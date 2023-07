JKN ปั้นสินค้า Anne Brand 300 ล.ปีนี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN’ ตอกย้ำ Ecosystem ของกลุ่มฯ ที่แข็งแกร่ง เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ JKN18 JKN-CNBC และ JKN Hi Shopping ช่วยส่งเสริมศักยภาพการทำตลาด Anne Brand ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก เร่งเครื่องบริหารจัดการด้านต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราการทำกำไรขั้นต้น 50% จากเป้ายอดขายรวมทั้งกลุ่มธุรกิจ Commerce ปีนี้ 300 ล้านบาทจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า ในครึ่งปีหลัง บริษจะเร่งขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ Commerce ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Anne Brand โดยใช้ความแข็งแกร่ง Ecosystem ของกลุ่ม JKN ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้นำธุรกิจคอนเทนต์ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์แบบ Linear Channel ได้แก่ JKN18 ช่อง JKN-CNBC และ JKN Hi Shoppingโดยช่อง JKN18 นั้นถือเป็นช่องที่มีเรตติ้งเติบโตสูงสุดในกลุ่มทีวีดิจิทัลประเภทธุรกิจ ซึ่งจากข้อมูลของบริษัทวิจัย เอจีบี นีลเส็น พบว่า เรตติ้งจำนวนผู้ชมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเรตติ้ง 2 ไตรมาสแรกปี 2566 เพิ่มขึ้น 57.14% หรืออยู่ที่ 0.099 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเริ่มออกอากาศ พบว่า เรตติ้งทะยานกว่า 300% โดยสามารถเข้าถึงผู้ชมกว่า 23.5 ล้านคน คิดเป็น 40% ของผู้ชมทีวีทั้งประเทศส่วนช่อง JKN-CNBC สถานีข่าวเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน ที่ออกอากาศบนแฟลตฟอร์ม IPTV ทั้ง AIS PLAY และ 3BB Giga TV มีแนวโน้มเติบโตที่ดี นับจากการออกอากาศครั้งแรกในเดือนกันยายนปี 2565 ล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2566 มียอดผู้ชมกว่า 1.96 ล้านคนต่อเดือน โดยมียอดผู้ชมมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มช่องข่าวเศรษฐกิจของ 3BB Giga TVนอกจากนี้ การเข้าถือหุ้น 100% ใน JKN Hi Shopping หลังเข้าซื้อกิจการจากกลุ่ม ฮุนได โฮมช็อปปิ้ง เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น เมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้ JKN สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและมีฐานลูกค้ากว่า 2.5 ล้านรายทั้งนี้ บริษัทฯ จึงนำความแข็งแกร่งของ Ecosystem ของกลุ่ม JKN เข้ามาช่วยส่งเสริมศักยภาพการทำตลาด Anne Brand ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก รวมกันมากกว่า 50 รายการ โดยใช้ช่องทีวี JKN18 JKN-CNBC และ JKN Hi Shopping เป็นช่องทางสื่อสารการตลาดและคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคโดยตรงได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจำหน่ายผ่าน Omnichannel, Social Commerce, Call Center ทั้ง Inbound รับคำสั่งซื้อสินค้า และ Outbound เพื่อนำเสนอสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ Data Analytics ทำให้เสนอสินค้าได้ตรงความต้องการลูกค้าแต่ละรายกลุ่มบริษัทฯ ยังมีความพร้อมด้านบุคลากรด้านผู้ผลิตรายการและสตูดิโอเพื่อสร้างสรรค์รายการในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภค รวมถึงมีฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานและคลังสินค้าเป็นของตนเอง สามารถบริหารจัดการต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการขายและการทำตลาดของ Anne Brand ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือคิดเป็น 100 ล้านบาทต่อปี และผลักดันเป้าหมายยอดขายกลุ่มธุรกิจ Commerce ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท โดยกลุ่มนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 50%