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่พร้อมนำเสนอมุมมองสร้างสรรค์วิถีใหม่ ได้แก่Jaime Hayon (ไฮเม่ ฮายอน) จาก Jaime Hayon Studio ดีไซเนอร์ชาวสเปนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก กับหัวข้อ “Design Follows Function, and Then What?”, พีพี-พัทน์ ภัทรนุธาพร จาก MIT Media Lab นักเทคโนโลยี นักวิจัย ที่ลุ่มหลงการผนึกกำลังของมนุษย์และ AI อย่างสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “Human + AI for the Future of Entertainment & Storytelling”, Kentaro Kimura (เคนทาโร คิมูระ) จาก Hakuhodo ผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์ชาวญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาแนวหน้าของโลก กับหัวข้อ “Unimagined Cultural Solutions: A Global Journey into the Future Creativity, Stephen Jenner (สตีเฟน เจนเนอร์) จาก Motion Picture Association นักสื่อสารมวลชนและที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์คนสำคัญคนหนึ่งของโลก ในหัวข้อ “Mission Possible: The Rise & Rise of the Asia Pacific Screen Industry ” และ Lyndon Neri (ลินดอน เนรี่) จาก Neri & Hu สถาปนิกแห่งเอเชียผู้สร้างวิสัยทัศน์ให้โลกผ่านผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Creativities Unfold สามารถดูรายละเอียดได้ทาง Facebook : CreativitiesUnfold ซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 สิงหาคม 2566 ทาง creativebusiness.cea.or.th/ ราคาบัตรบุคคลทั่วไป 1,200 บาท / สมาชิก TCDC 900 บาท2. Creative Business Space พื้นที่ธุรกิจสร้างสรรค์ เชื่อมโยงโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆแพลตฟอร์มพื้นที่ธุรกิจใหม่ที่จะเชื่อมโยงโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจสำหรับสตูดิโอนักสร้างสรรค์และกลุ่มธุรกิจบริการประเภทอาหารสร้างสรรค์ (Creative Gastronomy) กว่า 80 แห่ง เพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจบริการและอาหารเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม และร้านค้าปลีก ที่ต่างต้องมีจุดขายและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อเป็นแต้มต่อในการดำเนินธุรกิจพบกับหลากหลายสตูดิโอนักสร้างสรรค์และกลุ่มธุรกิจบริการ ที่จะมานำเสนอบูธสินค้าและบริการ ได้ที่ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ เวลา 10.00 - 20.00 น.3. Creative Excellence Awards: เวทีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ครั้งแรกกับการประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Excellence Awards หรือ CE Awards) จัดโดย CEA เพื่อเชิดชูและส่งเสริมบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ ที่ริเริ่ม คิดค้น ผลักดัน หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องมือ หรือกระบวนการ โดยนำความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างให้เกิดคุณค่า (Value Creation) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยการประกาศรางวัลจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 17.30 - 20.00 น. ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯมาร่วมเปิดโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้ในงาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่ 10.00-20.00 น. ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook CreativeEconomyAgency และ creativebusiness.cea.or.th