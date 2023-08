lululemon ชูสูตร Power of Three x2 เร่งขยายธุรกิจเพิ่มเติบโตเป็นสองเท่า

ผู้จัดการรายวัน 360 - lululemon athletica inc. (NASDAQ: LULU) เปิดตัวแฟลกชิพสโตร์แห่งแรกในประเทศไทย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่กับการฉลองครบ 100 สาขา ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ lululemon ในการขยายการดำเนินธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศภายใต้กลยุทธ์ความสำเร็จของสูตร Power of Three x2 ในการนำเสนอกลยุทธ์การเติบโตในปี 2566 ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายของแบรนด์ในการเพิ่มธุรกิจเป็นสองเท่าโดยการเปิดตัวสาขาแรกในประเทศไทยครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของ lululemon ในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี การยกระดับคอมมูนิตี้ท้องถิ่น รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพดีแบบองค์รวม lululemon ได้ร่วมมือกับคอมมูนิตี้ท้องถิ่นในกรุงเทพฯ ในการเปิดโอกาสให้แต่ละคอมมูนิตี้ได้ร่วมสัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากนวัตกรรมของ lululemon นอกจากนั้นการขยายการดำเนินธุรกิจมายังประเทศไทยในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดเสื้อผ้ากีฬาระดับพรีเมียม และแบรนด์ lululemon ต้องการส่งเสริมให้คนไทยและทุกคนทั่วภูมิภาคมีสุขภาพที่ดีนายแกเร็ธ โป๊ป รองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของ lululemon กล่าวว่า “ในฐานะแบรนด์ที่มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากกับการเข้ามาเปิดสาขาแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นสาขาที่ 100 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้ามาดำเนินธุรกิจในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากคนไทย และจะเข้ามาช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับคอมมูนิตี้ในประเทศไทย ในการยกระดับการใช้ชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นได้ว่าแนวโน้มคนไทยมีรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟเพิ่มมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่สมดุล ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของเราในการช่วยให้ผู้คนสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดและรู้สึกเป็นตัวเองในแบบฉบับที่ดีที่สุด”lululemon สาขาแห่งแรกในประเทศไทยนี้ ภายในร้านจะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์สำหรับการฝึกโยคะ วิ่ง เทรนนิ่ง และกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กอล์ฟ เทนนิส ปีนเขา รวมถึงเครื่องแต่งกายสำหรับชีวิตประจำวัน (On The Move) คนไทยจะได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ซิกเนเจอร์ของแบรนด์ ได้แก่ กางเกงรุ่น Align™ สำหรับผู้หญิงที่ผลิตจากผ้า Nulu™ ที่ให้ความรู้สึกไร้น้ำหนักบนผิวกาย และกางเกงรุ่น ABC แบบสลิมฟิตสำหรับผู้ชายที่สวมใส่สบายตลอดทั้งวันและคล่องตัวในขณะเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคอมมูนิตี้ท้องถิ่น lululemon ได้แต่งตั้งให้ ไตรภพ เหล่าอุดม หรือ “ภพ” ผู้ร่วมก่อตั้งไอรอนไฮฟ์ยิมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนไทยคนแรก นอกจากนี้ทาง lululemon ยังได้ร่วมงานกับคุณอแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2563 ตัวแทนอินฟลูเอนเซอร์ ด้านการดูแลสุขภาพจิตใจ รวมถึงคุณคุณามาศ พรประทานเวช หรือ “พลอย” ผู้ส่งเสริมด้านสุขภาพ และเจ้าของกิจการร้านพอลลี่คาเฟ่ในฐานะตัวแทนของแบรนด์ lululemon ในประเทศไทย ทั้งสามท่านจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับคอมมูนิตี้ท้องถิ่น รวมไปถึงการได้ร่วมทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยล่าสุด lululemon ได้มีการเปิดตัวแคมเปญ Get Into It ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการมอบประสบการณ์ในคอมมูนิตี้ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีร่วมกันแบบองค์รวมแก่คนไทย โดยผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ ได้แก่ กางเกงรุ่นยอดนิยม Align™ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สวมใส่รู้สึกเบาสบายและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีกางเกงรุ่น ABC ที่ผลิตด้วยผ้า Utilitech™ ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันการเสียดสีและยืดหยุ่นได้ถึง 4 ทิศทาง ให้ทั้งความสบาย สไตล์ที่ลงตัว และความคล่องตัวสูงสุดแก่ผู้สวมใส่การขยายการดำเนินธุรกิจนั้นถือเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของกลยุทธ์การเติบโต “Power of Three ×2” ของ lululemon โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ทาง lululemon ได้เปิดตัวสาขาใหม่ 7 สาขา โดยปัจจุบันนี้มีจำนวนสาขาทั้งหมด 662 สาขา และการเข้ามาเปิดสาขาแรกในประเทศไทยนั้นจะสามารถผลักดันและสร้างการเติบโตให้ตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้น lululemon ขอเชิญชวนคอมมูนิตี้ในท้องถิ่นมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่สาขาแห่งนี้ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้เป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อ การเติบโต และการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "sweatlife" ได้ที่ lululemon สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย และรักสุขภาพสามารถมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันความหลงใหลในสิ่งที่ชื่นชอบ และเริ่มต้นเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่สมดุลมากยิ่งขึ้น