TikTok แพลตฟอร์มสำหรับทุกคนในครอบครัว เผยยอดทำวิดีโอ #Disney100ปี พุ่ง 39,000 วิดีโอ

ผู้จัดการรายวัน36 0 -TikTok เผยยอดทำวิดีโอ #Disney100ปี พุ่งกว่า 39,000 วิดีโอ และยอดวิวกว่า 330 ล้านครั้ง ชวนครอบครัวสัมผัสประสบการณ์สุดสนุก ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น วันนี้-31 กรกฎาคมนี้TikTok ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของผู้คนทุกเพศทุกวัย พร้อมสร้างสรรค์พื้นที่สำหรับทุกคนและมอบประสบการณ์แห่งความสุขมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนคอมมูนิตี้ต่างๆ อย่างการเป็นพรีเมียมสปอนเซอร์ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 32 ที่ผ่านมา หรือการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมทางสังคมผ่านการเดินขบวนพาเหรดบางกอก ไพรด์ 2023 เมื่อเร็วๆ นี้มากกว่าแค่แพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิง TikTok มุ่งมั่นสร้างพื้นที่สำหรับทุกคนตามพันธกิจ "Inspire creativity and bring joy หรือ การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับผู้คน" ทั้งนี้ในประเทศไทย TikTok ได้ร่วมกับนิทรรศการ Disney100 Village at Asiatique ที่ทุกคนสามารถร่วมสนุกไปได้ด้วยกันอย่างใกล้ชิดผ่าน TikTok ด้วย TikTok Experiential Space ภายในงาน และส่งต่อความสุขผ่าน #Disney100ปี ซึ่งปัจจุบันมีการสร้างวิดีโอแล้วกว่า 39,000 วิดีโอ และยอดวิวกว่า 330 ล้านครั้งไม่ว่าจะเป็นใคร ก็สนุกได้เต็มที่ทุกคนเพราะความสุขคือภาษาสากลที่ไม่ว่าใครก็รับรู้ได้ TikTok จึงได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พาผู้พิการและเยาวชนออทิสติกมาเยี่ยมชมและร่วมสนุกผ่าน TikTok และเปิดพื้นที่แห่งความสุขให้เยาวชนกว่า 60 คนได้ร่วมเพลิดเพลินไปกับโลกแห่งจินตนาการและท่องเที่ยวไปกับตัวละครที่พวกเขาชื่นชอบนอกจากนี้ TikTok ยังมีตัวแทนครีเอเตอร์ที่ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ยกระดับความสุขของนิทรรศการไปอีกขั้น อย่างคุณฝ้าย บุญธิดา เจ้าของบัญชี @faiifaii003 บิวตี้ครีเอเตอร์ผู้พิการที่รู้จักกันในชื่อ #ฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้า ตัวแทนครีเอเตอร์ผู้เป็นส่วนหนึ่งของ #DisabilityPower มาแชร์ความสนุกผ่านวิดิโอสุดสดใส พร้อม #Disney100ปี ที่ไม่ว่าใครเห็นแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้ความสนุก ที่ครอบคลุมทุกคนในครอบครัวไม่ใช่เพียงแค่สถานที่สำหรับปลดปล่อยจินตนาการของเด็กๆ เท่านั้น TikTok มุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่สำหรับทุกคนในครอบครัวให้บันทึกความทรงจำและแชร์โมเมนต์แห่งความสุขไปด้วยกันอย่าง #บ้านฉันสนุกเว่อร์ จากครีเอเตอร์คุณแม่อย่างคุณลูกแก้ว กรกมล เจ้าของบัญชี @p_louk ที่แชร์ความน่ารักของทุกคนในครอบครัวพร้อม #Disney100ปีเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว TikTok ได้นำเสนอประสบการณ์เสมือนจริงสุดตื่นเต้นจากเอฟเฟกต์ Augmented Reality (AR) ณ จุด Disney100 Express Train และจุดนิทรรศการอย่าง Pixar Putt ซึ่งเอฟเฟกต์เหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจจากจากหนังและการ์ตูนยอดนิยมตลอดกาล อย่าง Frozen, Star Wars, และ Marvel Comics: The World Outside Your Windowมาร่วมสร้างสรรค์วิดิโอพร้อมเอฟเฟกต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวสุดคลาสสิกและตัวละครอันโด่งดังจากดิสนีย์บนจอยักษ์ที่จุด TikTok Experiential Space ที่จะให้ทุกคนมาเล่นกับจอ TikTok ใหญ่สุดในประเทศ พร้อมเอฟเฟกต์ครั้งแรกในโลก และสามารถพิมพ์รูปเป็นของที่ระลึกกลับบ้านได้แบบฟรีๆ พร้อมทั้งยังมี Kids’ Corner และ Family Room พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายได้ที่บริเวณ Merchandise Zone โกดัง 4 ที่ไม่ว่าเป็นใคร เพศและวัยอะไร ก็จะได้รับประสบการณ์ความสนุกที่ยิ่งใหญ่กันทุกคนTikTok ขอเชิญชวนทุกคนร่วมสัมผัสประสบการณ์ #Disney100ปี ที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น มาร่วมกิจกรรมป็อปอัพอีเวนต์พร้อมด้วยกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น เพื่อความบันเทิงสำหรับผู้คนทุกวัยในครอบครัว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2566 พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวไปด้วยกัน