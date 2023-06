เครือสหพัฒน์ ชูแนวคิด ESG นำองค์กรสู่ความยั่งยืน จัดแสดงในงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27”

กล่าวว่า เครือสหพัฒน์เห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน จึงได้นำแนวคิด ESG (Environment Social Governance) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้าน คือ ดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี“แนวคิด ESG จะสะท้อนความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และจะช่วยสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับธุรกิจ ซึ่งหลายบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้นำแนวคิด ESG มาใช้จนเกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม โดยจะนำมาจัดแสดงให้ผู้สนใจชมในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 เช่น ไลอ้อน จะนำเสนอเรื่องคาร์บอนเครดิต โดยจะชดเชยคาร์บอนสำหรับบูธไลอ้อนในงานสหกรุ๊ปแฟร์ และชดเชยคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ CFP เป็น Carbon Neutral พร้อมจัดแสดงรถเคลื่อนที่ Lion Happy Refill นำเสนอนวัตกรรมในการช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์ โดยรถดังกล่าวให้บริการเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม ส่วน ไทยวาโก้ จะมาในคอนเซ็ปต์ Wacoal Love Earth "Not A Collection Its our mission" โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ทุกชิ้นได้ผ่านกระบวนการผลิตปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจและผลิตภัณฑ์วาโก้สามารถอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้อย่างยั่งยืน” นายธรรมรัตน์ กล่าวนอกจากนี้ ยังมี บูติคนิวซิตี้ ที่จะมาเปิดตัวโครงการ A’MAZE GREEN SOCIETY ที่ช่วยลดขยะจากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มให้เป็นศูนย์ พร้อมผลักดันให้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมร่วมกันขับเคลื่อนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยหาคู่คิดที่มาช่วยทำการ upcycle ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และ recycle ผ้าส่วนเกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นที่มาของโครงการระลึกรักษ์ และ Mimi กระเป๋ารักษ์โลกสำหรับงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 จะจัดขึ้นวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00–21.00 น. ที่ฮอลล์ 98-100 ไบเทค บางนา นอกจากจะมีสินค้าภายใต้แนวคิด ESG มาจัดแสดงแล้ว ยังมีสินค้าจากเครือสหพัฒน์มาจำหน่ายในราคาลดพิเศษ รวมกว่า 1,000 คูหา 100 บริษัท พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ แฟชั่นโชว์ คอนเสิร์ต การประกวด สัมมนา เวิร์กชอป เป็นต้น