จับไอเท็มเด็ดที่ ALAND โลเคชั่นคอนเซปต์ใหม่ ALANDDAEBAK

“MCM IS READY TO TAKE OFF“ เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดกับ MCM MAXI MONOGRAM พร้อมการร่วมเดินทางครั้งแรกของโบกี้ไลออน และ เจ้านาย จินเจษฎ์