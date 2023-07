GPSCเปิดวิสัยทัศน์ HR พัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

GPSC กางแผนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ ตามกระแสพลังงานโลกที่เปลี่ยนแปลง มุ่งเพิ่มศักยภาพบุคลากร พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้มากกว่า 50% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2573 ตามแนวทางกลยุทธ์การเติบโต 4Sนางปริญดา มาอิ่มใจ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า GPSC ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนธุรกิจเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนกว่า 50% ของกำลังการผลิตรวมในปี 2573 สอดคล้องทิศทางของโลก โดยยึดหลักการและแนวคิดที่วางเป้าหมายการบริหารเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลัก ESG (Environment-สิ่งแวดล้อม Social-สังคม และ Governance-ธรรมาภิบาล) เพื่อผลักดันองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี 2603GPSC ได้กำหนดกลยุทธ์การเติบโต หรือ 4S เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ S1: Strengthen and Expand the Core การสร้างความแข็งแกร่งความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับลูกค้า S2: Scale-Up Green Energy มุ่งเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้ได้มากกว่า 50% S3: S-Curve & Batteries การพัฒนานวัตกรรมพลังงานและธุรกิจแห่งอนาคต และ S4: Shift to Customer-Centric Solutions บริการโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) จะให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหา ที่เรามุ่งเน้นหาพนักงานศักยภาพสูง ที่มีความเชื่อมั่นในพลังงานสะอาด พัฒนาความสามารถและสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงาน เพื่อตอบโจทย์ทุก generation ผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ โครงการพัฒนา Future Leader โครงการ Reskill พนักงานไปสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ โครงการส่งพนักงานศักยภาพสูงไปขยายธุรกิจในต่างประเทศ ภายใต้ความเป็นธุรกิจนวัตกรรมพลังงานของ GPSC ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งมี GPSC Academy สถาบันการเรียนรู้ภายในบริษัทฯ ที่เร่งรัดกระบวนการพัฒนาความสามารถด้าน Operational Excellence, New Business Capability และ GPSC KM portal ซึ่งให้โอกาสพนักงานได้ร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถร่วมกันพัฒนาองค์กร ต่อยอดนวัตกรรม พร้อมความเชื่อมั่นในพลังงานสะอาด เพื่อสามารถนำพาองค์กรและประเทศ Go Green ไปด้วยกัน