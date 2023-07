“น้ำแร่มิเนเร่” เปิดตัวขวดrPET ขวดรักษ์โลกรายแรกตลาดน้ำดื่ม

ผู้จัดการรายวัน 360 – น้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ โดยหน่วยธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ประเทศไทย เปิดตัว “ขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET” (Recycled Polyethylene Terephthalate) ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลเป็นรายแรกของตลาดน้ำดื่มในประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และความสะอาดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย และตัวเม็ดพลาสติกได้รับการรับรองจาก อย. สหรัฐฯ ปูทางสู่เป้าหมายของมิเนเร่ในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ทำจากพลาสติกรีไซเคิล rPET ครบ 100% ภายในปี ค.ศ. 2025นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เผยว่า “มิเนเร่เป็นแบรนด์น้ำแร่ธรรมชาติมาตรฐานระดับโลก ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนครบวงจร เราจึงได้เปิดตัวน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ ในบรรจุภัณฑ์ขวดรักษ์โลก rPET ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลรายแรกในตลาดน้ำดื่มไทย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และตอบพันธกิจระดับโลกของเนสท์เล่“โดยชูคอนเซ็ปต์ “BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่” ปิดวงจรขวดพลาสติกให้สามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้ แทนการใช้พลาสติกผลิตใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยได้รับคุณประโยชน์จากน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่เหมือนเช่นเคย ในขวดใหม่ที่สะอาดใสไร้สิ่งเจือปน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยใน 1 ปี กลุ่มธุรกิจน้ำดื่ม เนสท์เล่ ประเทศไทย จะช่วยชุบชีวิตขวดพลาสติกหรือลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศได้มากกว่า 1,200 ตัน หรือเทียบเท่ากับน้ำหนักของวาฬ 7,000 ตัว”ขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ได้มาตรฐานสากลเรื่องความสะอาดและปลอดภัย และเพื่อสร้างกระบวนการรีไซเคิลขวดหมุนเวียนแบบครบวงจร กลุ่มธุรกิจน้ำดื่ม เนสท์เล่ ประเทศไทยได้ร่วมมือกับ เซเว่น อีเลฟเว่น และ GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ทำแคมเปญ “BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่” โดยตั้งถังขยะรีไซเคิลมิเนเร่เพื่อเก็บขวดพลาสติกที่ใช้แล้วจากผู้บริโภค ที่เซเว่นอีเลฟเว่น 50 สาขาในกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เพื่อนำไปทำความสะอาด ย่อย หลอม และส่งต่อให้กับโรงงานรีไซเคิลเพื่อนำไปผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล กลายเป็นขวดรักษ์โลกมิเนเร่ rPET ที่ปลอดภัยใสสะอาด ไร้สิ่งเจือปน“การเปิดตัวขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเนสท์เล่ ประเทศไทย ในการออกแบบให้บรรจุภัณฑ์ของเราสามารถนำไปรีไซเคิลได้ และลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลง 1 ใน 3 ภายในปีค.ศ. 2025ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเนสท์เล่ระดับโลกในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปีค.ศ. 2050 อีกทั้งยังตอกย้ำถึงเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจน้ำดื่ม เนสท์เล่ ประเทศไทย ในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของมิเนเร่ให้เป็นพลาสติกรีไซเคิล rPET 100% ภายในปีค.ศ. 2025 ทุกคนก็มีส่วนร่วมในการดูแลโลกให้ไปต่ออย่างยั่งยืนได้เพียงดื่มน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ในขวดรักษ์โลก rPET แล้วทิ้งอย่างถูกต้อง เพื่อให้นำไปรีไซเคิลต่อได้” นางสาวนาริฐา กล่าวนอกจากนี้ มิเนเร่ยังได้สื่อสารแคมเปญผ่านแบรนด์พรีเซนเตอร์ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” โปรโมตขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET เพื่อตอกย้ำจุดยืนของน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ในการส่งต่อสิ่งดี ๆ จากธรรมชาติให้กับผู้บริโภค ผ่านน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ดูแลตัวเองให้เต็ม10 ด้วย 10 แร่ธาตุธรรมชาติ ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์