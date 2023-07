“พีทีที สเตชั่น” – คาเฟ่ อเมซอน -พีทีที ลูบริแคนท์ส คว้าแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของไทย

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วย นายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่น และนายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน OR ร่วมรับรางวัล No.1 Brand Thailand 2023 แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย จากผลสำรวจบริษัทชั้นนำ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์และมาร์เก็ตเธียร์ออนไลน์สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น พีทีที ลูบริแคนท์ส (PTT Lubricants) และ คาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) แบรนด์ภายใต้การบริหารงานของ OR ได้รับคัดเลือกเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ในหมวดสถานีบริการน้ำมัน ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นรถยนต์ และร้านกาแฟ ตามลำดับ จากการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคชาวไทยจำนวน 4,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหาแบรนด์สินค้าและบริการที่เป็นหนึ่งในใจผู้บริโภค ทั้งด้านคุณภาพ การตลาด ตลอดจนการมีส่วนช่วยในการดูแลสังคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของทั้ง 3 แบรนด์ ในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้อย่างครบครัน จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทยยาวนานกว่า 12 ปี