ส.อ.ท. จับมือ ธนาคารออมสิน สนับสนุนผู้ประกอบการ 2,000 รายสู่แหล่งเงินทุน

กล่าวว่า “การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้แก่สมาชิก ส.อ.ท. ในครั้งนี้ สอดคล้องกับการดำเนินนโยบาย ONE FTI ของ ส.อ.ท. ที่ต้องการยกระดับ SMEs ไปสู่การเป็น Smart SMEs ใน 3 ด้านประกอบไปด้วย Go Digital, Go Innovation และ Go Global ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเอื้อต่อสมาชิกครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมและ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ภายใต้การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ส.อ.ท. และธนาคารออมสิน นอกจากการให้บริการปกติสำหรับสมาชิกทั่วประเทศแล้ว จะดำเนินการเลือกพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัดหรือกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับดำเนินกิจกรรม เพื่อรวบรวมความต้องการสำหรับพัฒนาบริการสินเชื่อให้ตอบโจทย์แต่ละจังหวัดหรือกลุ่มอุตสาหกรรมต่อไป โดยตั้งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการทั่วประเทศจำนวน 2,000 ราย”น กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ทำให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน ธนาคารออมสินในฐานะธนาคารของรัฐให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยได้ออกมาตรการต่างๆ อาทิ โครงการสินเชื่อ Soft Loan ช่วย SMEs ภาคการท่องเที่ยว โครงการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน โครงการสินเชื่อ Soft Loan Re-Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม โครงการสินเชื่อ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไป รวมถึงช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน พลิกฟื้นธุรกิจ พร้อมก้าวผ่านวิกฤตในช่วงเวลานั้น ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารมีโครงการที่ช่วยเหลือสังคมกว่า 50 โครงการ ช่วยเหลือประชาชนได้ 16 ล้านคน ให้การสนับสนุนการให้สินเชื่ออีก 7.30 ล้านคนโดยในส่วนของผู้ประกอบการ SMEs มีการเติมทุนเสริมสภาพคล่องกว่า 2.50 แสนล้านบาท ช่วย SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในโครงการ “มีที่มีเงิน” อีก 21,300 ล้านบาท และสนับสนุนธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนอีกกว่า 8,000 ล้านบาท นอกจากนี้ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เช่น สินเชื่อธุรกิจ GSB Smooth Biz โครงการสินเชื่อ GSB for BCG Economy โครงการสินเชื่อ GSB for Re-Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรมเฟส 2สำหรับสมาชิก ส.อ.ท. ที่สนใจสินเชื่อของธนาคารออมสิน สามารถติดต่อได้ที่สาขาใกล้บ้าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) โทร. 02-345-1093