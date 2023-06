“แม็คกรุ๊ป” ก้าวสู่ปีที่ 11 บจ.ในตลาดหุ้น เดินหน้า เติบโตอย่างยั่งยืน เชื่อมั่นผลงานปีบัญชี 2566 โตตามเป้า

นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” เปิดเผยในงาน Opportunity Day ว่า ปีบัญชี 2566 ถือว่าเป็นปีบัญชีที่ “แม็คกรุ๊ป” มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบ 10 ปี โดย MC ได้เข้าซื้อขายครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตต่อเนื่อง สามารถฝ่าทุกๆ วิกฤต ด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เนื่องจาก MC เป็นบริษัท Cash Rich และ Zero Debt โดย ณ สิ้นงวด 9 เดือน ปีบัญชี 2566 บริษัทมีกระแสเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น (Cash & Short-Term Investment) วงเงิน 1,774 ล้านบาทนอกจากนี้ บริษัทคงนโนบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี ในอัตราเกือบ 100% ของกำไรสุทธิ เกินนโยบายที่จะจ่ายไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ หรือต่อปี หุ้นของบริษัทให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลกับผู้ถือหุ้นสูงกว่า 5% บางปีให้ผลตอบแทนสูงถึง 8.8% ซึ่งถือว่าสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินมาโดยตลอด และยังคงนโยบายการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปนายเจมส์ ริชาร์ด กล่าวว่า บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าผลประกอบการงวดปีบัญชี 2566 จะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในส่วนของรายได้และกำไรจะเติบโตในเลข 2 หลัก เนื่องจากยอดขายในช่วงงวดไตรมาสสุดท้ายของปี เติบโตจากเทศกาลหยุดยาว การกลับมาของการเดินทางและการท่องเที่ยว ที่เป็นไปอย่างคึกคัก และประเทศไทยเพิ่งผ่านการเลือกตั้ง อีกทั้งผลดำเนินงานงวด 9 เดือน รอบปีบัญชี 2566 (1 ก.ค. 2565 -31 มี.ค.2566) เติบโตทะลุปี 2565 ไปแล้ว โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ 525 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.3% เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 364 ล้านบาท มีอัตราไรสุทธิ 18.6 % เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 16.8 % ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นยังสูงที่ระดับ 64.9% เพิ่มจากงวดเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 64.4% โดยในงวด 9 เดือน บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า 2,832 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 662 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30.5 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน“รายได้และกำไรของบริษัทในงวด 9 เดือน เติบโตแข็งแกร่ง ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง รายได้จากการขาย 2,832 ล้านบาท เกือบเท่ากับปี 2565 ทั้งปี ที่มีรายได้ทั้งสิ้น 2,949 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิงวด 9 เดือน ทำได้ 525 ล้านบาท ก็สูงกว่าปี 2565 ทั้งปี โดยปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิที่ 485.76 ล้านบาท” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แม็คกรุ๊ป กล่าวนายเจมส์ ริชาร์ด กล่าวว่า ผลประกอบการของบริษัทเติบโตแข็งแกร่งยั่งยืน จากการวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ ทั้งการเปิดช่องทางการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ Mc Outlet ที่เปิดครบ 100 สาขา 4 ภูมิภาค เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา และมีแผนขยายต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำลังซื้อที่กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติ รวมถึงการออกแคมเปญ My Mc My Way และคอลเลกชั่นใหม่ๆ ภายใต้ธีม Find My Fit, Mc Biker และ Mc Graffiti Play ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค ซึ่งทำให้แบรนด์ Mc JEANS เป็นหนึ่งในใจคนไทยมากว่า 48 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 สัดส่วนการจำหน่ายสินค้าแบ่งออกเป็น เดนิม 45% และนัน เดนิม 55% มีฐานลูกค้าสมาชิกกว่า 1.2 ล้านบัญชี และกว่า 53% เป็นลูกค้ากลุ่ม Millennials ขณะที่ Gen X สัดส่วน 30% และ Gen Z สัดส่วน 12%แม็คยีนส์ สานต่อแคมเปญ MY MC MY WAY ใช้ชีวิต…เต็มแม็ค ภายใต้แนวคิด “Body Positivity” ความเข้าใจในความแตกต่างของรูปร่าง และพร้อมสร้างสรรค์ลุคที่ดีที่สุดในแบบฉบับของตัวเอง ด้วยผลิตภัณฑ์จากแม็คยีนส์