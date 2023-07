SCGP จับมือ Robinhood เพิ่มช่องทางขายกระดาษ

ผู้จัดการรายวัน 360 -SCGP ร่วมกับ Robinhood (โรบินฮู้ด) แอปเพื่อคนตัวเล็กที่ยั่งยืน จับมือกันเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า กระดาษถ่ายเอกสารคุณภาพพรีเมียม “ไอเดีย by SCGP” รองรับฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ผ่าน “Robinhood Mart” พร้อมมอบโค้ดส่วนลดตลอดปี โดยมีเป้าหมายให้ร้านค้าเครื่องเขียนกว่า 50 ร้านค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายนายสุชัย กอประเสริฐศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย by SCGP ได้พัฒนาคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เหมาะกับทุกการพิมพ์ทุกประเภทสีสวย สด คมชัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้ร่วมมือกับ Robinhood เพื่อจะช่วยให้ลูกค้าได้รับกระดาษถ่ายเอกสารส่งตรงถึงบ้านได้อย่างรวดเร็ว ผ่านดีลิเวอรีแพลตฟอร์มชั้นนำของประเทศ และครอบคลุมหลายพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลทั้งนี้ลูกค้าที่ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร “ไอเดีย by SCGP” ผ่าน “Robinhood Mart” ยังได้ส่วนลดตลอดทั้งปี และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของไอเดียได้ด้วย อาทิ ไอเดียดี๊ดี มีโชคทุกรีม ที่สามารถสะสมเปลือกห่อกระดาษถ่ายเอกสารมาแลกของรางวัลได้อีกด้วย ซึ่งนับเป็นความร่วมมือนำร่องในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ ของ SCGPนายศรัณย์ ชินสุวพลา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “Robinhood มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มด้วยบริการที่ครอบคลุมเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้า โดยความร่วมมือครั้งนี้ Robinhood จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดส่งกระดาษถ่ายเอกสาร “ไอเดีย by SCGP” ผ่าน “Robinhood Mart” เพื่อให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3.7 ล้านคนได้รับสินค้าที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบในปัจจุบันนอกจากนี้เราได้นำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV) พลังงานสะอาด มาใช้ในการจัดส่งสินค้าสู่ผู้บริโภคตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาวต่อไป พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SCGP และ Robinhood เพียงสั่งซื้อกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย by SCGP ผ่าน Robinhood Mart รับส่วนลดค่าจัดส่ง 40 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 100 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566