“พาณิชย์”เปิดร้านขายสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยย่าน SOHO สหรัฐฯ คาดยอดปัง 15 ล้าน

นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้นำคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางเยือนนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้าน “The Treasure” Pop Up Store ตั้งอยู่บนถนน Spring ในย่าน SOHO แหล่งการค้าและแฟชั่นที่สําคัญของโลก เพื่อจําหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์แบรนด์ไทยจากนักออกแบบรุ่นใหม่ เช่น ของตกแต่งบ้าน กลุ่มแฟชั่น และเครื่องประดับ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์เชิงรุกเพื่อสร้างกระแสนิยมแบบมหภาค (Megatrend Setter) จัดโดยสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก“โครงการนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยเป็นจํานวนมาก มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 70 แบรนด์ โดยนักออกแบบจํานวน 45 แบรนด์ ที่ผ่านการคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้มาร่วมจัดแสดงสินค้าในร้าน The Treasure คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการส่งออกสินค้ากลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของไทย โดยอาศัยเครือข่ายของผู้ซื้อและผู้นําเข้าที่เป็นร้านค้า High.Fashion ห้างสรรพสินค้าช่องทาง E-Commerce รวมถึงสื่อมวลชน Influencer ที่มาร่วมงานเป็นจํานวนมาก”ทั้งนี้ จากการประเมินการจัดงานในเบื้องต้นมีผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ และนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเลือกดู เลือกชมสินค้าเป็นจำนวนมาก คาดการณ์ว่าการจําหน่ายสินค้าทันทีจากหน้าร้าน และมูลค่าการสั่งซื้อในภายใน 1 ปี รวมประมาณ 15 ล้านบาท และกรมยังได้มีการหารือเพิ่มเติมกับฝ่ายจัดซื้อและผู้นําเข้าเพื่อหาช่องทางและโอกาสในการขยายการส่งออกสินค้าไทยกลุ่มดังกล่าวมายังตลาดสหรัฐฯ และสร้างความมั่นใจคุณภาพและการออกแบบสินค้าไทยให้กับผู้ซื้อด้วยสำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย และพัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในสหรัฐฯ และตลาดโลก ซึ่งภายใต้โครงการมีการอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวงการสินค้าไลฟ์สไตล์ของนครนิวยอร์ก เพื่อสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคสหรัฐฯ และเข้าใจช่องทางการเข้าสู่ตลาดในปัจจุบัน ส่วนร้าน “The Treasure” Pop Up Store ตั้งอยู่ที่ 21 Spring Street, New York, NY 10012 ได้เปิดจําหน่าย และจัดแสดงสินค้าตั้งแต่วันที่ 18-31 ก.ค.2566 ที่ผ่านมา