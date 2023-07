เขย่าตลาดน้ำดื่มไทย!! มิเนเร่ เปิดตัวขวด rPET ตั้งเป้าใช้พลาสติกรีไซเคิล 100% ภายในปี 2025

มิเนเร่พร้อมเดินหน้าจับมือเซเว่น อีเลฟเว่น และ GC YOUเทิร์น จัดแคมเปญ “BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่” เชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจโลกมาแยกทิ้งขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นขวดรักษ์โลกมิเนเร่ rPET ที่ปลอดภัยใสสะอาด ไร้สิ่งเจือปน สามารถนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาหย่อนถังขยะรีไซเคิลมิเนเร่ ที่เซเว่น อีเลฟเว่น 50 สาขาทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566เปิดเผยว่า “เรามุ่งขับเคลื่อนกลยุทธ์ Good for You ที่สร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่มคุณภาพ และ Good for the Planet ที่ขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อโลกของเรา การเปิดตัวขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเนสท์เล่ ประเทศไทย ในการออกแบบให้บรรจุภัณฑ์ของเราสามารถนำไปรีไซเคิลได้ และลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลง 1 ใน 3 ภายในปี 2025 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเนสท์เล่ระดับโลกในการขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกันสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050”กล่าวว่า “ขยะพลาสติกเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษมีแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกและได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2570 ขวดพลาสติกทุกชนิด จะต้องไม่พบในสถานที่ฝังกลบขยะและถูกนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิล 100% การเปิดตัวขวดรักษ์โลก rPET ของมิเนเร่ในวันนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมผู้ผลิตน้ำดื่ม ที่ดำเนินงานตามหลักการวงจรปิดของบรรจุภัณฑ์ หรือ closed loop อย่างแท้จริง ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย ที่มีภาคเอกชนนำร่องการดำเนินงานในรูปแบบนี้ด้วยการดึงขวด PET กลับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้เพิ่มขึ้น”เผยว่า “มิเนเร่เป็นแบรนด์น้ำแร่ธรรมชาติมาตรฐานระดับโลก ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนครบวงจร เราจึงได้เปิดตัวน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ ในบรรจุภัณฑ์ขวดรักษ์โลก rPET ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลรายแรกในตลาดน้ำดื่มไทย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และตอบพันธกิจระดับโลกของเนสท์เล่ โดยขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ด้วยคอนเซ็ปต์ “BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่” ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการแยก ย่อย หลอม จนเป็นขวดรักษ์โลก rPET ที่ได้มาตรฐานเรื่องความสะอาดและปลอดภัยจาก อย. ไทย และตัวเม็ดพลาสติกได้มาตรฐานจาก อย. สหรัฐฯ ให้ผู้บริโภคชาวไทยได้รับคุณประโยชน์จากน้ำแร่ธรรมชาติเหมือนเช่นเคย ในขวดใหม่ที่สะอาดใสไร้สิ่งเจือปน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม”นอกเหนือจากการออกแบบให้ทุกส่วนของผลิตภัณฑ์แบรนด์มิเนเร่ ทั้งขวด ฝา และฉลากสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% แล้ว ในปีนี้ มิเนเร่ยังนำร่องใช้ขวดรักษ์โลก rPET เป็นรายแรกในตลาดน้ำดื่มไทย ซึ่งถือเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของมิเนเร่ โดยเมื่อเทียบกับขวดที่ผลิตจากพลาสติกผลิตใหม่ ขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ใช้พลังงานน้อยกว่าประมาณ 80% และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 24% และในปี 2566 นี้ กลุ่มธุรกิจน้ำดื่ม เนสท์เล่ ประเทศไทย จะช่วยชุบชีวิตขวดพลาสติกหรือลดปริมาณขยะพลาสติกได้มากกว่า 1,200 ตัน หรือเทียบเท่ากับน้ำหนักของวาฬ 7,000 ตัว ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจน้ำดื่ม เนสท์เล่ ประเทศไทย ยังมีความมุ่งมั่นในการผลักดันเรื่องการจัดเก็บขวด PET ใช้แล้วอย่างถูกต้อง ผ่านการทำงานในฐานะสมาชิก “เครือข่ายองค์กรความร่วมมือจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน” หรือ “PRO-Thailand Network” โดยทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ กลุ่มธุรกิจน้ำดื่ม เนสท์เล่ ประเทศไทย ยังได้จับมือกับเซเว่น อีเลฟเว่น และ GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ดำเนินโครงการโดยตั้งถังขยะรีไซเคิลมิเนเร่เพื่อเก็บขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วจากผู้บริโภค ส่งต่อให้กับโรงงานรีไซเคิลเพื่อนำไปทำความสะอาด ย่อย หลอม ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และขึ้นรูปกลายเป็นขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ที่ปลอดภัยใสสะอาด ไร้สิ่งเจือปน ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพาโลกไปต่ออย่างยั่งยืนได้ เพียงนำขวดพลาสติกใช้แล้วมาหยอดถังขยะรีไซเคิลมิเนเร่ ที่เซเว่นอีเลฟเว่น 50 สาขาในกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566กล่าวว่า “GC มีความมุ่งมั่นในการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่าน YOUเทิร์น แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง สนับสนุนการนำพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือน ส่งกลับมาเป็นวัตถุดิบและกลับเข้าสู่วงจรการผลิตอีกครั้ง ซึ่งในโครงการนี้จะนำขวดพลาสติกใช้แล้วที่เก็บได้ทั้งหมด มาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลโดยโรงงาน ENVICCO พร้อม “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก” โดยวัตถุดิบทั้งหมดเป็นพลาสติกใช้แล้วในประเทศไทย 100% ผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการรีไซเคิลที่ทันสมัยตามมาตรฐานยุโรป และผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย มาผลิตเป็นขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ผู้บริโภคไทยจึงสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของขวดรักษ์โลกจากมิเนเร่”กล่าวว่า “ซีพี ออลล์ มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ และ GC YOUเทิร์น ในการแก้ไขจัดการขยะขวดพลาสติกอย่างเป็นระบบ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้การสนับสนุนในการให้จุดตั้งถังขยะรีไซเคิลมิเนเร่ และเก็บขวดพลาสติกที่ใช้แล้วจากผู้บริโภคที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น นำร่อง 50 สาขาทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา โดยหวังว่าโครงการนี้จะส่งเสริมให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการแยกทิ้งขวด PET อย่างถูกต้องเพื่อชุบชีวิตให้ขวดสามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนำกลับมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้อีก เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น เป็นไปได้ตามปณิธานองค์กร ‘Giving and Sharing’ ของซีพี ออลล์”ในโอกาสพิเศษนี้ มิเนเร่ยังได้จัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ในช่วงเย็นวันนี้ (14 ก.ค.) โดยมี ญาญ่า อุรัสยา พรีเซนเตอร์ของน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ เชิญชวนให้คนรุ่นใหม่หันมารักษ์โลกให้เต็ม 10 ผ่านงาน “BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่” ซึ่งจะช่วยสร้างจิตสำนึกในการดูแลโลกใบนี้ให้สวยงามกับผู้บริโภค และให้ความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการคืนชีวิตให้ขวดพลาสติกของมิเนเร่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ผ่านกิจกรรม Recycle stamp ตามจุดต่าง ๆ ภายในงาน โดยจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2566“การเปิดตัวขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ใหม่ จะช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์ เป็นการปิดวงจรขวดพลาสติกให้สามารถรีไซเคิลนำพลาสติกกลับมาผลิตเป็นขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ ซึ่งจะสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับโลกของเรา เพราะจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอน ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร และยังเป็นการลดขยะพลาสติกอีกด้วย ตอกย้ำเป้าหมายของเนสท์เล่ ในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของมิเนเร่ให้เป็น rPET 100% ภายในปี 2025 ผู้บริโภคทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลโลกให้ไปต่ออย่างยั่งยืนได้เพียงดื่มน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ในขวดรักษ์โลก rPET แล้วทิ้งอย่างถูกต้อง เพื่อให้นำไปรีไซเคิลต่อได้” นางสาวนาริฐากล่าวทิ้งท้าย