ENZ ชวนค้นหาตัวตนและพัฒนาศักยภาพที่นิวซีแลนด์ คว้าโอกาสการศึกษาจาก 50 สถาบันพร้อมทุนกว่า 2 ลบ. 26 ส.ค.นี้

หนึ่งปีมีครั้งเดียวสำหรับงานใหญ่ประจำปีด้านการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Education Fair 2023) ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในการเตรียมทักษะนักเรียนสู่อนาคตในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จาก The Economist Intelligence Unit ใน 2019โดยในปี 2023 นี้ได้รับความร่วมมือจากกว่า 50 สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ ครบทุกระดับทั้งระดับมัธยม มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษานิวซีแลนด์ ไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นประเทศที่เปิดกว้างทางการศึกษา ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ช่วยค้นหาตัวตนและความสามารถที่แท้จริงของเด็ก และสามารถเรียนได้ตามความสนใจของเด็ก ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์อาชีพที่ใช่สำหรับเด็กในอนาคต อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนความพร้อมในการทำงานเมื่อจบการศึกษา มีความโดดเด่นด้านหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเทรนด์ฮิตของคนรุ่นใหม่ และยังอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานต่อได้สูงสุดถึง 3 ปีหลังเรียนจบ จึงเป็นประเทศจุดหมายปลายทางด้านการศึกษาของนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติทั่วโลก โดยเฉพาะนักเรียนไทยภายหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในปีพ.ศ. 2566 (ข้อมูลเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) พบว่า ตัวเลขนักเรียนไทยไปเรียนภาษาเพิ่มขึ้นถึง 30% และยังมีตัวเลขนักเรียนไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยสำหรับน้องๆที่สนใจอยากเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ โอกาสมาแล้วสามารถไปค้นหาหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง ภายในงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Education Fair 2023) พร้อมขอรับคำปรึกษาได้โดยตรงจากกว่า 50 สถาบันการศึกษานิวซีแลนด์ที่ยกทัพมาทั้งระดับมัธยม มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษา พร้อมข้อเสนอพิเศษสุดและรับสิทธิ์ทุนการศึกษาจากหลากหลายสถาบันมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ทั้งทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิทุนจากมหาวิทยาลัยโอทาโกกว่า 2 ล้านบาทในระดับป. เอก และอีกมากมายในหลากหลายระดับ และทุนการศึกษาอื่นๆสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศนิวซีแลนด์ อาทิ Auckland Grammar School และอีกหลากหลายโรงเรียนระดับแนวหน้า ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกับตัวแทนที่บูธสถาบันการศึกษาได้ภายในงานนอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้น้องๆที่อยากจะทดสอบความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ ก็สามารถไปทดสอบกันได้ (ฟรี) จาก University of Otago รู้ผลได้ภายในงาน พร้อมทดลองเรียนฟรี! เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับกิจกรรมห้องเรียนจำลองโดยคุณครูนิวซีแลนด์จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยใช้ 3D มาใช้กับสถาปัตยกรรมไทย ให้นักเรียนไทยได้สัมผัสประสบการณ์จริง 3 รอบ เวลา 11.45 น., 14.00 น. และ 15.00 น. (*ผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด)พร้อมร่วมค้นหาคำตอบทำไมคนดังนิยมส่งลูกไปเรียนที่นิวซีแลนด์ กับช่วงเสวนาพิเศษพูดคุยกับ “คุณโชคและคุณสู่ขวัญ บูลกุล” ที่จะมาแชร์ประสบการณ์และเปิดใจว่าทำไมถึงเลือกให้ “น้องปราบ” ลูกชายเพียงคนเดียวไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมอัพเดทชีวิตการเรียนของน้องปราบในนิวซีแลนด์ และพบกับ “ปีเตอร์แพน- ทัศน์พล วิวิธวรรธ์” องค์ชายแห่งละคร หมอหลวง ดาราดาวรุ่ง ที่จะมารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนิวซีแลนด์ในงานลงทะเบียนร่วมงานฟรี ที่นี่ https://bit.ly/nzeducationfair2023