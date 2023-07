นักช้อปฟีลกู๊ด “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27” ช้อปสินค้าราคาประหยัด ชมนวัตกรรมทันสมัย ร่วมกิจกรรมสุดแฮปปี้

ด้วยจุดเด่นของงานที่ทุกคนรู้กันดีว่าจะมีของกินของใช้ราคาพิเศษมาจำหน่าย ทำให้มีนักช้อปพร้อมใจกันมาเลือกซื้อสินค้ากันอย่างล้นหลาม ทำเอาพื้นที่กว้าง ๆ แคบลงถนัดตา ด้านเครือสหพัฒน์ก็จัดเต็ม นำสินค้าคุณภาพดีแบรนด์ดังกว่า 1,000 คูหา 100 บริษัท มาลดราคาพิเศษ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในบ้าน ชุดชั้นใน หน้ากากอนามัย ชุดออกกำลังกาย รองเท้า เสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา เครื่องสำอาง เครื่องกีฬา สินค้าสุขภาพ เครื่องเขียน ของใช้สำหรับเด็ก เรียกได้ว่าเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ที่ข้าวของแพง ช่วยประหยัดไปได้มากแต่ละบูธแต่ละแบรนด์มีนักช้อปแวะเวียนเข้าไปชมไม่ขาดสาย โดยเฉพาะบูธที่มีการเปิดตัวนวัตกรรมและสินค้าใหม่ เช่น วาโก้ ที่เปิดตัวกางเกงในชาย, AMAZE ที่เปิดตัวโชว์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก, แพน กับการเปิดตัวรองเท้าฟุตบอลที่ได้อุ้ม ธีราทร มาร่วม Collaborate, เวลแคร์ เปิดตัวที่นอน Welcare Mattress Model X ที่มีนวัตกรรม 7 ชั้น และ เชอรีลอน ที่เปิดตัวถุงน่องสำหรับกลุ่ม LBGTQ รวมทั้งบูธจากพันธมิตรทั้งกลุ่มพลังงาน โรงพยาบาล การศึกษา โลจิสติกส์ บริการ และสินค้าญี่ปุ่นแบรนด์ดังอย่าง ดองกิ ซึรุฮะ ลอว์สัน ไดโซะ โคเมเฮียว ก็ได้รับความสนใจมากเช่นกันช้อปเสร็จแล้ว หลายคนก็ไม่พลาดที่จะไปชมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งปีนี้จัดถูกใจสายกิจกรรม คนชมแน่นห้อง ทั้งสัมมนา เวิร์กชอป แฟชั่นโชว์ การประกวด รวมทั้งการเซ็นสัญญาร่วมทุนระหว่างเครือสหพัฒน์กับพันธมิตร และปีนี้ยังได้เห็นนักช้อปหอบหิ้วน้องหมาน้องแมวมาร่วมงานด้วย เพราะเขาจัดแบบ Pet-Friendly ให้นำสัตว์เลี้ยงมางานได้สำหรับคนที่ชอบช้อปออนไลน์ ก็มีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ทั้งไทย มาเลเซีย จีน เวียดนาม มาไลฟ์รีวิวสินค้าให้ผู้ชมสั่งซื้อกัน ซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยก็มากันคับคั่งกว่า 150 ชีวิต คุ้นหน้าคุ้นตากันไม่ว่าจะเป็น พิมรี่พาย เนสตี้ เอแคร์หิ้วหวี ธรรมชาติ ป้าตือ พี่ฮง Somethingjinglebell รวมทั้งเพจ ปันโปร ชะนีเอฟเก่ง รีวิวติดดาว หมีโปร ส่วนอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติก็มากันทั้ง Chiong Pei Pei เจ้าของรางวัล Most Number of Facebook Live Broadcasting E Commerce Sessions in a Year, Kar Loon พิธีกรรายการโทรทัศน์, Jack Kee ผู้ประกาศข่าว และ Ivan Low นักแสดงซีรีส์ เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกให้ทุกคนช้อปกันสบาย ๆ ไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด หรืออยู่ต่างประเทศนับเป็นอีกงานหนึ่งที่คุ้มค่า มางานเดียวได้ครบทุกความต้องการ ส่วนใครที่พลาดงานปีนี้ พบกับงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งต่อไปได้ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2567