“สหพัฒน์”ปรับทิศช้อปชาแนล ดันทีวีโฮมช้อปปิ้งสู่ไลฟ์คอมเมิร์ซ

ผู้จัดการรายวัน 360 - ช้อป โกลบอล ของเครือสหพัฒน์ ดิ้นปรับตัวสู้ตลาดโฮมชอปปิ้งที่ทรงตัว วางแผนกรุยทางช้อปชาแนล สู่ช่องทางใหม่ๆขยายตัวตามตลาดโลก ล่าสุดประเดิม ผนึกความร่วมมือกับ 7 องค์กรใหญ่ ผ่าน 5 เอ็มโอยู ความร่วมมือ ผลักดันให้ปีนี้มียอดขายเพิ่มเป็น 600 ล้านบาท จากช่องทาง ไลฟ์คอมเมิร์ซ เสริมทัพ ทีวีช้อปปิ้งนายสรโชติ อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจทีวีช้อปปิ้ง ในเครือสหพัฒน์ เปิดเผยว่า ตลาดรวมทีวีโฮมช้อปปิ้ง มูลค่ามากกว่า 16,000 ล้านบาท เมื่อปีที่แล้ว ค่อนข้างทรงตัว ต่อเนื่องมาถึงปีนี้ เติบโตไม่มากนักไม่เหมือนในอดีตและไม่มีแนวโน้มเติบโตมากไปกว่านี้แล้ว แต่จะไปเติบโตในช่องทางอื่นเป็นหลัก ทำให้ทางสหพัฒน์ต้องทำการปรับตัวปรับแนวทางการทำธุรกิจของช่องช้อป ชาแนล ใหม่โดยหันมาขยายช่องทางใหม่ๆควบคู่ไปกับการทำช่องทางเดิมอย่างทีวีโฮมช้อปปิ้ง เช่น การทำไลฟ์คอมเมิร์ซ (Live Commerce) ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อเป็นการขยายตัวที่รวดเร็วขึ้นและต้นทุนต่ำลงที่ผ่านมายังไม่มีกำไรเพราะต้นทุนการทำทีวีช้อปปิ้งที่สูงมากกว่า 10 เท่าโดยเฉพาะการเช่าเวลาออกอากาศ ออกอากาศทาง PSI ช่อง 41,445 / True Vision ช่อง 52,341 / GMMZ ช่อง 39, 46, 109 และ Youtube ช่อง Shop ch Thailand แต่คาดว่าภายในปีนี้จะสามารถทำกำไรได้จากการปรับแนวทางธุรกิจใหม่ โดยปีที่แล้วมีรายได้จากการดำเนินงานประมาณ 400 กว่าล้านบาท แต่คาดว่าปีนี้จะมีรายได้รวมประมาณ 600 ล้านบาททั้งนี้ ช้อปโกลบอล ก่อตั้งขี้นเมื่อปี 2556 ด้วยการร่วมทุนสามฝ่ายประกอบด้วย เครือสหพัฒน์ กลุ่มเซ็นทรัล และญี่ปุ่น แต่ต่อมาภายหลังกลุมเซ็นทรัลถอนหุ้นออกไป และล่าสุดเมื่อปี 2563 ทางฝ่ายญี่ปุ่นก็ถอนหุ้นออกไปตามนโยบายของญี่ปุ่น ในช่วงนั้น ส่งผลให้ สหพัฒน์ถือหุ้นทั้งหมด 100%ล่าสุดทางบอร์ดบริษัทอนุมัติการขยายธุรกิจตามแนวทางที่คณะกรรมการเสนอไป โดยได้เซ็นเอ็มโอยู (MOU )กับ 7องค์กรใหญ่ รวม 5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังเสริมทัพความแข็งแกร่ง สู่ Go Global Center ประกอบด้วยMOU 1: Shop Global X SABUY TECH X GREEN MOONเพื่อพัฒนา Shop Channel สู่การเป็นศูนย์กลาง Live Commerceที่สมบูรณ์แบบ โดยพัฒนา KOLs ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค พร้อมสร้าง E-catalog ในรูปแบบที่ Friendly เข้าถึงและใช้งานง่าย พร้อมการพัฒนา Affiliate Program เพื่อนำสู่ระบบบริหารจัดการอย่างครบวงจรMOU 2: Shop Global X eShoplive (No.1 Live Commerce ของประเทศมาเลเซีย) โดยร่วมมือในการทำธุรกิจแบบ Cross - Border Live Commerce ร่วมกันระหว่างประเทศไทย กับ มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ โดยการส่ง KOLs ของประเทศมาเลเซีย มา Live สดจากประเทศไทย แล้วส่งสัญญาณออกอากาศกลับไปยังลูกค้าในประเทศมาเลเซีย ทั้งสินค้าประเภท Consumer, เสื้อผ้า, จิลเวอรี่, อาหาร เพื่อขยายฐานลูกค้าของ Shop Channel ให้กว้างมากขึ้นMOU 3: Shop Global X SUKE TV (TV Shopping จากประเทศมาเลเซีย) โดยร่วมมือทำธุรกิจ TV Shopping และ E-Commerce แบบ Cross - Border ร่วมกันระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย โดยการแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อการขายร่วมกัน ช่วยขยายฐานลูกค้าของทั้ง 2 ประเทศให้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้น และร่วมมือในการเรียนรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนเทคนิคการขาย เพื่อเสริมจุดด้อยสร้างจุดแข็งระหว่างกันMOU 4: One Belt One Road South East Asian NGOS Alliance ใน 16 ประเทศเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลก วัน เบลท์ วัน โรด เซาท์อีสต์เอเชี่ยน เอ็นจีโอส์ อาไลแอนส์ ใน 16ประเทศ เพื่อพัฒนาให้ Shop Channel เป็น Go Global Center สำหรับธุรกิจ SME และเปิดตลาดไปยังต่างประเทศMOU 5: Shop Global X VEROFAX (บริษัทด้านเทคโนโลยีจากดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยร่วมมือในการทำตลาดเทคโนโลยีในระบบ ซีอาร์เอ็ม (CRM) ของเวโรแฟกซ์ (VEROFAX) ร่วมกัน เพื่อทำให้ Shop Channel เข้าไปอยู่ใน Digital Marketing เต็มตัวแบบ 100%