แม็คกรุ๊ป มั่นใจรายได้ ปี 66 ตามเป้า ควง “อนันดา” แบรนด์แอมบาสเดอร์

“แม็คยีนส์” มั่นใจผลงานปี 67 โตตามเป้า หลังพบ 9 เดือน กำไรกว่า 500 ล้านบาท ล่าสุดเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ “อนันดา เอเวอริงแฮม”เดินหน้าลุยธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ “My Mc My Way ชีวิตเต็มแม็ค” พร้อมเปิดตัว Mc3109 (แม็ค3109) The Original Straightนายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” เปิดเผยว่า แม็คกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ MY MC MY WAY ชีวิตเต็มแม็ค ภายใต้แนวคิด Body Positivity ความเข้าใจในความแตกต่างของรูปร่างและพร้อมสร้างสรรค์ลุคที่ดีที่สุดในแบบของตัวเอง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของแม็คยีนส์ ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตแบบไร้ขีดจำกัด ซึ่งแม็คยีนส์พร้อมนำเสนอคอลเล็กชั่นใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด เพื่อตอกย้ำแบรนด์ยีนส์อันดับ 1 ของไทยล่าสุดในโอกาสที่แม็คกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 49 พร้อมเปิดตัวแม็คยีนส์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ “อนันดา เอเวอริงแฮม” ตัวแทนถ่ายทอดแบรนด์คอนเซ็ปต์หลักของแม็คยีนส์ My Mc My Way ชีวิตเต็มแม็ค พร้อมกับเปิดตัว Mc3109 (แม็ค3109) The Original Straight ยีนส์รุ่นยอดนิยม รุ่นขายดีที่สุดของแม็คยีนส์กับ 5 สีใหม่คอลเล็กชั่นใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ความคลาสสิกของยีนส์ รุ่นยอดนิยม ขายดีที่สุด ที่ผ่านกรรมวิธีการออกแบบและการผลิตพิถีพิถัน รวบรวมทุกคุณสมบัติของยีนส์ เพื่อให้ได้ยีนส์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์โดยมองว่า อนันดา เอเวอริงแฮม ที่เลือกมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นั้น จะเป็นตัวแทนถ่ายทอดแบรนด์ได้เป็นอย่างดี เพราะมีดีเอ็นเอของแม็คยีนส์ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงแนวคิดในการดำเนินชีวิต ที่ตอบโจทย์แบรนด์ Positioning ของแม็คยีนส์ ได้อย่างชัดเจน จึงมั่นใจว่าอนันดาจะเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดแบรนด์คอนเซ็ปต์หลักของแม็คยีนส์ เพื่อสื่อสารกับลูกค้าและเปิดตัวคอลเล็กชั่นใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในส่วนของผลประกอบการ ยังคงเดินหน้าเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นใจว่าปีบัญชี 2566 จะเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ หลังงวด 9 เดือนรายได้ 2,832 ล้านบาท กำไร 525 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องและทะลุปี 2565 ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งช่องทางร้านค้าปลีกของตนเอง ที่เป็นช่องทางหลัก มีสัดส่วนประมาณ 65% ห้างสรรพสินค้า สัดส่วน 22% ร้านค้าออนไลน์สัดส่วน 9% และช่องทางอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วน 3% พร้อมเดินหน้าขยาย Mc Outlet ต่อเนื่องเพื่อรองรับรองรับกำลังซื้อโดย ณ วันที่ 31 มี.ค.2566 กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้น 3,613 ล้านบาท ลดลง 61 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 30 มิ.ย.2565 ที่มีสัดส่วนของผู้ถือหุ้น 3,675 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลออกไปให้กับผู้ถือหุ้น 582 ล้านบาท ขณะที่เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นอยู่ที่ 1,774 ล้านบาท ลดลง 222 ล้านบาท จาก 1,995 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2565 เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งนี้ แม็คกรุ๊ป มีความมั่นใจในจุดแข็งเรื่องสินค้าและบริการ ด้วยช่องทางจำหน่ายรวมกันกว่า 600 จุด โดยเฉพาะการขยายสาขา Mc Outlet ณ วันที่ 31 มี.ค.2566 ที่เปิดครบ 100 สาขาทั่วประเทศได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งวางแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง.