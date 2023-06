“ห่านคู่” ควงพันธมิตร คิกออฟแคมเปญ “100% Ordinary You” ต่อยอดกระแสความธรรมดา คอนเน็คคนรุ่นใหม่

ประกอบกับในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเขียนจดหมายเปิดผนึกที่เป็น “จดหมายธรรมดาจากห่านคู่” ถึงพันธมิตร คู่ค้า ตลอดจนผู้บริโภค เพื่อให้กำลังใจ และให้ทุกคนรู้สึกสบายใจเป็นพิเศษกับการเป็น “คนธรรมดา” ซึ่งสร้างผลตอบรับอย่างดีในโลกออนไลน์ ที่สำคัญสามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ปลุกกระแสแบรนด์เก่าแก่ให้เป็นที่รับรู้แก่กลุ่ม Young Generation มากขึ้น

​“ห่านคู่” ชูจุดแข็ง 70 ปี แบรนด์เสื้อยืดธรรมดา ต่อยอดแคมเปญการตลาด “100% Ordinary You” ชวนพันธมิตร ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ ให้โอบกอดตัวเองในแบบฉบับที่เป็นคุณ ด้านสินค้าเดินหน้าเพิ่มความหลากหลาย ตอบทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค​คุณากร ธนสารสมบัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแบรนด์ ห่านคู่ (DOUBLE GOOSE) และ สตรีทแบรนด์ DBGS เปิดเผยว่า ห่านคู่ เป็นแบรนด์เสื้อยืดที่ทำตลาดมานานถึง 70 ปี สามารถสร้างการเติบโตอยู่คู่กับกลุ่มเป้าหมายคนไทยทุกยุคสมัย การทำตลาดที่ผ่านมา บริษัทจึงมีการปรับตัวตามสถานการณ์ตลาด ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยพัฒนาสินค้าให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายที่สุดอยู่เสมอ เรียกได้ว่าห่านคู่เป็นแบรนด์ที่ไม่เคยหยุดพัฒนาคุณภาพตัวเองเลย​ทั้งนี้ การลองผิดลองถูก กลับทำให้บริษัทค้นพบคำตอบถึงจุดแข็งของแบรนด์ในการเป็นเสื้อยืดธรรมดา มินิมอล เรียบง่าย แต่เป็นเสื้อยืดที่สวมใส่สบาย คือกุญแจความสำเร็จตลอดระยะเวลา 70 ปี​ปี 2566 บริษัทจึงต่อยอดจุดแข็งแบรนด์เสื้อยืดธรรมดา ด้วยการออกแคมเปญ “100% Ordinary You” สร้างพื้นที่ให้ความธรรมดาอีกครั้ง เพราะแบรนด์ห่านคู่ เชื่อว่าในทุกความธรรมดาของทุกคนมีดีในแบบฉบับของตัวเอง เป็นแล้วสบายใจ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร อยากให้ทุกคนรักและยอมรับในตัวเองในแบบที่เป็น ผ่าน Own Content และ Microsite https://ordinaryyou.com ​การสำรวจตลาดเชิงลึกหรือ Deep Insight พบว่าคนสมัยใหม่ที่มองตัวเองเป็นแค่คนธรรมดา ไม่สมบูรณ์แบบหรือ Perfect มีข้อเสียมากมาย รู้สึกถึงปมปัญหา (Pain Point) เชื่อมโยงกับคุณค่าของตัวเอง เช่น บางคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า รู้สึกด้อย ไม่ดีเท่าคนอื่น พยายามทำตัวให้ดี และเก่งขึ้น แต่เท่าไรก็ไม่เพียงพอ​ดังนั้น แคมเปญ “100% Ordinary You” จึงต้องการชวนคนรุ่นใหม่มาโอบรับความเป็นตัวเองไปพร้อมกับแบรนด์ผ่านโลกออนไลน์ที่ https://ordinaryyou.com โดยกิจกรรมดังกล่าว ห่านคู่ยังชวนพันธมิตรแบรนด์ต่างๆ มาร่วมด้วย ได้แก่ 1.รองเท้านันยาง แก่แต่เก๋าและทน ทุกก้าวคือตำนาน 2.คาราบาวแดง เครื่องดื่มชูกำลัง ดื่มแล้วให้พลังงานและมีวิตามิน 3.กาแฟอินทนิล จุดเด่นใช้กาแฟอาราบิก้า 100% แก้วย่อยสลายได้ 4.โทฟุซัง นมถั่วเหลืองคั้นสด 100% 5.โปเตโต้ คอร์เนอร์ เฟรนช์ฟรายส์รสเข้ม ตัวตึงเรื่องของทอด บอสพีทสุดหล่อเป็นตัวของตัวเอง 6.ยาดมพาสเทล ฝาไม่หาย เพราะหายทั้งชิ้น ห้อยคอกันหาย แต่ยังหายอยู่ดี 7.วันทัช คนใส่ถ้าไม่เด็ดมาก ก็ใหญ่มาก 8.เคเอฟซี ที่มีแอดมินขายขำ 90% ขายไก่ 10% 9.Sale Here เปย์หมดตัว ยั่วทุกโปร และ 10.โปรโมชั่น(Proxumer) ที่ช้อปไปก่อนเพราะของมันต้องมี ทั้งหมดสะท้อนความเป็น 100% Ordinary You ในแบบของตัวเอง​“จากแคมเปญคนธรรมดาที่ห่านคู่ส่งจดหมายธรรมดาถึงทุกคนในปีที่แล้ว ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้เรามั่นใจในการสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง และจดหมายธรรมดา ยังเป็นกรณีศึกษาที่ทำให้เราเห็นภาพรวมว่าคนสมัยใหม่พบเจอ Pain Point ร่วมกัน คือความเหนื่อยยากในการเป็นคนธรรมดา การสู้ชีวิตในโลกที่ยากและซับซ้อนขึ้น แต่ข้อความที่ห่านคู่ส่งไปเหมือนการตบบ่าให้กำลังใจไปแล้ว ปีนี้เราเลยอยากคุยกับคนธรรมดาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างพลังและพร้อมโอบกอดทุกคน”​นอกจากแคมเปญ “100% Ordinary You” ในปีนี้ บริษัทจะมีการออกสินค้าใหม่เข้าทำตลาด เพื่อเอาใจกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทย เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น Basic เสื้อผ้าออกกำลังกาย สามารถ Mix & Match ได้ง่ายๆ ซึ่งยังคงมาพร้อมกับการสวมใส่สบายหรือ Comfort Signature ที่เป็นเอกลักษณ์ของห่านคู่ เพื่อให้ผู้บริโภคหยิบมาใส่ได้ทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นวันที่แดดออก ฝนตก วันสบายๆ หรือแม้แต่สวมใส่ไปทำงาน​นอกจากนี้ ยังมีการเปิดร้านใหม่ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์ วัน เพื่อตอกย้ำความธรรมดา แต่มาพร้อมการฉีกกรอบที่ห่านคู่เคยทำ เช่น นำเสนอผลิตภัณฑ์สีสันสดใส มีจุด DIY ให้ลอง Mix & Match ในแบบสไตล์ที่ตนเองชอบ ซึ่งกระแสตอบรับดีมีลูกค้าจองคิวยาว 1 เดือน เป็นต้น.