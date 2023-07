“MCM IS READY TO TAKE OFF“ เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดกับ MCM MAXI MONOGRAM พร้อมการร่วมเดินทางครั้งแรกของโบกี้ไลออน และ เจ้านาย จินเจษฎ์

สำหรับฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาวปี 2023 นี้แบรนด์เครื่องหนังสุดประณีตจากเยอรมนีเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ MCM Maxi Monogram ที่เน้นการออกแบบอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตั้งแต่ปี 1976 โดยมีการขยายลวดลายของโมโนแกรมผ่านเพชร ใบลอเรล และตัวอักษร MCM ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นและแสดงออกถึงความทันสมัย ในคอลเลคชั่นนี้ MCM ได้ออกแบบกระเป๋ารูปทรงต่างๆ ที่มีความหลากหลายออกมาถึง 10 แบบด้วยกัน โดยใช้วัสดุคุณภาพอย่างหนัง Nappa มอบสัมผัสที่ล้ำค่าและช่วยเสริมสร้างความนุ่มนวลแก่กระเป๋า ซึ่งมาใน 2 โทนสี คือ สีคอนยัค (Cognac) ที่เป็นไอคอนนิคของแบรนด์ และสีดำ (Black) สุดคลาสสิค สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง (Unisex) ตอบโจทย์ทุกลุคและทุกโอกาส เรียกได้ว่าเป็นกระเป๋าที่ไม่ควรพลาดในฤดูกาลนี้อีกทั้งแคมเปญนี้ยังแสดงให้เห็นถึง DNA ของ MCM ในด้านเสรีภาพที่มุ่งเน้นการเดินทางอย่างอิสระและไร้ขอบเขต ผ่านจินตนาการที่มีชีวิตชีวาของศิลปินรุ่นใหม่สุดฮอตมากความสามารถอย่างและ เมาร่วมถ่ายทอดความพิเศษผ่านคอลเลคชั่น MCM Maxi Monogram ได้อย่างน่าสนใจเริ่มกันที่ลุคเท่ๆ กับชุดโทนสีมินิมอลอย่างสีขาวและสีดำ พร้อมสำหรับ Take off ในทุกเวลา ลุคนี้สาวโบกี้ไลอ้อน เลือกแมทซ์กับกระเป๋าสุดไอคอนิคอย่างกระเป๋าโท้ท (München Tote in Maxi Visetos) ไซส์เล็ก (Small) ที่สามารถถือแบบท็อป แฮนเดิล (Top Handle) หรือจะสะพายข้างแบบครอสบอดี้ (Crossbody) บอกเลยว่าสวยโดดเด่นและคล่องตัว แต่แฝงไปด้วยความเซ็กซี่น่าค้นหา ถัดมาในลุคที่สองกับชุดเซทสีดำ (Co-ords Set) ดีเทลกระโปรงยาว ให้ลุคที่มีความแกลมมากยิ่งขึ้น โดยแมทช์คู่กับกระเป๋าทรงกลมรุ่นบอสตัน (Boston Bag in Maxi Visetos ) ช่วยเสริมลุคของสาวโบกี้ให้สวยสะกดตา และลงตัวเป็นที่สุดถัดมาขอชวนไปส่องสไตล์ของนักร้องหนุ่มสุดหล่อ เจ้านาย จินเจษฎ์ วรรธนะสิน ที่เลือกแต่งตัวคลุมโทนสีดำสุดคูล ต้อนรับวันหยุดยาวที่มาถึง โดยหนุ่มเจ้านายเลือกหยิบไอเทมอย่างเสื้อยืดลายแมกซี่ โมโนแกรม (Maxi Monogram) คู่กับกระเป๋า ใบโปรดรุ่นใหม่ล่าสุด เอเรน แมกซี่ คาเมร่า แบ็ค (Aren Maxi BAG in Visetos) รูปทรงกะทัดรัด สามารถพกพาไปได้ทุกที่ แต่ฟังค์ชั่นครบครัน ส่วนอีกลุคหนุ่มเจ้านายได้เลือกเสื้อยืดจากทางแบรนด์มาเพิ่มความสดใสให้กับลุคของตัวเอง พร้อมด้วย กระเป๋าเอเรน แมกซี่ โทท (Aren Tote in Maxi Visetos) กระเป๋าสะพายข้างขนาดกำลังดี รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพิ่มความโดดเด่นด้วยความงามของงานฝีมือสไตล์แม็กซิมัล เหมาะสำหรับจัดเก็บสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน สะดวกแก่ การพกพา พร้อมออกท่องเที่ยวในต่างแดนMCM เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นเฮาส์สุดหรูที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 โดยเน้นที่นวัตกรรมการใช้งาน รวมถึงการใช้เทคนิคล้ำสมัย ด้วยการผสมผสานความสวยงามแบบร่วมสมัยไปพร้อมกับความสำคัญในเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งาน ด้วยเทคนิคใหม่ๆ ทุกวันนี้ MCM ผสมผสานกับดนตรี ศิลปะ การเดินทาง และเทคโนโลยี มุ่งเน้นไปที่การปฏิวัติการออกแบบให้มีความคลาสสิก และใช้วัสดุแห่งอนาคต ดึงดูดคนรุ่นใหม่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นคนช่างฝัน คนสร้างสรรค์ และคนยุคดิจิทัลในยุค มิลเลนเนียลและ Gen Z เนื่องด้วยผู้ที่สนใจในแบรนด์ MCM นั้นล้วนแต่เป็นคนที่ทันสมัย ไร้เพศ ไร้วัย และไม่ถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์และขอบเขตปัจจุบัน MCM จัดจำหน่ายทางออนไลน์และในร้านค้า 650 แห่งทั่วโลก รวมถึงมิวนิก เบอร์ลิน ซูริก ลอนดอน ปารีส นิวยอร์ก ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง โซล โตเกียว ตะวันออกกลาง กรุงเทพมหานคร และอื่นๆ อีกมากมายสามารถไปจับจองคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดนี้ที่หน้าร้านและออนไลน์ได้แล้ววันนี้ โดยทางLINE: @MCMTHAILAND FB: MCMTHAILANDOFFICIAL และ IG: @MCMTHAILAND และที่ช็อป MCM ทั้ง 5 สาขา - Siam Paragon : 02-129-4491 - Iconsiam : 02-288-0818 -EmQuartier : 02-003-6016 - Central Embassy : 02-160-5915 - Central Ladprao : 065-526-6608